Hồ Bích Trâm chia sẻ tình hình nhóc tỳ ở những tháng cuối thai kỳ, tiết lộ một điểm khiến dân tình vô cùng ngưỡng mộ và ao ước?

Mới đây, Hồ Bích Trâm cập nhật tình hình mới nhất của ‘nhóc tỳ’ khi vừa đi khám thai kỳ. Theo đó, nữ diễn viên không giấu được niềm vui khi còn hơn 2 tháng nữa hai vợ chồng sẽ nhìn thấy "món quà" vô giá này.

Hồ Bích Trâm là một trong những gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phía Nam. Từ khi nhận được tin sắp chào đón thiên thần nhí, nữ diễn viên tạm vắng bóng trên phim trường để cùng chồng tận hưởng khoảng thời gian thiêng liêng này.

Luôn bên cạnh Hồ Bích Trâm bất kể vui buồn không ai khác chính là ông xã của nữ diễn viên. Được biết, ông xã luôn như một vệ sĩ luôn tháp tùng bên cạnh vợ trong mọi khoảnh khắc từ đời thường đến dự sự kiện. Chính vì thế, khi vợ chồng có tin vui, Hồ Bích Trâm được chồng yêu thương và quan tâm hết mực.

Không chỉ được chồng yêu thương, Hồ Bích Trâm còn khiến dân tình ngưỡng mộ khi được mẹ Tín và mẹ chồng chăm lo hết mực. Trước đây, nữ diễn viên từng chia sẻ nhà chồng khá hiện đại và nề nếp khi mỗi ngày phải ăn sáng và uống cà phê cùng nhau xong mới đi làm. Trong khi đó Hồ Bích Trâm trò chuyện với các chị gái cũng vô cùng tự nhiên.

Hồ Bích Trâm còn được gia đình chồng yêu quý - Ảnh: Internet

Nói về những người chị chồng, Hồ Bích Trâm cho biết tất cả điều rất dễ thương và dành nhiều tình cảm cho cô con dâu út. Không chỉ thân thiết nữ diễn viên còn thường xuyên chọc phá các chị cho thấy khoảng cách giữa chị chồng - em dâu là không tồn tại.

Gần đây, Hồ Bích Trâm cũng nhận về cơn mưa lời khen khi dẫn hai mẹ đi spa làm đẹp dù ở tháng thứ 7 thai kỳ. Trong suốt thời gian mang thai, dù có lên cân nhẹ nhưng Hồ Bích Trâm vẫn được gọi là mẹ bầu xinh đẹp khi bất chấp cả camera thường vẫn rạng rỡ và tươi tắn.

Bà bầu Hồ Bích Trâm dẫn hai mẹ đi spa - Ảnh: Internet

Hiện tại, người hâm mộ tiếp tục hóng chờ ngày vợ chồng Hồ Bích Trâm chính thức chào đón nhóc tỳ chào đời. Hy vọng nữ diễn viên luôn mãi xinh đẹp và hạnh phúc.