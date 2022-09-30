Mối tình ‘ông cháu’ 71 tuổi đơm hoa kết trái với vợ kém 31 tuổi: sinh liền 2 con, thay vợ chăm sóc trẻ từng li từng tí

Mặc dù xét về tuổi tác, vị đạo diễn phim Tiếu Ngạo Giang Hồ lớn hơn vợ trẻ đến 31 tuổi, tuy nhiên, cuộc sống của họ lại có nhiều bất ngờ. Ở tuổi xế chiều, họ được cho là có cuộc sống ấm êm, sum vầy và đặc biệt không ngại ngần việc chăm sóc những đứa trẻ của mình.

Trương Kỷ Trung giúp nhiều gương mặt trẻ trở nên nổi tiếng khắp châu Á. Nhiều ngôi sao đã thành danh nhờ cơ hội hợp tác trong các bộ phim kiếm hiệp của ông như Lý Á Bằng, Huỳnh Hiểu Minh, Dương Mịch, Đặng Siêu, Hồ Quân, Lưu Diệc Phi, Lưu Đào...

Nếu như nói về anh chồng là đạo diễn đình đám của loạt phim lẫy lừng với danh xưng "ông trùm phim kiếm hiệp Kim Dung" của hàng loạt bộ phim như Tiếu Ngạo Giang Hồ (2001), Anh Hùng Xạ Điêu, Thiên Long Bát Bộ (2003), Thần Điêu Hiệp Lữ (2006), Bích Huyết Kiếm (2007), Lộc Đỉnh Ký (2008), Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2009).

Trong khi đó, người vợ thứ hai của ông, được biết đến với vai trò trợ lý: Đỗ Tinh Lâm. Xét về nhan sắc, ‘vợ nhí’ của ông trùm phim kiếm hiệp này khiến nhiều người không khỏi mê đắm, Đỗ Tinh Lâm sở hữu nhan sắc của một mỹ nhân cổ trang trong sáng nhẹ nhàng. Gương mặt cùng thần thái đều hội tụ nét đẹp thanh thoát, phúc hậu.

Cặp đôi hạnh phúc cùng con của mình. Ảnh: Internet

Đặc biệt, ở tuổi 30, Tinh Lâm vẫn sở hữu nhan sắc ngọt ngào tựa thần tiên tỷ tỷ khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa. Hơn cả là, khi ngoài tuổi 30, mỹ nhân này sinh liền 2 con cho vị chồng đạo diễn hơn 31 tuổi. Cả hai đã cùng xây dựng và vun đắp tình yêu riêng biệt đến mức không một lời bàn tán nào có thể ảnh hưởng đến họ.

Đỗ Tinh Lâm sinh 2 con cho đạo diễn Trương Kỷ Chung. Ảnh: Internet

Cặp đôi này vốn tốn rất nhiều giấy mực của báo chí truyền thông thời điểm công khai, đặc biệt khi vợ nhí của ông đang mang bầu bé thứ 2. Đạo diễn họ Trương từng khẳng định Đỗ Tinh Lâm thực sự là người phụ nữ "đáng yêu" và không hề chạy theo danh tiếng hay tiền tài của ông.

Ngược lại, Đỗ Tinh Lâm cũng khẳng định sự sắc sảo khi cô cũng có tiềm lực tài chính khá tốt, đồng thời là người có bản lĩnh khi làm trợ lý cho Trương Kỷ Trung rồi nên duyên cùng người này. Đỗ Tinh Lâm cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con trai riêng của mình. Tuy nhiên, cậu nhóc cũng được Trương Kỷ Chung yêu thương, chăm sóc như con ruột.

Yêu thương vợ và chăm sóc con cái

Ở tuổi xế chiều, vị đạo diễn họ Trương này chia sẻ rằng cuộc hôn nhân thứ hai đã mang lại cho ông "một làn gió mùa xuân mát lành". Ông cực kì yêu chiều và tự hào về vợ, không ngại công khai với báo giới.

Ngoài ra, vị đạo diễn 70 sau khi lấy vợ 2 thường xuyên ở nhà, không chỉ chăm cây, làm vườn mà nhiệm vụ chính của ông còn là chăm con. Khi vợ mang thai và ở cữ, chính chồng là người giúp cô toàn phần việc chăm con như tắm rửa, thay tã cho bé. Tất cả tình yêu thương dường như người này đã dành trọn cho gia đình mình, điều đó cũng dễ dàng nhận ra khi những năm gần đây, ông đã gác lại các dự án phim ảnh và chỉ ở nhà cùng vợ con.

Đạo diễn 71 tuổi chăm con tuổi xế chiều. Ảnh: Internet

Đỗ Tinh Lâm cũng cho biết thêm, hiện tại ngày thường ông xã giúp cô rất nhiều trong việc dọn dẹp nhà cửa, đưa con đi chơi, dạy dỗ con. Những hành động đơn giản của nam đạo diễn 'cưa đổ' bất chấp tuổi tác và khiến bà mẹ 3 không ngừng hạnh phúc cho đến hiện tại.

Cả hai cùng chăm sóc con nhỏ. Ảnh: Internet

Mặc dù hôn nhân lệch đũa và có quá nhiều khác biệt không tránh khỏi định kiến. Về sau đó, nhiều người đã thay đổi quan điểm, họ cũng chúc cho tình yêu của đạo diễn này.

Vị đạo diễn có cuộc hôn nhân viên mãn với người vợ thứ hai. Ảnh: Internet

Ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống. Đặc biệt khi điều đó hoàn toàn khiến họ mãn nguyện. Sự thực, nếu xét theo y học, việc sinh con hay lập gia đình sau 30 tuổi có thể phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến bệnh tật.

Lựa chọn sinh con ở độ tuổi quá lớn như cặp đôi người Trung này cũng có thể xem là kì tích, bởi theo dấu hiệu lão hóa, việc mang thai và sinh nở cũng trở nên cực kì khó khăn.

Mang thai khi đã nhiều tuổi sẽ khiến mẹ phải đối mặt với các nguy cơ như:

- Nguy cơ mắc các bệnh di truyền như Down tăng lên theo tuổi của mẹ.

- Nguy cơ sẩy thai hay gặp phải các vấn đề sản khoa cao hơn theo tuổi của mẹ.

- Nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ, xuất huyết sau sinh,... đều có thể xuất hiện.

Theo các nhà khoa học, càng lớn tuổi, tử cung càng kém nhạy cảm hơn với oxytocin. Do đó, nếu tuổi mẹ càng cao thì các biến chứng trong khi sinh càng dễ xảy ra.

Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng và cách sinh hoạt luôn là 2 điều được nhắc đến có thể khiến sức khỏe và thể trạng con người ‘lội ngược’ minh mẫn và trẻ hóa hơn. Không ít các bậc danh y xứ Trung 90 tuổi da mặt vẫn hồng hào, làm việc và sinh hoạt đều đặn, khiến nhiều người mong muốn học bí quyết. Do đó, mỗi người nên cân nhắc thật kỹ về vấn đề này và xây dựng cho mình một cuộc sống lành mạnh, hạnh phúc.