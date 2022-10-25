Chồng sắp cưới Lê Âu Ngân Anh đáp trả cực gắt khi bị trêu ‘dì gọi 5 phút sau có mặt’: ‘tôn trọng người đợi mình về’

Theo đó, nam MC chia sẻ ảnh và trích dẫn câu nói: "Don Vito Corleone: "Một người đàn ông không dành thời gian cho gia đình không phải là một người đàn ông thực sự" - Bố Già của Mario Puzo nói thế".

Mới đây, trong một bức ảnh cưới đăng tải trên trang cá nhân, chồng sắp cưới của hoa hậu Lê Âu Ngân Anh nhận được nhiều tương tác và bình luận. Chia sẻ của anh về cuộc sống hôn nhân sắp tới luôn gây chú ý, đặc biệt là những người bạn thân thiết.

Ngay sau đó, diễn viên Hoàng Trung trêu rằng: "Còn Bố Già của tui nói sao ạ. Một người đàn Dượng đi chơi với con bị Dì gọi về 5p sau có mặt ắt hẳn là người đàn ông nể vợ ạ".

Trước sự trêu đùa của diễn viên Hoàng Trung, Phan Tô Ny đã nhanh chóng đáp rằng: "Tôn trọng người đợi mình về con ạ". Câu trả lời của nam MC khiến hội chị em xuýt xoa và ngưỡng mộ với Lê Âu Ngân Anh. Một câu trả lời ngắn gọn nhưng lại cực ý nghĩa. Nam MC được khen ngợi về sự tinh tế và bản lĩnh khi dành sự yêu thương, đặc biệt là trân trọng khoảng thời gian bên người thân yêu của mình.

Dù chưa về chung một nhà nhưng nam MC đã yêu thương vợ sắp cưới như vậy thì ắt hẳn sau khi kết hôn Phan Tô Ny cũng sẽ gia nhập hội những ông chồng quốc dân.

Lê Âu Ngân Anh và chồng sắp cưới được khen xứng đôi vừa lứa. Ảnh: Internet

Từ sau khi chính thức công khai mối quan hệ, hoa hậu Lê Âu Ngân Anh nhận được nhiều lời chúc hạnh phúc vì người đẹp mà còn chọn được người đàn ông tài năng, tâm lý nữa thì quá sức hoàn hảo mà.

Chồng sắp cưới của hoa hậu Lê Âu Ngân Anh là Phan Tô Ny, sinh năm 1990, được biết đến là gương mặt MC có tiếng trong Đài truyền hình TP. HCM.

Cặp đôi dự định tổ chức lễ cưới vào cuối năm nay. Ảnh: Internet

Trước đây, anh tham gia diễn xuất trong phim "Trở về 2". Những năm qua, anh tập trung cho công việc MC, BTV ở đài truyền hình. Ngoài ra, Phan Tô Ny còn là người sáng tạo nội dung, sản xuất nhiều chương trình truyền hình.

Lê Âu Ngân Anh (sinh năm 1995) đăng quang Hoa hậu Đại dương năm 2017. Thời điểm đăng quang, cô từng gặp những tranh cãi về nhan sắc. Ngân Anh hiện là giảng viên ngành Quản trị Sự kiện tại Đại học Hoa Sen. Cùng với đó, Hoa hậu Đại dương 2017 làm quản lý phát triển dự án của một công ty về tài chính và đảm nhận vai trò MC cho một kênh truyền hình. Cả hai dự định tổ chức lễ cưới vào cuối năm nay.