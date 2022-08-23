Cách nấu cháo trứng gà bổ dưỡng cho bé, món ngon lại tốt cho hệ tiêu hóa

Theo nghiên cứu, cháo trứng gà có rất nhiều dinh dưỡng được kể tên như: chất xơ, protein và các khoáng chất thiết yếu, được xem là nguồn cung ứng dồi dào các carotenoids lutein và zeaxanthin. Ngoài ra, trứng gà chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và là thực phẩm quan trọng trong chế độ ăn uống cân bằng.

Các thành phần dinh dưỡng của trứng bao gồm: Các vitamin A, B5, B12, D, E, K, B6, Folate, phốt pho, Selen, canxi, kẽm. Lòng đỏ trứng có chứa lipid, vitamin, khoáng chất và sắc tố carotenoid cần thiết cho cơ thể. Thông thường 1 quả trứng gà ta nặng khoảng 40g (cả vỏ), 1 quả trứng vịt nặng khoảng 70g (cả vỏ), nếu bỏ vỏ thì 100g trứng gà tương đương 3 quả, còn 100g trứng vịt tương đương 1,5 quả.

Có đến 11 lợi ích của trứng gà được kể ra. Trong đó, một số lợi ích đặc trưng có thể chỉ ra như sau:

- Giúp phục hồi thể trạng khi bị ốm: Có thể nói, cháo trứng gà là một trong những loại cháo bổ dưỡng nhất dành cho người bệnh, người mới ốm dậy. Vitamin dồi dào giúp tăng cường miễn dịch, phòng các triệu chứng về bệnh cảm lạnh thông thường, rất cần thiết giúp cho cơ thể khỏe mạnh.

- Tốt cho hệ tiêu hóa: Thành phần giàu chất xơ, cháo trứng gà giúp no lâu, kích thích hệ tiêu hóa, giúp giảm táo bón do đó còn mang lại lợi ích tăng cường hệ đường ruột, giảm cân. Cháo rất dễ làm, có thể ăn ở mọi lứa tuổi vì ăn cháo dễ cho việc tiêu hóa, đặc biệt là đối với người có đường ruột yếu.

Cháo trứng gà rất tốt cho tiêu hóa. Ảnh: Internet

- Giúp trẻ cao lớn, khỏe mạnh: Trong trứng gà, đặc biệt là lòng đỏ chứa các loại vitamin, đặc biệt là vitamin D có tác dụng giúp xương chắc khỏe, giúp bé cao lớn hơn. Ngoài ra, nó còn giúp cải thiện sức khỏe nhận thức, trí nhớ và điều chỉnh tâm trạng vì trứng gà có chứa tất cả các chất dinh dưỡng như: vitamin B12, B6, Choline, Folate.

- Tốt cho mắt: Trứng gà chứa chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin rất quan trọng đối với sức khỏe của mắt, giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

- Điều trị bệnh thiếu máu: Trứng gà giúp điều trị bệnh thiếu máu nhờ chứa chất sắt, có thể cải thiện hiệu suất của các hợp chất trong tế bào hồng cầu hemoglobin. Hemoglobin có chức năng liên kết oxy với hồng cầu để đáp ứng nhu cầu của các cơ quan khác trong cơ thể.

- Ngăn ngừa rụng tóc: Hàm lượng vitamin A và vitamin E trong trứng gà rất hữu ích để ngăn ngừa rụng tóc và đẩy nhanh quá trình mọc tóc. Ngoài ra, thành phần axit béo trong trứng gà luộc đã được chứng minh là giúp tóc trở nên bóng mượt và khỏe mạnh hơn khi tiêu thụ thực phẩm này thường xuyên.

Bí quyết nấu cháo trứng gà thơm ngon bổ dưỡng

Theo Phụ nữ Việt Nam, nguyên liệu cần chuẩn bị cho món cháo trứng gà rất đơn giản. Cụ thể gồm: 150g gạo hoặc cơm đã nấu chín, 1 quả trứng gà, 200ml nước, 1 muỗng cà phê nước súp gà hoặc bất kỳ loại súp nào, ½ muỗng cà phê muối, nước tương hoặc phô mai (nếu thích)

Cháo trứng gà dễ nấu. Ảnh: Internet

Các bước thực hiện:

- Đun sôi gạo và nước trong một chảo nhỏ.

- Nấu ở lửa vừa cho đến khi nước bay hơi gần hết và cơm mềm.

- Cho trứng vào và vặn nhỏ lửa để sôi, sau đó khuấy đều cơm với trứng

- Thỉnh thoảng đảo đều theo chiều kim đồng hồ đảm bảo rằng cháo không dính vào đáy nồi.

- Thêm nước súp và muối vừa đủ (lưu ý: nấu cho bé nên đun thật nhuyễn để bé dễ ăn)

- Khuấy thêm một ít cho đến khi cháo đạt được độ đặc mong muốn (nếu đặc quá có thể thêm một chút nước).

- Nếu không quá ngấy, hãy thêm vào một ít nước tương hoặc phô mai vào và cho bé thưởng thức.

Lượng trứng cho trẻ ăn bao nhiêu là đủ?

Tuy trứng là thực phẩm rất tốt nhưng cũng không nên cho trẻ ăn quá nhiều, vì hàm lượng chất béo trong trứng cao làm trẻ dễ bị đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hoá. Theo thông tin từ báo Lao động, tuỳ theo tháng tuổi mà cho trẻ ăn số lượng khác nhau:

Trẻ 6 - 7 tháng tuổi: chỉ nên ăn ½ lòng trứng gà/bữa, ăn 2 - 3 lần/tuần.

Trẻ 8 - 12 tháng tuổi: ăn 1 lòng đỏ/bữa, ăn 3 - 4 bữa trứng 1 tuần.

Trẻ 1 - 2 tuổi: nên ăn 3 - 4 quả trứng/tuần, ăn cả lòng trắng.

Trẻ từ 2 tuổi trở lên nếu trẻ thích trứng có thể cho ăn 1 quả/ngày.

Mỗi tuần mẹ có thể bổ sung cho bé 4 đến 5 bữa cháo trứng và kết hợp thêm nhiều loại cháo khác để bé không bị thiếu chất.