Bà xã thiếu gia Phan Thành để lộ dung mạo khác lạ sau sinh, nhan sắc thăng hạng như thế nào?

Nhịp sống trẻ 19/10/2022 07:38

Hotgirl Primmy Trương ngày càng thăng hạng nhan sắc sau sinh con, được nhận xét trẻ trung, xinh đẹp chuẩn 'gái một con'.

Là ái nữ sinh ra trong gia đình giàu có, hotgirl Primmy Trương càng được chú ý khi chính thức trở thành con dâu hào môn nhà thiếu gia Phan Thành - người sở hữu hàng loạt bất động sản tại Sài Gòn.

Bà xã thiếu gia Phan Thành để lộ dung mạo khác lạ sau sinh, nhan sắc thăng hạng như thế nào? - Ảnh 1

 

Bà xã thiếu gia Phan Thành để lộ dung mạo khác lạ sau sinh, nhan sắc thăng hạng như thế nào? - Ảnh 2
Nhan sắc bà xã Phan Thành khác lạ sau sinh. Ảnh: Internet

Mới đây, đăng tải trên trang cá nhân, bà xã Phan Thành cho thấy nhan sắc khác lạ. Đặc biệt, trong clip ngắn quay cận gương mặt, Primmy Trương như biến thành một người khác.

Bà xã thiếu gia Phan Thành để lộ dung mạo khác lạ sau sinh, nhan sắc thăng hạng như thế nào? - Ảnh 3
 

 

Bà xã thiếu gia Phan Thành để lộ dung mạo khác lạ sau sinh, nhan sắc thăng hạng như thế nào? - Ảnh 4
Khó mà nhận ra Primmy Trương trong phong cách make up mới. Ảnh: Internet

Cụ thể, mái tóc được chải lưa thưa tôn nhan sắc trẻ trung như tuổi 18. Bà xã thiếu gia Phan Thành không ngại make-up cầu kì với tông son đỏ rực rỡ chuẩn style Hồng Kông. Đặc biệt, gương mặt với những đường nét thon gọn, sắc sảo hơn hẳn khiến nhiều người nhận không ra. Có lẽ, việc chọn layout trang điểm theo phong cách mới kết hợp sử dụng app khi quay clip đã khiến Primmy Trương trở nên "lạ hoắc" trong mắt nhiều người.

Bà xã thiếu gia Phan Thành để lộ dung mạo khác lạ sau sinh, nhan sắc thăng hạng như thế nào? - Ảnh 5
 

 

Bà xã thiếu gia Phan Thành để lộ dung mạo khác lạ sau sinh, nhan sắc thăng hạng như thế nào? - Ảnh 6
Nhan sắc sau sinh của hotgirl Sài thành. Ảnh: Internet

Kể từ sau khi sinh con, ái nữ Primmy Trương được nhận xét ngày càng trẻ trung, xinh đẹp đến mức nhiều người nghi ngờ có sự can thiệp dao kéo.

Bà xã Phan Thành nhận được rất nhiều lời ngợi khen về sự nhuận sắc, thậm chí chỉ cần trang điểm tông nhẹ nhàng cũng trở nên trẻ trung như thế hệ 10x.

Bà xã thiếu gia Phan Thành để lộ dung mạo khác lạ sau sinh, nhan sắc thăng hạng như thế nào? - Ảnh 7
 

 

Bà xã thiếu gia Phan Thành để lộ dung mạo khác lạ sau sinh, nhan sắc thăng hạng như thế nào? - Ảnh 8
Primmy Trương được khen ngợi về nhan sắc sau sinh. Ảnh: Internet

Quá trình mang thai, người đẹp từng chia sẻ việc tăng cân nhưng sau đó cô lấy lại vóc dáng ổn định. Cụ thể, từ nặng 67 kg bà xã Phan Thành đã giảm xuống còn 50,4 kg. Chính vì lẽ đó, Người đẹp khả ái cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012 tự tin thể hiện nhiều kiểu thời trang yêu thích. 

Bà xã thiếu gia Phan Thành để lộ dung mạo khác lạ sau sinh, nhan sắc thăng hạng như thế nào? - Ảnh 9
Vẻ đẹp của chân dài ngày càng được nhận xét cá tính và không ngại biến hóa liên tục. Ảnh: Internet

Vẻ đẹp của chân dài ngày càng được nhận xét cá tính và không ngại biến hóa liên tục, Primmy Trương luôn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông, công chúng. Trước đó, thiên kim tiểu thư Sài Thành được biết đến với vai trò làm mẫu, trình diễn thời trang, KOLs review mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da.

Không giống như suy nghĩ của số đông, khi làm dâu gia tộc giàu có, Primmy Trương có phong cách làm đẹp rất "xì tin" và hiện đại.

Bà xã thiếu gia Phan Thành để lộ dung mạo khác lạ sau sinh, nhan sắc thăng hạng như thế nào? - Ảnh 10

 

Bà xã thiếu gia Phan Thành để lộ dung mạo khác lạ sau sinh, nhan sắc thăng hạng như thế nào? - Ảnh 11
Primmy Trương có phong cách làm đẹp rất "xì tin" và hiện đại. Ảnh: Internet

Kết hôn và sinh con xong, người đẹp chẳng ngại làm mới mình từ cách make up, kiểu tóc đến thay đổi trang phục và ăn mặc rất thời thượng xuống phố.

Primmy Trương tên thật là Trương Minh Xuân Thảo, sinh năm 1989, là con gái của bà Võ Thị Xuân Trang - hiệu trưởng một ngôi trường nổi tiếng dành riêng cho "hội con nhà giàu" vì học phí đắt đỏ. Người đẹp từng lọt vào Top 10, cũng như giành giải Người đẹp khả ái và Người đẹp ảnh của cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012.

Trên Facebook của mình, nàng tiểu thư danh giá thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô hay du lịch đến nhiều nơi trên thế giới, check-in tại các địa điểm sang trọng và dùng đồ hiệu đắt tiền. Primmy Trương còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Đặng Thu Thảo, ca sĩ Isaac, diễn viên Ngọc Thanh Tâm, ca sĩ Jun Phạm,...

Lan Ngọc và Minh Hằng hiếm hoi diện chung một kiểu váy đồng điệu, nhan sắc 2 chị em ‘một chín một mười’

Lan Ngọc và Minh Hằng hiếm hoi diện chung một kiểu váy đồng điệu, nhan sắc 2 chị em ‘một chín một mười’

Hai mỹ nhân của Vbiz có khá nhiều điểm tương đồng trong một sự kiện. Không chỉ ‘tông xẹt tông’ đồng điệu trong trang phục, mà nhan sắc của cả hai đặc biệt gây chú ý vì quá quyến rũ.

Xem thêm
Từ khóa:   Primmy Trương Primmy Trương và Phan Thành Primmy Trương vóc dáng sau sinh

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 0 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 40 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 3 giờ 56 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách