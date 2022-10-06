Bất ngờ chuyện tình yêu lãng mạn và nên duyên của ‘cặp đôi lệch đũa’ khiến không ít người vui thay

Từ trước đến nay, chuyện tình yêu nên duyên bằng một đám cưới viên mãn trước sự chứng kiến của quan viên hai bên luôn được nhiều gia đình ủng hộ. Bất kì cô dâu, chú rể nào cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình vì một tình yêu đích thực. Bằng chứng là, có những cặp đôi có sự khác biệt nhau về ngoại hình hay thậm chí cả nhan sắc và hoàn cảnh nhưng họ vẫn lựa chọn sánh bước cùng nhau vì 'tâm đầu ý hợp'. Mới đây, một cặp đôi ‘lệch đũa’ như vậy đã lên xe bông gây chú ý trên mạng xã hội.

Vì cô dâu có ngoại hình khá nhỏ bé so với chú rể, nên hầu hết mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đây. Tuy nhiên, nhìn vào sự yêu thương, chăm sóc chu đáo của chú rể, nhiều người cho rằng anh đã tìm được chân ái của đời mình và cô dâu cũng tương tự.

Hôn lễ của cả hai được tổ chức với sự tham gia của đông đảo bà con họ hàng và bạn bè, tất cả họ cùng nhau chúc phúc, ủng hộ đôi uyên ương. Bước vào lễ đường, cả hai cùng chào đón quan khách, cùng nhau nắm tay trên sân khấu và trao nhau nụ hôn nồng thắm khiến ai cũng vui mừng.

Cặp đôi được nhiều người chúc phúc. Ảnh: Tri thức và cuộc sống

Câu chuyện trên đã được tài khoản TikTok S.N chia sẻ trên Báo Tri thức và cuộc sống. Theo đó, cô dâu là người khuyết tật từ nhỏ, nhưng nhận được sự yêu thương từ chàng trai vô cùng lớn, cả hai đều rất hạnh phúc khi cùng nhau làm lễ thành hôn, cùng chia ngọt sẻ bùi, như vậy không những quá đủ mà còn viên mãn, trọn vẹn.

Cặp đôi trao nhau nụ hôn nồng thắm. Ảnh: Tri thức và cuộc sống

Có thể thấy, trong chuyện tình yêu này, ai nấy cũng ví như chuyện ‘cổ tích’ giữa đời thực bởi họ đã tìm được chân ái của mình, cùng nhau xây dựng hạnh phúc tươi đẹp.

Cặp đôi lệch đũa ở Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Niên

Thời gian trước đó, mạng xã hội cũng rất xúc động với hình ảnh một cô dâu và chú rể lên xe bông ở Hà Tĩnh. Trong đó, chú rể 30 tuổi trong hình hài một đứa trẻ, kết duyên với cô dâu xinh đẹp. Theo đó, cả hai đã khiến những người chứng kiến ngạc nhiên nhưng luôn mong họ hạnh phúc: “Đúng là trên đời nhiều cái thú vị và bất ngờ nhưng trên hết vẫn là chúc cô dâu chú rể hạnh phúc mãi mãi đã mọi người nhé!” - một tài khoản chia sẻ trên Báo Thanh Niên.

Cặp đôi này cũng tiết lộ, chú rể là người con đầu trong gia đình có 4 anh chị em. Anh bị sinh non do mẹ anh bị sốt xuất huyết khi mang bầu. Dù đã 30 tuổi nhưng thân hình anh trông như đứa trẻ 6 tuổi. Điều đó cũng đã khiến anh hết sức tự ti về bản thân.

Cả hai lên xe bông trong sự hạnh phúc. Ảnh: Thanh Niên

Cô dâu được biết đến đã vượt qua bao lời dị nghị để kết hôn dù gia đình cấm cản. Sau 1 năm quen biết, anh chàng đã quyết tâm vượt 100km để hỏi vợ. Anh tin mình sẽ chở che và lo được cho cô.

Được biết, chị Bé trước đây mắc bệnh trầm cảm nên lớn lên không được nhanh nhẹn lắm. Tuy nhiên, Nhật cho hay, anh sẽ mở một trang trại chăn nuôi heo và quyết tâm làm việc để khiến vợ mình “hạnh phúc nhất thế gian”.