Mối tình ‘ông cháu’ 71 tuổi đơm hoa kết trái với vợ kém 31 tuổi: sinh liền 2 con, thay vợ chăm sóc trẻ từng li từng tí

Nuôi dạy con 30/09/2022 07:47

Dù mối tình vướng phải nhiều tai tiếng và thị phi, tuy nhiên, không thể phủ nhận sự hạnh phúc của cặp đôi nổi tiếng xứ Trung này.

Mối lương duyên của ‘ông trùm phim kiếm hiệp’ lấy vợ trẻ

Mặc dù xét về tuổi tác, vị đạo diễn phim Tiếu Ngạo Giang Hồ lớn hơn vợ trẻ đến 31 tuổi, tuy nhiên, cuộc sống của họ lại có nhiều bất ngờ. Ở tuổi xế chiều, họ được cho là có cuộc sống ấm êm, sum vầy và đặc biệt không ngại ngần việc chăm sóc những đứa trẻ của mình.

Nếu như nói về anh chồng là đạo diễn đình đám của loạt phim lẫy lừng với danh xưng "ông trùm phim kiếm hiệp Kim Dung" của hàng loạt bộ phim như Tiếu Ngạo Giang Hồ (2001), Anh Hùng Xạ Điêu, Thiên Long Bát Bộ (2003), Thần Điêu Hiệp Lữ (2006), Bích Huyết Kiếm (2007), Lộc Đỉnh Ký (2008), Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2009).

Mối tình ‘ông cháu’ 71 tuổi đơm hoa kết trái với vợ kém 31 tuổi: sinh liền 2 con, thay vợ chăm sóc trẻ từng li từng tí - Ảnh 1
Đạo diễn và vợ 2. Ảnh: Internet

Trương Kỷ Trung giúp nhiều gương mặt trẻ trở nên nổi tiếng khắp châu Á. Nhiều ngôi sao đã thành danh nhờ cơ hội hợp tác trong các bộ phim kiếm hiệp của ông như Lý Á Bằng, Huỳnh Hiểu Minh, Dương Mịch, Đặng Siêu, Hồ Quân, Lưu Diệc Phi, Lưu Đào...

Trong khi đó, người vợ thứ hai của ông, được biết đến với vai trò trợ lý: Đỗ Tinh Lâm. Xét về nhan sắc, ‘vợ nhí’ của ông trùm phim kiếm hiệp này khiến nhiều người không khỏi mê đắm, Đỗ Tinh Lâm sở hữu nhan sắc của một mỹ nhân cổ trang trong sáng nhẹ nhàng. Gương mặt cùng thần thái đều hội tụ nét đẹp thanh thoát, phúc hậu.

Mối tình ‘ông cháu’ 71 tuổi đơm hoa kết trái với vợ kém 31 tuổi: sinh liền 2 con, thay vợ chăm sóc trẻ từng li từng tí - Ảnh 2

 

Mối tình ‘ông cháu’ 71 tuổi đơm hoa kết trái với vợ kém 31 tuổi: sinh liền 2 con, thay vợ chăm sóc trẻ từng li từng tí - Ảnh 3
Cặp đôi hạnh phúc cùng con của mình. Ảnh: Internet
 

Đặc biệt, ở tuổi 30, Tinh Lâm vẫn sở hữu nhan sắc ngọt ngào tựa thần tiên tỷ tỷ khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa. Hơn cả là, khi ngoài tuổi 30, mỹ nhân này sinh liền 2 con cho vị chồng đạo diễn hơn 31 tuổi. Cả hai đã cùng xây dựng và vun đắp tình yêu riêng biệt đến mức không một lời bàn tán nào có thể ảnh hưởng đến họ.

Mối tình ‘ông cháu’ 71 tuổi đơm hoa kết trái với vợ kém 31 tuổi: sinh liền 2 con, thay vợ chăm sóc trẻ từng li từng tí - Ảnh 4
Đỗ Tinh Lâm sinh 2 con cho đạo diễn Trương Kỷ Chung. Ảnh: Internet

Cặp đôi này vốn tốn rất nhiều giấy mực của báo chí truyền thông thời điểm công khai, đặc biệt khi vợ nhí của ông đang mang bầu bé thứ 2. Đạo diễn họ Trương từng khẳng định Đỗ Tinh Lâm thực sự là người phụ nữ "đáng yêu" và không hề chạy theo danh tiếng hay tiền tài của ông.

Ngược lại, Đỗ Tinh Lâm cũng khẳng định sự sắc sảo khi cô cũng có tiềm lực tài chính khá tốt, đồng thời là người có bản lĩnh khi làm trợ lý cho Trương Kỷ Trung rồi nên duyên cùng người này. Đỗ Tinh Lâm cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con trai riêng của mình. Tuy nhiên, cậu nhóc cũng được Trương Kỷ Chung yêu thương, chăm sóc như con ruột.

