Choáng váng với cặp đôi Cần Thơ được gia đình 2 bên tặng vàng đeo kín người, phải xâu chuỗi mới cầm hết

Nhịp sống trẻ 04/10/2022 10:31

250 cây vàng, 3 tỷ tiền mặt và nhiều món quà giá trị được trao ở đám cưới của cặp đôi Cần Thơ khiến nhiều người muốn ‘cam tâm tình nguyện’ chịu như vậy.

Được sự ủng hộ, yêu thương của gia đình hai bên, cô dâu và chú rể này được nhận món quà và tiền vàng siêu khủng. Nếu trước đó, có những cặp đôi đã từng gây choáng và khiến nhiều người  không khỏi bất ngờ thì cặp đôi ở Cần Thơ cũng gây sốt không kém.

Choáng váng với cặp đôi Cần Thơ được gia đình 2 bên tặng vàng đeo kín người, phải xâu chuỗi mới cầm hết - Ảnh 1
Cặp đôi đeo vàng 'trĩu' người. Ảnh: VietNamNet

Trong những hình ảnh được ghi lại, đôi tân lang, tân nương này được trao của hồi môn 'đỏ rực'. Trên người họ hầu hết là vòng, vàng kín mít, cả cổ và tay đều kín đến mức không còn chỗ để đeo. Do đó, 2 nhân vật chính đã nghĩ ra cách xâu vàng vào thành từng sợi dây lớn rồi đeo tiếp theo trên cổ.

Choáng váng với cặp đôi Cần Thơ được gia đình 2 bên tặng vàng đeo kín người, phải xâu chuỗi mới cầm hết - Ảnh 2

 

Choáng váng với cặp đôi Cần Thơ được gia đình 2 bên tặng vàng đeo kín người, phải xâu chuỗi mới cầm hết - Ảnh 3
Chú rể và cô dâu phụ nhau đeo vàng. Ảnh: VietNamNet

Với trang phục áo dài đỏ truyền thống và sang trọng cùng các món quà từ nhẫn, đến dây chuyền, vòng tay khắp người khiến ai nấy cũng phải lóa mắt. Theo tiết lộ, số vàng lên đến 250 cây chưa tính tiền mặt và nhiều món đồ giá trị khác. Cụ thể theo người đăng tiết lộ: “Nhà chú rể đi 250 cây vàng, 3 tỷ tiền mặt, đồng hồ rolex 500 triệu đồng lận ạ. Nhà gái 20 cây vàng và 300 triệu đồng đó ạ". Ngoài ra, không gian của ngôi nhà làm hoàn toàn bộ bằng gỗ cũng khiến nhiều người không khỏi choáng váng.

Choáng váng với cặp đôi Cần Thơ được gia đình 2 bên tặng vàng đeo kín người, phải xâu chuỗi mới cầm hết - Ảnh 4
Không gian ngôi nhà làm lễ cưới toàn bằng đồ gỗ. Ảnh: VietNamNet

Có thể thấy, cặp đôi đã vô cùng hạnh phúc. Ngoài ra, họ còn được cư dân mang liên tục gửi lời mừng vui, "xin vía" để đám cưới của mình cũng được như vậy.

Thời gian qua, dân mạng từng nhiều phen trầm trồ về những màn trao của hồi môn siêu khủng. Một cặp đôi Bắc Ninh cũng khiến dân tình choáng váng khi được trao của hồi môn trĩu cổ trong ngày cưới, trên người toàn vàng là vàng gồm kiềng, lắc tay, nhẫn...nặng trĩu.

Choáng váng với cặp đôi Cần Thơ được gia đình 2 bên tặng vàng đeo kín người, phải xâu chuỗi mới cầm hết - Ảnh 5
Cô dâu Bắc Ninh đeo rất nhiều vàng. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, tại tỉnh Bình Phước, cô dâu là Hồ Hòe (26 tuổi) và chú rể là Tấn Tài (37 tuổi) cũng nhận tổng số lượng vàng ước lượng khoảng 40 cây. Một nửa số vàng do nhà ngoại tặng, một nửa còn lại do nhà chồng và bạn chồng tặng khiến không ít người nổ con mắt.

Choáng váng với cặp đôi Cần Thơ được gia đình 2 bên tặng vàng đeo kín người, phải xâu chuỗi mới cầm hết - Ảnh 6
Chú rể phải phụ cô dâu mang vàng. Ảnh: Tri thức và cuộc sống

Thậm chí, chú rể cũng phải phụ vợ gánh vác thay hàng chục chiếc kiềng vàng.

Thời điểm tháng 3/2022, một cặp đôi cô dâu chú rể tại TP HCM cũng được gia đình hai bên tặng quà cưới giá trị, gồm 100 cây vàng, một đôi bông tai kim cương 10 ly... thu hút cộng đồng mạng.

Choáng váng với cặp đôi Cần Thơ được gia đình 2 bên tặng vàng đeo kín người, phải xâu chuỗi mới cầm hết - Ảnh 7

 

Choáng váng với cặp đôi Cần Thơ được gia đình 2 bên tặng vàng đeo kín người, phải xâu chuỗi mới cầm hết - Ảnh 8
 

 

Choáng váng với cặp đôi Cần Thơ được gia đình 2 bên tặng vàng đeo kín người, phải xâu chuỗi mới cầm hết - Ảnh 9
Cô dâu và chú rể nhận được rất nhiều tiền, vàng. Ảnh: Tri thức và cuộc sống

Ngoài ra, dân mạng từng trầm trồ về màn trao của hồi môn trong hôn lễ của cô dâu tên Trần Thảo Vy (quê Sóc Trăng) và chú rể là Trần Đăng Khoa (cùng 25 tuổi, quê Kiên Giang). Không những nhận vàng, tiền mặt, xế xịn, đôi trẻ còn được nhận sổ đỏ (gồm 1 miếng đất và 1 căn nhà 18 tỷ) khiến ai cũng phải ước ao.

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Từ khóa:   Cần Thơ của hồi môn đám cưới

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