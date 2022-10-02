Mới 15 tuổi, em gái Đặng Văn Lâm đã sở hữu chiều cao ngất ngưởng 1,78m khiến ai cũng muốn xin bí quyết

Nhịp sống trẻ 02/10/2022 08:16

Nếu theo dõi thủ môn Đặng Văn Lâm, hẳn sẽ không còn ai xa lạ với cô em út đáng yêu của anh chàng này. Được biết, mới 15 tuổi, nàng tiểu thư đã sở hữu chiều cao 1,78m.

Em gái của thủ thành Đặng Văn Lâm tên thật là Đặng Thanh Giang, cô bé mang hai dòng máu Việt - Nga với bố là người Việt và mẹ là người Nga.

Sở hữu gương mặt xinh xắn, ngay từ bé, Thanh Giang đã được xem là hotgirl, càng lớn, cô bé càng ra dáng thiếu nữ, và đặc biệt đôi chân dài miên man khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Mới 15 tuổi, em gái Đặng Văn Lâm đã sở hữu chiều cao ngất ngưởng 1,78m khiến ai cũng muốn xin bí quyết - Ảnh 1
Em gái Đặng Văn Lâm. Ảnh: Internet

Mỗi lần đăng tải hình ảnh, em gái Đặng Văn Lâm lại khiến nhiều người xuýt xoa vì gương mặt xinh đẹp, nước da trắng, sống mũi cao và tính cách năng động, hoạt bát.

Được biết, cả 3 anh em nhà Đặng Văn Lâm đều được nuôi dạy rất tốt. Không chỉ chú trọng việc học tập, mà cha mẹ Đặng Văn Lâm cũng định hướng con vào việc phát triển sở thích, đam mê. Ngoài ra, họ cũng luôn dạy dỗ sự gắn kết, yêu thương giữa các thành viên trong gia đình theo đúng phong cách sống của người Việt.

Mới 15 tuổi, em gái Đặng Văn Lâm đã sở hữu chiều cao ngất ngưởng 1,78m khiến ai cũng muốn xin bí quyết - Ảnh 2
Em gái Đặng Văn Lâm được camera chụp lại khi đi cổ vũ anh trai. Ảnh: Internet

Mới đây, cô bé khoe diện mạo mới trong set croptop năng động, trẻ trung với vòng eo tí hon nhận về hàng ngàn lượt yêu thích. Chính vì vóc dáng chuẩn chỉnh, nổi bật, nhiều người còn dự đoán em gái Đặng Văn Lâm đi thi hoa hậu đạt giải cao và sẽ rất nổi tiếng. Đặng Thanh Giang cũng đã được trở về Việt Nam, học tập và sinh sống lâu dài.

Mới 15 tuổi, em gái Đặng Văn Lâm đã sở hữu chiều cao ngất ngưởng 1,78m khiến ai cũng muốn xin bí quyết - Ảnh 3

 

Mới 15 tuổi, em gái Đặng Văn Lâm đã sở hữu chiều cao ngất ngưởng 1,78m khiến ai cũng muốn xin bí quyết - Ảnh 4
Em gái Đặng Văn Lâm sở hữu vóc dáng thon gọn. Ảnh: Internet

Có thể thấy, cha mẹ của thủ môn Đặng Văn Lâm rất ủng hộ con cái trong việc phát triển thể chất và tinh thần. Cả 3 anh em đều sở hữu chiều cao nổi bật và duy trì thể hình rất tốt. Điều đó, không chỉ phụ thuộc vào gen di truyền mà còn ở những thói quen và cách ăn uống. Ở tuổi trước, trong và sau 15, nguồn thực phẩm đóng góp rất lớn vào sự phát triển chiều cao cho trẻ.

