‘Soi' nhan sắc mẹ 2 con ‘Tú Linh MU’ qua camera chụp lén, liệu có đủ đốn tim người nhìn?

Nhịp sống trẻ 20/10/2022 10:08

Qua camera chụp lén, mẹ 2 con Tú Linh (hay còn gọi là hotgirl MU, Tú Linh MU) khoe nhan sắc rạng rỡ.

Tài năng và xinh đẹp, Tú Linh từ lâu đã trở thành cái tên quen thuộc trong truyền hình K+ và nổi tiếng sau 1 đêm khi tham gia bình luận trên truyền hình trận đấu Manchester United - Manchester City 2015. Hot girl 9X cũng được biết với học thức cao với thành tích tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và là thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế tại trường Paris 10 Nanterre, Pháp.

‘Soi' nhan sắc mẹ 2 con ‘Tú Linh MU’ qua camera chụp lén, liệu có đủ đốn tim người nhìn? - Ảnh 1
Tú Linh là MC nổi tiếng sau 1 đêm nhờ tài năng và bản lĩnh. Ảnh: Internet

Thời điểm trên, mỗi lần xuất hiện, Tú Linh lại khiến nhiều người ngợi khen và được xem là ‘thánh nữ’ của fan MU. Tú Linh ưa chuộng phong cách make up nhẹ nhàng, tuy nhiên, cô vẫn nổi bật với làn da trắng sứ và gương mặt sắc nét.

‘Soi' nhan sắc mẹ 2 con ‘Tú Linh MU’ qua camera chụp lén, liệu có đủ đốn tim người nhìn? - Ảnh 2
Hình ảnh mẹ 2 con mới nhất. Ảnh: Internet

Kể từ sau khi lập gia đình và ở ẩn sinh con, nhan sắc hot girl cũng khiến không ít người tò mò.

‘Soi' nhan sắc mẹ 2 con ‘Tú Linh MU’ qua camera chụp lén, liệu có đủ đốn tim người nhìn? - Ảnh 3
Tú Linh qua camera chụp lén. Ảnh: Internet

Và sau rất nhiều sự chờ đợi, cuối cùng nàng hot girl theo chồng về dinh sớm ngoài tưởng tượng của khán giả cũng đã trở lại. Chẳng để người hâm mộ thất vọng, hot girl MU khoe khéo vẻ đẹp mẹ hai con trẻ trung như tuổi 18. Không chỉ vóc dáng gọn gàng mà gương mặt cũng rất thon gọn. Qua camera chụp lén, hot girl để lộ vẻ ngoài thanh mảnh, đặc biệt nhan sắc chẳng thua kém thời còn son rỗi là bao.

‘Soi' nhan sắc mẹ 2 con ‘Tú Linh MU’ qua camera chụp lén, liệu có đủ đốn tim người nhìn? - Ảnh 4
 

 

‘Soi' nhan sắc mẹ 2 con ‘Tú Linh MU’ qua camera chụp lén, liệu có đủ đốn tim người nhìn? - Ảnh 5
Tú Linh vẫn rất xinh đẹp và hoàn hảo bất chấp camera thường. Ảnh: Internet

Bất chấp mọi khoảnh khắc chụp lén, hay những lúc camera chưa được căn chỉnh ánh sáng, nhan sắc mẹ 2 con vẫn nổi bần bật. Dù có cuộc sống kín tiếng nhưng hot mom Hà thành vẫn khiến nhiều người quan tâm. Đặc biệt với ngoại hình đẹp chẳng thua hoa hậu của mình.

‘Soi' nhan sắc mẹ 2 con ‘Tú Linh MU’ qua camera chụp lén, liệu có đủ đốn tim người nhìn? - Ảnh 6

 

‘Soi' nhan sắc mẹ 2 con ‘Tú Linh MU’ qua camera chụp lén, liệu có đủ đốn tim người nhìn? - Ảnh 7

 

‘Soi' nhan sắc mẹ 2 con ‘Tú Linh MU’ qua camera chụp lén, liệu có đủ đốn tim người nhìn? - Ảnh 8
Tú Linh luôn xinh đẹp. Ảnh: Internet

Dường như việc sinh nở liên tục chẳng mảy may ảnh hưởng nhiều đến hot girl Tú Linh, trông cô nàng ngày càng xinh đẹp, nhuận sắc hơn. Với mỗi bức hình đăng tải, người đẹp nhận nhiều lượng tương tác và bình luận.

‘Soi' nhan sắc mẹ 2 con ‘Tú Linh MU’ qua camera chụp lén, liệu có đủ đốn tim người nhìn? - Ảnh 9
Nhan sắc 'thánh nữ' MU vạn người mê. Ảnh: Internet

Có lẽ do đã ở ẩn khá lâu trong thời gian mang thai, hot girl cũng đã trở lại với công việc của mình. Cùng với ông xã làm kinh doanh, hot girl này mong muốn xây dựng một cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Cô cho hay, cả cô và ông xã đều nỗ lực để có cuộc sống tốt hơn.

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