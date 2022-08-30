Nam Em vẫn 'miệt mài' thi cử, trở thành thí sinh của Miss Grand Vietnam?

Ngày hôm nay, 30/8/2022, vòng sơ khảo cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đã được chính thức diễn ra. Bên cạnh các gương mặt mới thì cũng có nhiều người đẹp đã có tên tuổi trong các cuộc thi nhan sắc tới ghi danh như Bùi Lý Thiên Hương, Mai Ngô, Chế Nguyễn Quỳnh Châu,...

Tuy nhiên, tâm điểm của vòng sơ khảo hôm nay chính là sự xuất hiện của Nam Em . Cũng chính sự có mặt của cô khiến cho khán giả đặt ra nghi vấn rằng liệu cô có tiếp tục ghi danh vào một cuộc thi nhan sắc hay không.

Khi được giám khảo yêu cầu bước vào, Nam Em đã sải những bước catwalk của mình và hô to: "Nguyễn Thị Lệ Nam Em, vựa muối Tiền Giang". Tuy nhiên, mục đích mà Nam Em xuất hiện ngày hôm nay chỉ mang tính chất là để chúc mừng BTC chương trình và cổ vũ các thí sinh khác mà thôi. Đồng thời, người đẹp cũng gửi một lẵng hoa rực rỡ đến cho trưởng BTC cuộc thi.

Nam Em tặng hoa cho trưởng ban tổ chức Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Ảnh: Internet

Nam Em là một trong những người đẹp từng "chinh chiến" trên nhiều cuộc thi sắc đẹp khác nhau, có thể kể đến các thành tích "khủng" của cô như: Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, top 8 Hoa hậu Trái đất 2016... Vì vậy nếu như lần này tham gia vào Miss Grand Vietnam với tư cách là một thí sinh thì chắc chắn cô sẽ là một thí sinh "nặng ký".

Nam Em tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - Ảnh: Internet

Tại cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 vừa qua, Nam Em cũng chứng minh được thực lực của mình khi được đặc cách vào top 20 và top 10 chung cuộc bằng 2 giải phụ Người đẹp truyền thông, Người đẹp được yêu thích nhất. Tuy vậy, may mắn đã không mỉm cười với cô khi top 5 ứng xử không gọi tên người đẹp Tiền Giang.