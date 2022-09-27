Đặc biệt, việc các ông chồng thường nhậu say bí tỉ khiến các chị vợ không khỏi ‘phát cáu' cũng là vấn đề không nhỏ, thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội.

Cuộc sống hôn nhân gia đình quả thật có không ít chuyện 'dở khóc dở cười'. Trước những ước nguyện như ‘gia đình là một món quà - thứ luôn tồn tại mãi mãi’ hay câu nói thể hiện tình cảm vợ chồng thủy chung ‘trăm năm đầu bạc’ đã trở nên quen thuộc thì việc các cặp đôi phải đối mặt với những thói hư tật xấu hay những lần sai lầm cần thông cảm cho nhau là điều thường xuyên được nhắc tới.

Có thể nói, những cuộc vui quá chén nhiều lần dẫn đến tình cảnh vợ con thật ngán ngẩm. Nhìn các anh say không biết đường mới thấy thương những người mẹ, người vợ làm sao. Theo đó, nhiều chị đã phải dùng dây cột đằng sau hay mượn cả xe đẩy mới hộ tống được những ông chồng này trở về nhà.

Trên MXH xuất hiện không ít hình ảnh các ông chồng say xỉn. Ảnh: Internet

Cụ thể hơn, mới đây, mạng xã hội chia sẻ những bài đăng các mẹ áp dụng rất nhiều cách ‘bá đạo’ để có thể để đưa chồng về nhà an toàn nhất.

Chị vợ này đã phải dùng đỡ khăn choàng để cột phía sau do anh chồng đã nhậu say ‘quên cả lối về’. Mặc dù có chìa khóa nhưng anh này cũng không thể tự về mà chị vợ phải đến rước. Không chỉ vậy, anh chàng này còn quên cả dép và phải ôm vợ phía sau. Nhìn hình ảnh này, CĐM không khỏi ngao ngán.

Chị vợ 'dắt' chồng về nhà. Ảnh: Internet

Vì chồng đã say mềm, chị này cũng đã dùng dây 'chằng' chồng ngồi sau xe đạp và dắt bộ về. Cuộc sống bộn bề lo toan, nên nhìn những hình ảnh này lại thấy thương các chị vô cùng.

Dùng xe rùa đẩy chồng về. Ảnh: Internet

Một cảnh tượng gây chú ý khác cũng được chia sẻ, theo đó, người phụ nữ trong ảnh đã phải dùng xe đẩy đưa chồng về nhà vì dù cố dìu nhưng người này vẫn liên tục bị đổ gục.

Các cô gái phải 'rước' bạn trai tận nơi nhậu. Ảnh: Internet

Hai cô gái trên đã phải mang áo ấm và khăn vì 2 thanh niên đi nhậu tại quán dẫn đến say xỉn. Những người này mắt nhắm mắt mở không thể đứng vững.

Uống rượu, bia không chỉ tổn hại về tinh thần mà còn cả sức khỏe. Việc uống rượu, bia mất kiểm soát có ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc gia đình.

Đây là cảnh hộ tống người say của cậu bạn khiến cư dân mạng phì cười. Ảnh: Internet

Các chuyên gia chỉ rõ, uống quá nhiều rượu sẽ sinh ra các bệnh liên quan đến gan, rối loạn tâm thần và hành vi, thoái hóa hệ thần kinh, nhiễm độc, bệnh dạ dày và bệnh tim. Đó là những bệnh có tỉ lệ tử vong cao.

Ngoài những bệnh điển hình do bia rượu gây ra như ngộ độc rượu cấp tính khi sử dụng quá nhiều rượu, viêm gan mạn tính, xơ gan, viêm tụy cấp ở những người uống rượu thường xuyên, rượu bia còn gây ra các vấn đề nghiêm trọng khác về sức khỏe như tăng nguy cơ ung thư miệng và thực quản, ung thư gan, ung thư đại tràng, làm giảm sức đề kháng của cơ thể, do đó rất dễ bị nhiễm trùng đặc biệt những người nghiện rượu dễ mắc lao phổi...

ThS.BS. Võ Ngọc Quốc Minh thông tin trên báo Sức khỏe và đời sống: “Lượng cồn khi chúng ta uống một chai bia tương đương với lượng cồn khi uống một ly rượu vang và cũng tương đương một ly nhỏ rượu mạnh.

Trước khi uống rượu bia chúng ta nên ăn no, vì khi bụng đói, rượu bia dễ hấp thu vào cơ thể dẫn đến dễ say; phải uống nhiều nước vì khi uống nhiều rượu bia sẽ dẫn đến mất nước; không nên lạm dụng các loại thuốc giải độc gan và những thuốc giải rượu vì thực sự những thuốc này không hề có tác dụng”.

Mong rằng các anh biết làm chủ bản thân, uống rượu bia có chừng mực và nên áp dụng các cách cân bằng giữa việc ăn và uống. Bởi lẽ, vợ con sẽ chẳng thấy ngưỡng mộ hay vui mừng khi các anh thường xuyên say xỉn cả.