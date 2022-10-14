Bất ngờ trước cuộc sống hiện tại của ‘chàng trai chăn bò’ Sô Y Tiết: Đổi đời sau 1 đêm nhờ nhạc chế, xây dựng cơ ngơi khang trang cả tỉ đồng, hạnh phúc bên vợ hiền

Nhịp sống trẻ 14/10/2022 07:18

Hiện tượng mạng sau nhiều năm làm việc, tích góp đã xây dựng được cơ ngơi khang trang, sắm nội thất cả tỉ đồng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nếu như thời 4.0 nổi tiếng với các phương tiện truyền thông hiện đại, việc sử dụng mạng xã hội và có thu nhập từ các công việc liên quan đến các kênh mạng xã hội như: youtube, tiktok, facebook, instagram… được nhiều người biết đến thì Sô Y Tiết cũng chính là một trong những nhân vật thành công nhờ các phương tiện trên.

Bất ngờ trước cuộc sống hiện tại của ‘chàng trai chăn bò’ Sô Y Tiết: Đổi đời sau 1 đêm nhờ nhạc chế, xây dựng cơ ngơi khang trang cả tỉ đồng, hạnh phúc bên vợ hiền - Ảnh 1
Sô Y Tiết chia sẻ về căn nhà của mình. Ảnh: Internet

Cơ ngơi khang trang và hiện đại của 'hiện tượng mạng' Bình Định

Mới đây, chàng trai xuất thân từ công việc ‘chăn bò’ đã khoe cơ ngơi khang trang, nội thất 1 tỉ đồng sau những năm làm việc thông qua các phương tiện trên mạng xã hội mà mình xây dựng được.

Bất ngờ trước cuộc sống hiện tại của ‘chàng trai chăn bò’ Sô Y Tiết: Đổi đời sau 1 đêm nhờ nhạc chế, xây dựng cơ ngơi khang trang cả tỉ đồng, hạnh phúc bên vợ hiền - Ảnh 2
Căn nhà đã được hoàn thành. Ảnh: Internet

Cụ thể, chia sẻ trên Thanh Niên, trong video mới, Sô Y Tiết đã quay một số nội thất vừa sắm xong. “Tổng cộng là chín trăm mấy triệu, gần 1 tỉ”- anh tiết lộ.

Bất ngờ trước cuộc sống hiện tại của ‘chàng trai chăn bò’ Sô Y Tiết: Đổi đời sau 1 đêm nhờ nhạc chế, xây dựng cơ ngơi khang trang cả tỉ đồng, hạnh phúc bên vợ hiền - Ảnh 3
 

 

Bất ngờ trước cuộc sống hiện tại của ‘chàng trai chăn bò’ Sô Y Tiết: Đổi đời sau 1 đêm nhờ nhạc chế, xây dựng cơ ngơi khang trang cả tỉ đồng, hạnh phúc bên vợ hiền - Ảnh 4
Nội thất trong nhà được ăn sắm sửa đầy đủ. Ảnh: Internet

Theo đó, TikToker này đã thiết kế và xây dựng nên căn nhà ngay tại quê hương có diện tích rộng rãi, tràn ngập ánh sáng. Cả căn nhà được thiết kế hiện đại cùng nội thất giá trị cao. Ngoài dàn ghế sofa nổi bật, Sô Y Tiết sắm thêm nhiều trang thiết bị tiện nghi như: ti vi, tủ lạnh, máy lạnh hơi nước, kệ gỗ… giúp cuộc sống tiện nghi và thoải mái.

Bất ngờ trước cuộc sống hiện tại của ‘chàng trai chăn bò’ Sô Y Tiết: Đổi đời sau 1 đêm nhờ nhạc chế, xây dựng cơ ngơi khang trang cả tỉ đồng, hạnh phúc bên vợ hiền - Ảnh 5
 Sô Y Tiết bên căn bếp của gia đình. Ảnh: Internet

Đặc biệt khi biết vợ thích nấu nướng, Sô Y Tiết đặt làm gian bếp rộng rãi tích hợp nhiều kệ gỗ tiện lợi.

Bất ngờ trước cuộc sống hiện tại của ‘chàng trai chăn bò’ Sô Y Tiết: Đổi đời sau 1 đêm nhờ nhạc chế, xây dựng cơ ngơi khang trang cả tỉ đồng, hạnh phúc bên vợ hiền - Ảnh 6
Không gian sân rất rộng để chăn nuôi của Youtuber. Ảnh: Internet

Ngoài ra, cơ ngơi của Sô Y Tiết còn có mảnh vườn rộng phía sau. Anh dành toàn bộ diện tích để trồng trọt, chăn nuôi giúp gia đình có thực phẩm sạch sinh hoạt an toàn và tiết kiệm. Cuộc sống của anh hiện tại được ngưỡng mộ vô cùng.

