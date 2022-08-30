Nam Em vẫn 'miệt mài' thi cử, trở thành thí sinh của Miss Grand Vietnam?

Hậu trường 30/08/2022 19:43

Sự xuất hiện của Nam Em tại vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam khiến cho nhiều người phải bất ngờ.

Ngày hôm nay, 30/8/2022, vòng sơ khảo cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đã được chính thức diễn ra. Bên cạnh các gương mặt mới thì cũng có nhiều người đẹp đã có tên tuổi trong các cuộc thi nhan sắc tới ghi danh như Bùi Lý Thiên Hương, Mai Ngô, Chế Nguyễn Quỳnh Châu,...

Nam Em 2
Nam Em xuất hiện tại vòng sơ khảo cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Ảnh: Internet

 <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/nam-em.topic'>Nam Em</a> 1

Tuy nhiên, tâm điểm của vòng sơ khảo hôm nay chính là sự xuất hiện của Nam Em. Cũng chính sự có mặt của cô khiến cho khán giả đặt ra nghi vấn rằng liệu cô có tiếp tục ghi danh vào một cuộc thi nhan sắc hay không.

Nam Em 3

Khi được giám khảo yêu cầu bước vào, Nam Em đã sải những bước catwalk của mình và hô to: "Nguyễn Thị Lệ Nam Em, vựa muối Tiền Giang". Tuy nhiên, mục đích mà Nam Em xuất hiện ngày hôm nay chỉ mang tính chất là để chúc mừng BTC chương trình và cổ vũ các thí sinh khác mà thôi. Đồng thời, người đẹp cũng gửi một lẵng hoa rực rỡ đến cho trưởng BTC cuộc thi.

Nam Em 4
Nam Em tặng hoa cho trưởng ban tổ chức Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Ảnh: Internet

Nam Em là một trong những người đẹp từng "chinh chiến" trên nhiều cuộc thi sắc đẹp khác nhau, có thể kể đến các thành tích "khủng" của cô như: Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, top 8 Hoa hậu Trái đất 2016... Vì vậy nếu như lần này tham gia vào Miss Grand Vietnam với tư cách là một thí sinh thì chắc chắn cô sẽ là một thí sinh "nặng ký".

Nam Em 5
Nam Em tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - Ảnh: Internet

Tại cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 vừa qua, Nam Em cũng chứng minh được thực lực của mình khi được đặc cách vào top 20 và top 10 chung cuộc bằng 2 giải phụ Người đẹp truyền thông, Người đẹp được yêu thích nhất. Tuy vậy, may mắn đã không mỉm cười với cô khi top 5 ứng xử không gọi tên người đẹp Tiền Giang.

"Chàng khờ" ở phim Việt có tỷ suất người xem cao nhất cả nước: Mỹ nam đa tài được mong nên đôi với Nam Em

"Chàng khờ" ở phim Việt có tỷ suất người xem cao nhất cả nước: Mỹ nam đa tài được mong nên đôi với Nam Em

Duyên Kiếp hiện đang là phim Việt có rating cao nhất cả nước với sự góp mặt của một "chàng khờ" được nhiều khán giả yêu thích.

Xem thêm
Từ khóa:   Nam Em Miss Grand Vietnam Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 0 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 30 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 0 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 8 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh