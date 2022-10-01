Bất ngờ với hình ảnh ‘đại gia phố núi’ chăm con khiến ai cũng phải ganh tỵ: Chỉ một cuộc gọi là về ngay, sẵn sàng ‘xắn tay áo’ phụ vợ, chăm con

Nuôi dạy con 01/10/2022 16:39

Đàm Thu Trang có lẽ đã cực kì hạnh phúc khi thường xuyên chứng kiến ông bố Cường Đôla yêu thương, chăm sóc con như thế này.

Cường Đôla là nam doanh nhân nổi tiếng với hai cuộc hôn nhân tốn không ít giấy mực của báo chí, cuộc sống gia đình của Cường Đôla sau đó cũng luôn nhận được nhiều sự theo dõi của cư dân mạng.

Bất ngờ với hình ảnh ‘đại gia phố núi’ chăm con khiến ai cũng phải ganh tỵ: Chỉ một cuộc gọi là về ngay, sẵn sàng ‘xắn tay áo’ phụ vợ, chăm con - Ảnh 1
 

 

Bất ngờ với hình ảnh ‘đại gia phố núi’ chăm con khiến ai cũng phải ganh tỵ: Chỉ một cuộc gọi là về ngay, sẵn sàng ‘xắn tay áo’ phụ vợ, chăm con - Ảnh 2
Cường Đôla là ông bố mẫu mực của năm. Ảnh: Internet

Có lẽ, dù ở bất cứ vị trí nào hay hoàn cảnh nào, một mái ấm viên mãn, một gia đình hạnh phúc là điều nhiều người hướng đến. Và có lẽ, Cường Đôla đã thực sự chứng minh được rằng mình không chỉ hạnh phúc với bà xã Đàm Thu Trang thời gian sau này, anh còn vô cùng hạnh phúc khi hai lần được làm bố, dành trọn tâm sức và tình cảm cho con.

Sở hữu khối tài sản khổng lồ là những danh tiếng mà ai cũng biết đến Cường Đôla, nhưng ở sau những hình ảnh một vị đại gia, doanh nhân ‘chịu chơi’, bận rộn với công việc chính là một ông bố đầy ắp tình cảm, tràn đầy tình yêu thương với các con của mình.

Bất ngờ với hình ảnh ‘đại gia phố núi’ chăm con khiến ai cũng phải ganh tỵ: Chỉ một cuộc gọi là về ngay, sẵn sàng ‘xắn tay áo’ phụ vợ, chăm con - Ảnh 3
Cường Đôla chơi đùa với con. Ảnh: Internet

Hai lần làm bố, hai lần hạnh phúc chào đón các con, việc Cường Đôla chăm sóc và nuôi dạy những đứa trẻ theo cách đặc biệt khiến các chị em không ngừng ngưỡng mộ.

Chỉ một cuộc gọi đã sẵn sàng về với con

Có lẽ, ngoài sự đầu tư, cưng chiều con về mặt vật chất đến nỗi không tầm đối thủ của Vbiz’, tình cảm mà Cường Đôla dành cho Subeo và Suchin cũng được biết đến vô cùng ấm áp. Đàm Thu Trang từng tiết lộ, anh Cường có thể bỏ hết mọi công việc ở lại và chạy thẳng về nhà chỉ sau cuộc điện thoại của Subeo hỏi ba rằng: "Khi nào ba về với con? Con đợi ba về rồi mới đi ngủ"…

Bất ngờ với hình ảnh ‘đại gia phố núi’ chăm con khiến ai cũng phải ganh tỵ: Chỉ một cuộc gọi là về ngay, sẵn sàng ‘xắn tay áo’ phụ vợ, chăm con - Ảnh 4
 

 

Bất ngờ với hình ảnh ‘đại gia phố núi’ chăm con khiến ai cũng phải ganh tỵ: Chỉ một cuộc gọi là về ngay, sẵn sàng ‘xắn tay áo’ phụ vợ, chăm con - Ảnh 5
Cường Đôla yêu thương các con hết mực. Ảnh: Internet

Hai lần làm cha, Cường Đôla cho thấy mình dành mọi yêu thương cho những đứa trẻ. Chính điều đó khiến Đàm Thu Trang cảm thấy ấm áp và dành trọn niềm tin, gắn bó với vị đại gia phố núi này. Đàm Thu Trang nhận xét: "Sự vụng về của một người cha khi chăm sóc từng li từng tí cho cậu con trai của mình chính là điều cô cảm nhận và muốn gắn bó với Cường Đôla cả đời. Trang tin Suchin sẽ là một em bé thật hạnh phúc khi có tới tận 2 người đàn ông cùng yêu thương chăm sóc và luôn sẵn sàng bảo vệ mình".

Bất ngờ với hình ảnh ‘đại gia phố núi’ chăm con khiến ai cũng phải ganh tỵ: Chỉ một cuộc gọi là về ngay, sẵn sàng ‘xắn tay áo’ phụ vợ, chăm con - Ảnh 6
 

 

Bất ngờ với hình ảnh ‘đại gia phố núi’ chăm con khiến ai cũng phải ganh tỵ: Chỉ một cuộc gọi là về ngay, sẵn sàng ‘xắn tay áo’ phụ vợ, chăm con - Ảnh 7

 

Bất ngờ với hình ảnh ‘đại gia phố núi’ chăm con khiến ai cũng phải ganh tỵ: Chỉ một cuộc gọi là về ngay, sẵn sàng ‘xắn tay áo’ phụ vợ, chăm con - Ảnh 8
Cường Đôla 'thường xuyên' chờ vợ shopping và đón con tan học. Ảnh: Internet

Việc Cường Đôla thoải mái diện quần đùi, áo ba lỗ, lăn xả, thậm chí nằm bò ra sàn chơi cùng con gái không còn xa lạ. Ông bố 2 con luôn tranh thủ về nhà sớm, dành gần như toàn bộ thời gian rảnh cho các con, chơi với Suchin, tâm sự cùng Subeo,...

Và trong các chuyến du lịch, Cường Đôla chẳng ngại ngần nhận nhiệm vụ trông con để vợ thoải mái shopping. Việc anh thường xuyên chở con đi chơi, đi dạo hết sức giản dị được ghi lại cho thấy sự hạnh phúc, Suchin hào hứng dang rộng hai tay khi được bố chở. Cường Đôla sau đó nhận về nhiều lời khen cho ông bố đảm đang luôn nhiệt tình hỗ trợ vợ chăm sóc con.

Sẵn sàng từ bỏ đam mê vì con

Một thời gian trước khi Suchin ra đời, cộng đồng mạng khá bất ngờ khi Cường Đôla, một tay chơi siêu xe khét tiếng khi ấy đã tuyên bố từ bỏ.

Ông xã Đàm Thu Trang cho biết anh dừng chơi siêu xe để dành thời gian cho những mục tiêu khác. Tuy anh không nói cụ thể, nhiều người cho rằng sắp tới có thể anh muốn chăm sóc gia đình nhiều hơn. Bởi anh và bà xã chuẩn bị đón con đầu lòng.

"Nay Cường xin nói lời tạm biệt đến Hành trình siêu xe, là nơi luôn để lại những kỷ niệm tuyệt vời, những khoảnh khắc đáng nhớ, những phút giây tràn đầy niềm vui.

Niềm đam mê xe thì luôn còn đó, nhưng Cường đang có những mục tiêu đặc biệt khác cần phải tập trung hơn. Hy vọng, các bạn trẻ, những người có cơ hội sẽ vẫn tiếp tục tạo ra những hành trình đáng nhớ, kết nối mọi người như hành trình siêu xe Car Passion mà Cường và các bạn đã làm" - Cường Đô La tâm sự.

Sau tất cả, có lẽ tình cảm gia đình là điều mà bất cứ ai cũng mong mỏi, nhất là những ông bố, bà mẹ. Hành trình nhiều năm liền, từ khi Subeo ra đời cho đến khi cậu bé khôn lớn và đón sinh nhật 12 tuổi gần nhất, Cường Đôla chưa bao giờ làm dân tình thất vọng vì cách chăm con và làm bố.

Bất ngờ với hình ảnh ‘đại gia phố núi’ chăm con khiến ai cũng phải ganh tỵ: Chỉ một cuộc gọi là về ngay, sẵn sàng ‘xắn tay áo’ phụ vợ, chăm con - Ảnh 9

 

Bất ngờ với hình ảnh ‘đại gia phố núi’ chăm con khiến ai cũng phải ganh tỵ: Chỉ một cuộc gọi là về ngay, sẵn sàng ‘xắn tay áo’ phụ vợ, chăm con - Ảnh 10
Cường Đôla cùng con tập thể thao. Ảnh: Internet

Những bữa tiệc sinh nhật tại nhà, những lúc cùng bố chơi thể thao, những lúc đưa đón con tận trường học hay bỏ qua niềm riêng tư của người lớn để tạo nên truyền thống ‘tái hợp’ mỗi khi đến dịp sinh nhật con trai khiến dân tình cảm nhận sự văn minh mà Cường Đôla và Hồ Ngọc Hà dành cho con mình, giúp cậu bé cảm nhận tình yêu thương đủ đầy.

Bất ngờ với hình ảnh ‘đại gia phố núi’ chăm con khiến ai cũng phải ganh tỵ: Chỉ một cuộc gọi là về ngay, sẵn sàng ‘xắn tay áo’ phụ vợ, chăm con - Ảnh 11
 Subeo đón sinh nhật cùng em gái và ba mẹ. Ảnh: Internet
 

Trong hành trình làm cha mẹ, điều mà dù có trải qua nhiều lần đi nữa, các ông bố, bà mẹ vẫn không ngừng trau dồi, học hỏi để hiểu tâm lý và sự trưởng thành của trẻ. Nuôi dạy con khôn lớn chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đáng nói hơn, trong hành trình ấy, yêu thương mãi mãi là điều mà các con có thể cảm nhận được cho dù hoàn cảnh chúng ta như thế nào.

Sau tất cả, sự chân thành giúp con hiểu chuyện, ngoan ngoãn là điều mà chúng ta đáng tự hào và nên thường xuyên vun đắp.

Mối tình ‘ông cháu’ 71 tuổi đơm hoa kết trái với vợ kém 31 tuổi: sinh liền 2 con, thay vợ chăm sóc trẻ từng li từng tí

Mối tình ‘ông cháu’ 71 tuổi đơm hoa kết trái với vợ kém 31 tuổi: sinh liền 2 con, thay vợ chăm sóc trẻ từng li từng tí

Dù mối tình vướng phải nhiều tai tiếng và thị phi, tuy nhiên, không thể phủ nhận sự hạnh phúc của cặp đôi nổi tiếng xứ Trung này.

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Từ khóa:   Cường Đôla Đàm Thu Trang nuôi dạy con

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