Đổi đời nhờ những nỗ lực và cố gắng để thành công

Sô Y Tiết từng được đề cử thành "nhân vật truyền cảm hứng" với tên gọi “Anh chăn bò" hát đếm số. Người đàn ông có một chút may mắn cùng những nỗ lực của bản thân trước đó đã có những thành quả thu nhập đáng nể. Cụ thể, anh sinh ra trong một gia đình vô cùng khó khăn. Mẹ mất sớm, bố sau đó dẫn anh và em gái rời làng, tha phương cầu thực.

Bất ngờ trước cuộc sống hiện tại của ‘chàng trai chăn bò’ Sô Y Tiết: Đổi đời sau 1 đêm nhờ nhạc chế, xây dựng cơ ngơi khang trang cả tỉ đồng, hạnh phúc bên vợ hiền - Ảnh 7
Sô Y Tiết bị bệnh từ nhỏ, cơ thể luôn gầy yếu. Ảnh: Internet

Sau khi cha mất vì bệnh, anh cũng được gửi vào trại mồ côi ở huyện. Sau đó, do cũng mắc bệnh mãn tính, anh phải trở về nhà và được một người bác nhận nuôi. Do ốm yếu, bệnh tật, Youtuber này cũng phải nghỉ học và làm công việc chăn bò từ năm lớp 8 với sức khỏe không đảm bảo.

Bất ngờ trước cuộc sống hiện tại của ‘chàng trai chăn bò’ Sô Y Tiết: Đổi đời sau 1 đêm nhờ nhạc chế, xây dựng cơ ngơi khang trang cả tỉ đồng, hạnh phúc bên vợ hiền - Ảnh 8
Sô Y Tiết làm nghề chăn bò trước đó. Ảnh: Internet

Dù không học cao và cuộc sống khó khăn, nhưng chàng trai này rất nỗ lực. Cụ thể, vào một ngày cuối tháng 12/2020. trong lúc đàn bò "say cỏ", anh ngồi lấy điện thoại mở giai điệu một ca khúc nổi tiếng rồi ngẫu hứng thử đếm đàn bò bằng tiếng Anh trên nền nhạc đó.

Clip của Sô Y Tiết còn được nhiều ngôi sao đình đám Hollywood như Miley Cyrus, Snoop Dogg, Chris Brown, Justin Bieber,… nhiệt tình lăng xê miễn phí trên trang cá nhân.

Cũng nhờ đoạn clip với giọng hát ngọng nghịu, ngô nghê ấy lại đưa cuộc đời anh sang một trang mới. Chỉ sau thời gian ngắn, Sô Y Tiết đã sở hữu loạt tài khoản mạng xã hội có lượng người theo dõi "khủng", trở thành hiện tượng mạng sau 1 đêm. Anh tiếp tục xây dựng kênh Facebook, TikTok, Youtube hơn 500 nghìn người đăng ký và Instagram hơn 700 nghìn follower.

Bất ngờ trước cuộc sống hiện tại của ‘chàng trai chăn bò’ Sô Y Tiết: Đổi đời sau 1 đêm nhờ nhạc chế, xây dựng cơ ngơi khang trang cả tỉ đồng, hạnh phúc bên vợ hiền - Ảnh 9
 

 

Bất ngờ trước cuộc sống hiện tại của ‘chàng trai chăn bò’ Sô Y Tiết: Đổi đời sau 1 đêm nhờ nhạc chế, xây dựng cơ ngơi khang trang cả tỉ đồng, hạnh phúc bên vợ hiền - Ảnh 10
Sô Y Tiết hạnh phúc cùng vợ và đang ngóng chờ con đầu lòng. Ảnh: Internet

Nam YouTuber bày tỏ niềm hạnh phúc khi có được ngôi nhà của riêng mình sau bao năm vất vả: “Năm xưa 2 vợ chồng đi ở trọ giờ mới có căn nhà mình xây, được ăn trong chính ngôi nhà của mình thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Mình cũng tâm sự với mọi người, một số cô chú, các bạn vẫn còn đang ở trọ, đi làm thì mình cứ tập trung vào công việc của mình. Hãy cứ ấp ủ và đừng từ bỏ ước mơ. Bạn cứ tập trung vào ước mơ của mình thì đến một ngày nào đó sẽ thực hiện được thôi."

So Y Tiết cũng cho hay công việc hiện tại của anh chủ yếu là làm trên các trang mạng xã hội nước ngoài. Mỗi bài hát mừng sinh nhật bằng cách đếm số cho fan quốc tế, mang về cho chàng trai Bình Định 50 USD. "Mình may mắn hơn một chút là mình đi hát số. Sau đó mình cố gắng tận dụng cơ hội đó, mình tích cóp được ít tiền mình xây nhà.”- So Y Tiết cho biết thêm.

Khi nào có người thuê làm quảng cáo thì anh sẽ làm và tập trung hát số. Còn thu nhập từ YouTube không quá lớn, có tháng chỉ được 2 triệu đồng.

Chính vì thế So Y Tiết khẳng định mình “làm YouTube chỉ vì đam mê”, thu nhập chính của anh vẫn là từ công việc hát số trên các trang mạng xã hội nước ngoài.

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