Mừng cháu lấy chồng, ông ngoại mở ví đếm từng đồng để dành: có bao nhiêu ông đưa hết

Theo thông tin từ Báo Thể Thao Văn Hóa, một đoạn clip chia sẻ cảnh ông ngoại ngồi xuống tìm từng đồng tiền trong túi có được, đưa cho cháu của mình trong ngày vui, điều đó đã khiến nhiều người rơm rớm nước mắt. Thuật lại câu chuyện, chủ bài viết chia sẻ: “Cháu gái đi lấy chồng, ngoại móc hết tiền trong ví ra cho cháu: ‘Ngoại nói ngoại không có vàng, chỉ có mấy tờ giấy này cho con, Ngoại rút ra hết trong ví mấy tờ”.

Ông ngoại năm nay đã tuổi cao, tóc đã bạc phơ, chân tay không còn vững thế nhưng vào dịp cháu đi lấy chồng, ông không khỏi vui mừng và mở túi đếm những đồng tiền dành dụm được đưa cho cháu.

Những bậc cha mẹ và ông bà là những người có công sinh thành và dưỡng dục chúng ta, họ luôn dành mọi tâm huyết và tình yêu thương cho con cháu của mình. Chính vì vậy, ở nhiều gia đình của cải vật chất có thể không nhiều, nhưng tình cảm là điều khó gì có thể so sánh được. Nhiều người luôn nhớ về những lúc được yêu thương, che chở làm hành trang theo chân suốt cuộc đời.

Trong ngày cưới của cháu, dù tuổi cao sức yếu, ông không làm được nhiều tiền, thế nhưng, có bao nhiêu tiền ông dành hết cho cháu. Số tiền trên có thể không nhiều nhưng đó là món quà vô giá. Ngay sau đoạn clip, nhiều người không giấu được cảm xúc và gửi lời chúc sức khỏe đến cụ ông. Một số người lại nghẹn ngào khi nhớ về ông bà mình qua hình ảnh này. Có lẽ, với bất kì ai còn ông bà, điều đó đã không quá xa lạ.

Các netizen sau khi xem clip đã bày tỏ:

- “Chúng ta sẽ không bao giờ biết được giá trị của một khoảnh khắc, cho đến khi nó trở thành kỉ niệm!”

- “Mọi người rất may mắn khi đến lúc thành gia lập vẫn còn được ông ngoại chúc phúc nên hãy biết trân trọng nhé, mình thì ông ngoại mất được năm rồi.”

- “Cũng mong tới lúc mình tìm được người mình thương lên xe hoa về nhà với họ thì có ông ngoại ở bên.”

- “Cứ xin được nghỉ là về nhà. Đơn giản chỉ để ông bà thấy cháu khỏe mạnh mà yên tâm hơn.”

Bà cho 'năm đồng để đi học' này - câu nói của người bà trong clip. Ảnh: Tổ quốc

Không chỉ vào dịp cưới hỏi, kỉ niệm của những đứa trẻ đi học, những cậu học trò xa quê với ông bà là đáng nhớ nhất. Cụ thể, lần nào về cũng được bà dúi cho năm ba đồng khiến bất cứ đứa cháu nào cũng cay xè mắt. Bà có thể không rõ cháu học trường nào, học những gì nhưng chỉ luôn tâm niệm cho cháu ít đồng bạc để cháu ăn này ăn kia, tiêu xài gì tùy thích.

Trước đó, một đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội về cảnh bà nội dúi vào tay tờ tiền cho cháu làm lộ phí khiến không ít người bùi ngùi.

Bà gọi hai cháu lại cho tiền. Ảnh: Thanh Niên

“Tí, nội cho 100.000 đồng nè”- một đoạn clip chia sẻ trên Báo Thanh Niên ghi lại cảnh bà cho 2 cháu của mình ít tiền đang cầm trên tay. Khi hai cháu thắc mắc thì nội nở nụ cười tươi trả lời: “Thì có tiền cho chứ sao”. Giây phút đó giản dị nhưng khiến nhiều cư dân mạng thả tim không ngớt và nhiều người rưng rưng, nhớ về kỷ niệm một thời với ông bà của mình.

Ngoài ba, mẹ thì bà cũng chính là người gần gũi, quan tâm chúng ta nhất. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa

"Lấy cho bà nội vui không tao buồn á." - Bà nội tâm sự. Bà có thể không còn minh mẫn nhưng lại không bao giờ quên việc đưa cho cháu những đồng tiền đủ cho cháu trang trải cuộc sống. Thậm chí, chân ông bà có thể chậm, mắt có thể mờ nhưng tình thương con cháu vẫn luôn tràn đầy. Dù chúng ta có lớn đến đâu đi chăng nữa, trong mắt họ vẫn mãi chỉ là đứa cháu bé bỏng cần được yêu thương, nuông chiều. Vậy nên, có những khoảnh khắc dù có tiền cũng không mua được, chúng ta hãy trân quý nó.