Yêu thương vợ và chăm sóc con cái

Ở tuổi xế chiều, vị đạo diễn họ Trương này chia sẻ rằng cuộc hôn nhân thứ hai đã mang lại cho ông "một làn gió mùa xuân mát lành". Ông cực kì yêu chiều và tự hào về vợ, không ngại công khai với báo giới.

Ngoài ra, vị đạo diễn 70 sau khi lấy vợ 2 thường xuyên ở nhà, không chỉ chăm cây, làm vườn mà nhiệm vụ chính của ông còn là chăm con. Khi vợ mang thai và ở cữ, chính chồng là người giúp cô toàn phần việc chăm con như tắm rửa, thay tã cho bé. Tất cả tình yêu thương dường như người này đã dành trọn cho gia đình mình, điều đó cũng dễ dàng nhận ra khi những năm gần đây, ông đã gác lại các dự án phim ảnh và chỉ ở nhà cùng vợ con.

Mối tình ‘ông cháu’ 71 tuổi đơm hoa kết trái với vợ kém 31 tuổi: sinh liền 2 con, thay vợ chăm sóc trẻ từng li từng tí - Ảnh 5
Đạo diễn 71 tuổi chăm con tuổi xế chiều. Ảnh: Internet

Đỗ Tinh Lâm cũng cho biết thêm, hiện tại ngày thường ông xã giúp cô rất nhiều trong việc dọn dẹp nhà cửa, đưa con đi chơi, dạy dỗ con. Những hành động đơn giản của nam đạo diễn 'cưa đổ' bất chấp tuổi tác và khiến bà mẹ 3 không ngừng hạnh phúc cho đến hiện tại.

Mối tình ‘ông cháu’ 71 tuổi đơm hoa kết trái với vợ kém 31 tuổi: sinh liền 2 con, thay vợ chăm sóc trẻ từng li từng tí - Ảnh 6
Cả hai cùng chăm sóc con nhỏ. Ảnh: Internet

Mặc dù hôn nhân lệch đũa và có quá nhiều khác biệt không tránh khỏi định kiến. Về sau đó, nhiều người đã thay đổi quan điểm, họ cũng chúc cho tình yêu của đạo diễn này.

Mối tình ‘ông cháu’ 71 tuổi đơm hoa kết trái với vợ kém 31 tuổi: sinh liền 2 con, thay vợ chăm sóc trẻ từng li từng tí - Ảnh 7
Vị đạo diễn có cuộc hôn nhân viên mãn với người vợ thứ hai. Ảnh: Internet

Ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống. Đặc biệt khi điều đó hoàn toàn khiến họ mãn nguyện. Sự thực, nếu xét theo y học, việc sinh con hay lập gia đình sau 30 tuổi có thể phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến bệnh tật.

Lựa chọn sinh con ở độ tuổi quá lớn như cặp đôi người Trung này cũng có thể xem là kì tích, bởi theo dấu hiệu lão hóa, việc mang thai và sinh nở cũng trở nên cực kì khó khăn.

Mang thai khi đã nhiều tuổi sẽ khiến mẹ phải đối mặt với các nguy cơ như:

- Nguy cơ mắc các bệnh di truyền như Down tăng lên theo tuổi của mẹ.

- Nguy cơ sẩy thai hay gặp phải các vấn đề sản khoa cao hơn theo tuổi của mẹ.

- Nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ, xuất huyết sau sinh,... đều có thể xuất hiện.

Theo các nhà khoa học, càng lớn tuổi, tử cung càng kém nhạy cảm hơn với oxytocin. Do đó, nếu tuổi mẹ càng cao thì các biến chứng trong khi sinh càng dễ xảy ra.

Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng và cách sinh hoạt luôn là 2 điều được nhắc đến có thể khiến sức khỏe và thể trạng con người ‘lội ngược’ minh mẫn và trẻ hóa hơn. Không ít các bậc danh y xứ Trung 90 tuổi da mặt vẫn hồng hào, làm việc và sinh hoạt đều đặn, khiến nhiều người mong muốn học bí quyết. Do đó, mỗi người nên cân nhắc thật kỹ về vấn đề này và xây dựng cho mình một cuộc sống lành mạnh, hạnh phúc.

2 cách sơ cứu khi trẻ bị hóc dị vật, phụ huynh lưu ý để kịp thời cứu con

2 cách sơ cứu khi trẻ bị hóc dị vật, phụ huynh lưu ý để kịp thời cứu con

 Với trẻ nhỏ, những nguy cơ bị hóc dị vật luôn dễ xảy ra dẫn đến các mối nguy hiểm khó lường. Do đó, chúng ta luôn cần đề phòng và cần có những kinh nghiệm để phòng tránh.

Xem thêm
Từ khóa:   sinh con muộn lấy chồng muộn nuôi con

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 0 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 9 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?