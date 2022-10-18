Xót xa vì từng khó có con, Hồ Bích Trâm vỡ òa hạnh phúc khi mang thai con đầu lòng, bầu 7 tháng vẫn xinh đẹp, rạng rỡ

Sao Việt 18/10/2022 09:30

Dù phát tướng khi mang thai, nhưng nhờ có chồng chăm lo, cưng chiều, Hồ Bích Trâm bầu 7 tháng vẫn tươi tắn, rạng rỡ.

Sau khi lên xe hoa theo chồng về dinh vào hồi tháng 5 năm nay, nữ diễn viên Hồ Bích Trâm gần như tạm gác lại các dự án nghệ thuật để tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Sau khi kết hôn với ông xã Quản Trọng, cô thường xuyên ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc diễn ra trong cuộc sống đời thường nhằm lưu giữ những kỉ niệm đẹp cho bản thân. 

Xót xa vì từng khó có con, Hồ Bích Trâm vỡ òa hạnh phúc khi mang thai con đầu lòng, bầu 7 tháng vẫn xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 1
Hồ Bích Trâm với ông xã doanh nhân - Quản Trọng 

Được biết, vài tháng sau khi kết hôn, Hồ Bích Trâm đã xúc động rơi nước mắt khi biến tin bản thân đã mang thai con đầu lòng, nữ diễn viên đã chọn cách chia sẻ niềm vui này đến đông đảo công chúng vào đúng dịp sinh nhật của ông xã Quản Trọng. Trước đó, Hồ Bích Trâm cho biết bản thân cô cùng ông xã đã chuẩn bị từ sớm để có thể đón quý tử một cách chu đáo nhất.

Xót xa vì từng khó có con, Hồ Bích Trâm vỡ òa hạnh phúc khi mang thai con đầu lòng, bầu 7 tháng vẫn xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 2Xót xa vì từng khó có con, Hồ Bích Trâm vỡ òa hạnh phúc khi mang thai con đầu lòng, bầu 7 tháng vẫn xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 3

Xót xa vì từng khó có con, Hồ Bích Trâm vỡ òa hạnh phúc khi mang thai con đầu lòng, bầu 7 tháng vẫn xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 4
Nữ diễn viên thường đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc trên trang cá nhân 

Dù vậy, cô cũng cho biết bản thân là người khó có con vì buồng trứng bị ít so với tuổi. Cô cũng chia sẻ, việc mọi người hỏi thăm về chuyện con cái khiến nữ diễn viên vô cùng áp lực. Vợ chồng Hồ Bích Trâm rất mong con và khi em bé xuất hiện, cả hai đã bật khóc vì quá hạnh phúc. Vì em bé là cháu út nên hai bên gia đình nội, ngoại của vợ chồng Hồ Bích Trâm cũng phấn khởi.

Xót xa vì từng khó có con, Hồ Bích Trâm vỡ òa hạnh phúc khi mang thai con đầu lòng, bầu 7 tháng vẫn xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 5

Vì bản thân khó có con, khi biết tin bản thân đã mang thai con đầu lòng, Hồ Bích Trâm đã không thể kìm được niềm vui, vỡ òa hạnh phúc 

5 tháng đầu thai kỳ, Hồ Bích Trâm tăng khoảng 6kg, mặt và mũi có hơi sưng. Nữ diễn viên cho biết cô dễ xúc động, hay nhõng nhẽo, dễ khóc do thay đổi hormone. Người đẹp sinh năm 1991 rất cẩn thận trong việc ăn uống và nghỉ ngơi. Mỗi ngày, Hồ Bích Trâm uống 2 bữa sữa đều đặn dù trước đây cô không uống sữa. Cô cũng lựa chọn thực phẩm cẩn thận trước khi sử dụng, tăng cường các loại trái cây, hạn chế đồ ngọt.

Mẹ bầu xinh đẹp hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ vì luôn được ông xã quan tâm, cưng chiều, nhường nhịn, yêu thương vợ con. Trong thời gian vợ mang thai, ông xã của Hồ Bích Trâm hạn chế đi làm cả ngày. Anh chọn cách giải quyết công việc online để có nhiều thời gian ở bên chăm sóc cho bà xã. Nhờ vậy mà trong thai kỳ, Hồ Bích Trâm cũng cảm thấy thoải mái, lạc quan, vui vẻ hơn.

Xót xa vì từng khó có con, Hồ Bích Trâm vỡ òa hạnh phúc khi mang thai con đầu lòng, bầu 7 tháng vẫn xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 6

Xót xa vì từng khó có con, Hồ Bích Trâm vỡ òa hạnh phúc khi mang thai con đầu lòng, bầu 7 tháng vẫn xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 7
Dù tròn trịa hơn nhưng Hồ Bích Trâm vẫn nhận được nhiều lời khen về ngoại hình tươi trẻ nhờ có chồng chăm sóc chu đáo.

Hàng ngày, Hồ Bích Trâm nghe nhạc dành cho bà bầu, tập yoga, đồng thời đọc sách để tìm hiểu một số phương pháp nuôi dạy em bé. Dù bầu bí nhưng Hồ Bích Trâm vẫn tích cực vận động, cùng gia đình đi du lịch, đặc biệt, cô nàng vẫn siêng năng "lăn xả" trong các hoạt động thiện nguyện. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đi làm từ thiện cùng với ông xã cùng cặp bạn thân Trí Quang - Thanh Đoàn.

Xót xa vì từng khó có con, Hồ Bích Trâm vỡ òa hạnh phúc khi mang thai con đầu lòng, bầu 7 tháng vẫn xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 8Xót xa vì từng khó có con, Hồ Bích Trâm vỡ òa hạnh phúc khi mang thai con đầu lòng, bầu 7 tháng vẫn xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 9

Xót xa vì từng khó có con, Hồ Bích Trâm vỡ òa hạnh phúc khi mang thai con đầu lòng, bầu 7 tháng vẫn xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 10
Dù đang trong những tháng cuối thai kì, nhưng Hồ Bích Trâm vẫn nhiệt tình tham gia làm thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. 

Có thể thấy dù bận rộn với việc kinh doanh và xây dựng tổ ấm riêng nhưng Hồ Bích Trâm vẫn dành ra quỹ thời gian của mình để giúp đỡ cho những mảnh đời khó khăn trong xã hội. Tấm lòng cao cả và tinh thần vì mọi người giúp Hồ Bích Trâm ghi điểm và nhận được sự yêu mến từ khán giả ở khắp mọi nơi.

Hồ Bích Trâm chia sẻ tình hình nhóc tỳ ở những tháng cuối thai kỳ, tiết lộ một điểm khiến dân tình vô cùng ngưỡng mộ và ao ước?

Hồ Bích Trâm chia sẻ tình hình nhóc tỳ ở những tháng cuối thai kỳ, tiết lộ một điểm khiến dân tình vô cùng ngưỡng mộ và ao ước?

Hồ Bích Trâm cập nhật tình hình mới nhất của ‘nhóc tỳ’ khi vừa đi khám thai kỳ. Theo đó, nữ diễn viên không giấu được niềm vui khi còn hơn 2 tháng nữa hai vợ chồng sẽ nhìn thấy "món quà" vô giá này. Đồng thời, dân tình cũng ngưỡng mộ nữ diễn viên vì một điểm này.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Bích Trâm Hồ Bích Trâm có thai bà bầu đời sống nghệ sĩ vbiz

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 27 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 30 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"