Mới 15 tuổi, em gái Đặng Văn Lâm đã sở hữu chiều cao ngất ngưởng 1,78m khiến ai cũng muốn xin bí quyết - Ảnh 5
 

 

Mới 15 tuổi, em gái Đặng Văn Lâm đã sở hữu chiều cao ngất ngưởng 1,78m khiến ai cũng muốn xin bí quyết - Ảnh 6
9x sở hữu chân dài miên man và phong cách năng động. Ảnh: Internet

Đặc biệt ở các giai đoạn "vàng" trẻ có tốc độ tăng trưởng lớn lên đến 25 cm mỗi năm. Ở trong nhóm thực phẩm, cha mẹ có thể chú trọng đủ các nhóm thức ăn hàng ngày như: đạm (chiếm 10-15% tổng năng lượng), tinh bột (60-65% tổng năng lượng), chất béo (10% tổng năng lượng), vitamin, khoáng chất thiết yếu khác.

Cha mẹ có thể bổ sung cho con các thực phẩm tốt cho sức khỏe, phát triển chiều cao như sau:

- Sữa: Sữa là thực phẩm giàu Vitamin D và Canxi rất tốt để phát triển chiều cao và tổng hợp Protein cần thiết cho cơ thể. Mỗi ngày, hãy uống 1 ly sữa để có đủ năng lượng.

- Trứng gà: Trứng gà có chứa Protein, các khoáng chất và Vitamin A, E, B và dồi dào hàm lượng vitamin D giúp tăng chiều cao cho tuổi dậy thì. Ăn một quả trứng có nghĩa bạn đã bổ sung 15% lượng Protein cho cơ thể. Có thể ăn ít nhất 2 quả trứng để cung cấp đầy đủ chất để cơ thể được khỏe mạnh và phát triển toàn diện.

- Thịt gà: Thịt gà có chứa hàm lượng Protein đến 50% giúp kích thích hệ xương phát triển. Gia đình có thể chọn ức gà là thực phẩm dinh dưỡng giúp tăng cơ, giảm mỡ. Gia đình lưu ý chế biến ít mặn hay ngọt tránh cơ thể bị phù nước.

- Bột yến mạch: Yến mạch chứa chất béo, giàu Protein và Canxi giúp tăng chiều cao hiệu quả. Đây là một trong những loại bột có thể dùng ăn sáng cùng thịt gà, trứng, các loại trái cây giúp bổ sung dinh dưỡng hàng ngày.

- Các loại đậu: Các loại đậu như: Đậu nành, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ đều là những loại thực phẩm giàu protein, vitamin B, chất xơ, mangan, kẽm và các khoáng chất khác. Nếu muốn con cải thiện chiều cao nhanh, ba mẹ có thể bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày.

- Thực phẩm giàu chất xơ, rau củ quả: Các loại quả như chuối, đu đủ, rau bina, cần tây, cải kale giúp hấp thụ dinh dưỡng và trao đổi chất rất tốt. Ngoài ra, chúng còn giàu sắt và vitamin D,C có thể giúp tăng chiều cao và khả năng miễn dịch, cho cơ thể luôn khỏe mạnh.

Ngoài ra, trẻ trong tuổi dậy thì nên tránh các chất kích thích và đồ uống có gas có ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gia đình có thể chú trọng việc các bé ngủ đủ giấc. Ngủ đủ giấc rất cần thiết, đặc biệt trong độ tuổi dậy thì. Bạn cần ngủ đủ giấc khoảng 8 – 10 tiếng/đêm. Tránh thức khuya và sử dụng các thiết bị điện tử.

Luyện tập tư thế tốt bất kể khi đi, đứng, ngồi hay mang vác, tránh tình trạng cột sống dễ bị vẹo, làm cản trở đến sự tăng trưởng chiều cao.

Con trai nhà Ly Kute: Là mẹ đơn thân nhưng suốt 6 năm qua con sống đủ đầy, chưa bao giờ kêu than mà lại rất ngoan ngoãn

Con trai nhà Ly Kute: Là mẹ đơn thân nhưng suốt 6 năm qua con sống đủ đầy, chưa bao giờ kêu than mà lại rất ngoan ngoãn

Hotgirl Ly kute hẳn dù thế nào cũng rất hạnh phúc với cậu con trai 6 tuổi của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   em gái Đặng Văn Lâm nuôi dạy con chiều cao trẻ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua