Mới 15 tuổi, em gái Đặng Văn Lâm đã sở hữu chiều cao ngất ngưởng 1,78m khiến ai cũng muốn xin bí quyết

Sở hữu gương mặt xinh xắn, ngay từ bé, Thanh Giang đã được xem là hotgirl, càng lớn, cô bé càng ra dáng thiếu nữ, và đặc biệt đôi chân dài miên man khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Em gái của thủ thành Đặng Văn Lâm tên thật là Đặng Thanh Giang, cô bé mang hai dòng máu Việt - Nga với bố là người Việt và mẹ là người Nga.

Được biết, cả 3 anh em nhà Đặng Văn Lâm đều được nuôi dạy rất tốt. Không chỉ chú trọng việc học tập, mà cha mẹ Đặng Văn Lâm cũng định hướng con vào việc phát triển sở thích, đam mê. Ngoài ra, họ cũng luôn dạy dỗ sự gắn kết, yêu thương giữa các thành viên trong gia đình theo đúng phong cách sống của người Việt.

Mỗi lần đăng tải hình ảnh, em gái Đặng Văn Lâm lại khiến nhiều người xuýt xoa vì gương mặt xinh đẹp, nước da trắng, sống mũi cao và tính cách năng động, hoạt bát.

Em gái Đặng Văn Lâm được camera chụp lại khi đi cổ vũ anh trai. Ảnh: Internet

Mới đây, cô bé khoe diện mạo mới trong set croptop năng động, trẻ trung với vòng eo tí hon nhận về hàng ngàn lượt yêu thích. Chính vì vóc dáng chuẩn chỉnh, nổi bật, nhiều người còn dự đoán em gái Đặng Văn Lâm đi thi hoa hậu đạt giải cao và sẽ rất nổi tiếng. Đặng Thanh Giang cũng đã được trở về Việt Nam, học tập và sinh sống lâu dài.

Em gái Đặng Văn Lâm sở hữu vóc dáng thon gọn. Ảnh: Internet

Có thể thấy, cha mẹ của thủ môn Đặng Văn Lâm rất ủng hộ con cái trong việc phát triển thể chất và tinh thần. Cả 3 anh em đều sở hữu chiều cao nổi bật và duy trì thể hình rất tốt. Điều đó, không chỉ phụ thuộc vào gen di truyền mà còn ở những thói quen và cách ăn uống. Ở tuổi trước, trong và sau 15, nguồn thực phẩm đóng góp rất lớn vào sự phát triển chiều cao cho trẻ.

9x sở hữu chân dài miên man và phong cách năng động. Ảnh: Internet

Đặc biệt ở các giai đoạn "vàng" trẻ có tốc độ tăng trưởng lớn lên đến 25 cm mỗi năm. Ở trong nhóm thực phẩm, cha mẹ có thể chú trọng đủ các nhóm thức ăn hàng ngày như: đạm (chiếm 10-15% tổng năng lượng), tinh bột (60-65% tổng năng lượng), chất béo (10% tổng năng lượng), vitamin, khoáng chất thiết yếu khác.

Cha mẹ có thể bổ sung cho con các thực phẩm tốt cho sức khỏe, phát triển chiều cao như sau:

- Sữa: Sữa là thực phẩm giàu Vitamin D và Canxi rất tốt để phát triển chiều cao và tổng hợp Protein cần thiết cho cơ thể. Mỗi ngày, hãy uống 1 ly sữa để có đủ năng lượng.

- Trứng gà: Trứng gà có chứa Protein, các khoáng chất và Vitamin A, E, B và dồi dào hàm lượng vitamin D giúp tăng chiều cao cho tuổi dậy thì. Ăn một quả trứng có nghĩa bạn đã bổ sung 15% lượng Protein cho cơ thể. Có thể ăn ít nhất 2 quả trứng để cung cấp đầy đủ chất để cơ thể được khỏe mạnh và phát triển toàn diện.

- Thịt gà: Thịt gà có chứa hàm lượng Protein đến 50% giúp kích thích hệ xương phát triển. Gia đình có thể chọn ức gà là thực phẩm dinh dưỡng giúp tăng cơ, giảm mỡ. Gia đình lưu ý chế biến ít mặn hay ngọt tránh cơ thể bị phù nước.

- Bột yến mạch: Yến mạch chứa chất béo, giàu Protein và Canxi giúp tăng chiều cao hiệu quả. Đây là một trong những loại bột có thể dùng ăn sáng cùng thịt gà, trứng, các loại trái cây giúp bổ sung dinh dưỡng hàng ngày.

- Các loại đậu: Các loại đậu như: Đậu nành, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ đều là những loại thực phẩm giàu protein, vitamin B, chất xơ, mangan, kẽm và các khoáng chất khác. Nếu muốn con cải thiện chiều cao nhanh, ba mẹ có thể bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày.

- Thực phẩm giàu chất xơ, rau củ quả: Các loại quả như chuối, đu đủ, rau bina, cần tây, cải kale giúp hấp thụ dinh dưỡng và trao đổi chất rất tốt. Ngoài ra, chúng còn giàu sắt và vitamin D,C có thể giúp tăng chiều cao và khả năng miễn dịch, cho cơ thể luôn khỏe mạnh.

Ngoài ra, trẻ trong tuổi dậy thì nên tránh các chất kích thích và đồ uống có gas có ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gia đình có thể chú trọng việc các bé ngủ đủ giấc. Ngủ đủ giấc rất cần thiết, đặc biệt trong độ tuổi dậy thì. Bạn cần ngủ đủ giấc khoảng 8 – 10 tiếng/đêm. Tránh thức khuya và sử dụng các thiết bị điện tử.

Luyện tập tư thế tốt bất kể khi đi, đứng, ngồi hay mang vác, tránh tình trạng cột sống dễ bị vẹo, làm cản trở đến sự tăng trưởng chiều cao.