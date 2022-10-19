Bà xã thiếu gia Phan Thành để lộ dung mạo khác lạ sau sinh, nhan sắc thăng hạng như thế nào?

Là ái nữ sinh ra trong gia đình giàu có, hotgirl Primmy Trương càng được chú ý khi chính thức trở thành con dâu hào môn nhà thiếu gia Phan Thành - người sở hữu hàng loạt bất động sản tại Sài Gòn.

Mới đây, đăng tải trên trang cá nhân, bà xã Phan Thành cho thấy nhan sắc khác lạ. Đặc biệt, trong clip ngắn quay cận gương mặt, Primmy Trương như biến thành một người khác.

Khó mà nhận ra Primmy Trương trong phong cách make up mới. Ảnh: Internet

Cụ thể, mái tóc được chải lưa thưa tôn nhan sắc trẻ trung như tuổi 18. Bà xã thiếu gia Phan Thành không ngại make-up cầu kì với tông son đỏ rực rỡ chuẩn style Hồng Kông. Đặc biệt, gương mặt với những đường nét thon gọn, sắc sảo hơn hẳn khiến nhiều người nhận không ra. Có lẽ, việc chọn layout trang điểm theo phong cách mới kết hợp sử dụng app khi quay clip đã khiến Primmy Trương trở nên "lạ hoắc" trong mắt nhiều người.

Nhan sắc sau sinh của hotgirl Sài thành. Ảnh: Internet

Kể từ sau khi sinh con, ái nữ Primmy Trương được nhận xét ngày càng trẻ trung, xinh đẹp đến mức nhiều người nghi ngờ có sự can thiệp dao kéo.

Bà xã Phan Thành nhận được rất nhiều lời ngợi khen về sự nhuận sắc, thậm chí chỉ cần trang điểm tông nhẹ nhàng cũng trở nên trẻ trung như thế hệ 10x.

Primmy Trương được khen ngợi về nhan sắc sau sinh. Ảnh: Internet

Quá trình mang thai, người đẹp từng chia sẻ việc tăng cân nhưng sau đó cô lấy lại vóc dáng ổn định. Cụ thể, từ nặng 67 kg bà xã Phan Thành đã giảm xuống còn 50,4 kg. Chính vì lẽ đó, Người đẹp khả ái cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012 tự tin thể hiện nhiều kiểu thời trang yêu thích.

Vẻ đẹp của chân dài ngày càng được nhận xét cá tính và không ngại biến hóa liên tục. Ảnh: Internet

Vẻ đẹp của chân dài ngày càng được nhận xét cá tính và không ngại biến hóa liên tục, Primmy Trương luôn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông, công chúng. Trước đó, thiên kim tiểu thư Sài Thành được biết đến với vai trò làm mẫu, trình diễn thời trang, KOLs review mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da.

Không giống như suy nghĩ của số đông, khi làm dâu gia tộc giàu có, Primmy Trương có phong cách làm đẹp rất "xì tin" và hiện đại.

Primmy Trương có phong cách làm đẹp rất "xì tin" và hiện đại. Ảnh: Internet

Kết hôn và sinh con xong, người đẹp chẳng ngại làm mới mình từ cách make up, kiểu tóc đến thay đổi trang phục và ăn mặc rất thời thượng xuống phố.

Primmy Trương tên thật là Trương Minh Xuân Thảo, sinh năm 1989, là con gái của bà Võ Thị Xuân Trang - hiệu trưởng một ngôi trường nổi tiếng dành riêng cho "hội con nhà giàu" vì học phí đắt đỏ. Người đẹp từng lọt vào Top 10, cũng như giành giải Người đẹp khả ái và Người đẹp ảnh của cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012.

Trên Facebook của mình, nàng tiểu thư danh giá thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô hay du lịch đến nhiều nơi trên thế giới, check-in tại các địa điểm sang trọng và dùng đồ hiệu đắt tiền. Primmy Trương còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Đặng Thu Thảo, ca sĩ Isaac, diễn viên Ngọc Thanh Tâm, ca sĩ Jun Phạm,...