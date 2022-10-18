Xót xa vì từng khó có con, Hồ Bích Trâm vỡ òa hạnh phúc khi mang thai con đầu lòng, bầu 7 tháng vẫn xinh đẹp, rạng rỡ

Được biết, vài tháng sau khi kết hôn, Hồ Bích Trâm đã xúc động rơi nước mắt khi biến tin bản thân đã mang thai con đầu lòng, nữ diễn viên đã chọn cách chia sẻ niềm vui này đến đông đảo công chúng vào đúng dịp sinh nhật của ông xã Quản Trọng. Trước đó, Hồ Bích Trâm cho biết bản thân cô cùng ông xã đã chuẩn bị từ sớm để có thể đón quý tử một cách chu đáo nhất.

Sau khi lên xe hoa theo chồng về dinh vào hồi tháng 5 năm nay, nữ diễn viên Hồ Bích Trâm gần như tạm gác lại các dự án nghệ thuật để tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Sau khi kết hôn với ông xã Quản Trọng, cô thường xuyên ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc diễn ra trong cuộc sống đời thường nhằm lưu giữ những kỉ niệm đẹp cho bản thân.

Dù vậy, cô cũng cho biết bản thân là người khó có con vì buồng trứng bị ít so với tuổi. Cô cũng chia sẻ, việc mọi người hỏi thăm về chuyện con cái khiến nữ diễn viên vô cùng áp lực. Vợ chồng Hồ Bích Trâm rất mong con và khi em bé xuất hiện, cả hai đã bật khóc vì quá hạnh phúc. Vì em bé là cháu út nên hai bên gia đình nội, ngoại của vợ chồng Hồ Bích Trâm cũng phấn khởi.

Vì bản thân khó có con, khi biết tin bản thân đã mang thai con đầu lòng, Hồ Bích Trâm đã không thể kìm được niềm vui, vỡ òa hạnh phúc

5 tháng đầu thai kỳ, Hồ Bích Trâm tăng khoảng 6kg, mặt và mũi có hơi sưng. Nữ diễn viên cho biết cô dễ xúc động, hay nhõng nhẽo, dễ khóc do thay đổi hormone. Người đẹp sinh năm 1991 rất cẩn thận trong việc ăn uống và nghỉ ngơi. Mỗi ngày, Hồ Bích Trâm uống 2 bữa sữa đều đặn dù trước đây cô không uống sữa. Cô cũng lựa chọn thực phẩm cẩn thận trước khi sử dụng, tăng cường các loại trái cây, hạn chế đồ ngọt.

Mẹ bầu xinh đẹp hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ vì luôn được ông xã quan tâm, cưng chiều, nhường nhịn, yêu thương vợ con. Trong thời gian vợ mang thai, ông xã của Hồ Bích Trâm hạn chế đi làm cả ngày. Anh chọn cách giải quyết công việc online để có nhiều thời gian ở bên chăm sóc cho bà xã. Nhờ vậy mà trong thai kỳ, Hồ Bích Trâm cũng cảm thấy thoải mái, lạc quan, vui vẻ hơn.

Dù tròn trịa hơn nhưng Hồ Bích Trâm vẫn nhận được nhiều lời khen về ngoại hình tươi trẻ nhờ có chồng chăm sóc chu đáo.

Hàng ngày, Hồ Bích Trâm nghe nhạc dành cho bà bầu, tập yoga, đồng thời đọc sách để tìm hiểu một số phương pháp nuôi dạy em bé. Dù bầu bí nhưng Hồ Bích Trâm vẫn tích cực vận động, cùng gia đình đi du lịch, đặc biệt, cô nàng vẫn siêng năng "lăn xả" trong các hoạt động thiện nguyện. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đi làm từ thiện cùng với ông xã cùng cặp bạn thân Trí Quang - Thanh Đoàn.

Dù đang trong những tháng cuối thai kì, nhưng Hồ Bích Trâm vẫn nhiệt tình tham gia làm thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Có thể thấy dù bận rộn với việc kinh doanh và xây dựng tổ ấm riêng nhưng Hồ Bích Trâm vẫn dành ra quỹ thời gian của mình để giúp đỡ cho những mảnh đời khó khăn trong xã hội. Tấm lòng cao cả và tinh thần vì mọi người giúp Hồ Bích Trâm ghi điểm và nhận được sự yêu mến từ khán giả ở khắp mọi nơi.