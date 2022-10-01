Con trai nhà Ly Kute: Là mẹ đơn thân nhưng suốt 6 năm qua con sống đủ đầy, chưa bao giờ kêu than mà lại rất ngoan ngoãn

Dù lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân khi con trong bụng mẹ, tuy nhiên hotgirl Ly Kute vẫn dạy con khá tốt, hai mẹ con có cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Hơn nữa, sự đáng yêu, kháu khỉnh và ngoan ngoãn của bé trai khiến Ly Kute không khỏi hài lòng và khiến nhiều người cũng phải vui lây.

Hotgirl Ly Kute từng được biết đến với một mối tình cùng cầu thủ Mạc Hồng Quân, tuy nhiên, cả hai sau đó đã lựa chọn con đường riêng trước khi hotgirl, MC này biết tin mình mang thai. Ly Kute sau đó không nhận bất cứ trợ cấp nào từ bố của Khoai Tây cũng như nam cầu thủ đã hạnh phúc riêng với gia đình và 2 con của mình.

Ly Kute sinh con một mình. Ảnh: Internet

Để con không phải thiệt thòi với bạn bè, Ly Kute dành những điều tốt nhất cho con. Hậu mang thai và những lùm xùm tình cảm, hotgirl này đã rời xa showbiz và chuyên tâm vào việc kinh doanh rất thành công. Do đó, ngay từ khi còn nhỏ cậu bé đã được mẹ đầu tư vào môi trường học tập quốc tế, những dịch vụ tốt trong y tế cùng cuộc sống khá thoải mái, dư dả.

Cuộc sống của mẹ đơn thân rất hạnh phúc. Ảnh: Internet

Từ những tổn thương trong quá khứ, nữ diễn viên Nhật ký Vàng Anh dường như tập trung toàn thời gian cho việc chăm sóc con cái và công việc kinh doanh của mình, cô chưa từng công khai thêm một mối quan hệ nào khác.

Với công việc thuận lợi, hotgirl 9x cũng có nguồn kinh tế giúp hai mẹ con ở trong chung cư sang xịn bậc nhất và thường xuyên đổi xế xịn, sang.

Hai mẹ con thường xuyên mặc đồ đồng điệu. Ảnh: Internet

Cậu con trai được mẹ chăm sóc chu đáo, chỉn chu từ bữa ăn đến ngoại hình, tóc tai, phong cách ăn mặc, quần áo, giày dép hay những phụ kiện đi kèm giúp cậu con trai ngày càng trở nên bảnh bao và được ví như hotboy Hàn.

Dù cuộc sống làm mẹ đơn thân nhưng có thể thấy hotgirl Ly Kute rất hạnh phúc vì có con bên cạnh, cả hai thường xuyên có những chuyến du lịch và đặc biệt không quên khoe style mặc đồ đồng điệu khiến cư dân mạng ngắm đỏ con mắt.

‘Con yêu mẹ nhất trần đời’, câu nói ‘ngọt’ nhất trần gian và sự ngoan ngoãn của nhóc tỳ 6 tuổi

Chắc hẳn, sự trưởng thành của cậu bé như thế nào cũng khiến không ít người tò mò. Bởi, làm mẹ đơn thân đã khó, hành trình 6 năm xây dựng và vun đắp toàn bộ tình yêu thương dành cho con cũng không dễ dàng.

Tuy nhiên, đáp lại công sức của mẹ chính là một câu bé ngoan ngoãn, hiểu biết, thông minh và lém lỉnh. Chỉ mới 6 tuổi nhưng cậu bé rất biết tự lập, từ việc vệ sinh cá nhân, tự chuẩn bị quần áo hay học hành đều rất tự giác và không phải để mẹ nhắc nhở và đặc biệt Khoai Tây không có thói đòi hỏi dù được mẹ cưng chiều. Hình ảnh cậu nhóc nhí tự lập, học làm bánh hay xách đồ lựa chọn những món đồ trong siêu thị giúp mẹ cũng khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Hình ảnh mẹ hotgirl được cậu bé chụp cho. Ảnh: Internet

Đặc biệt hơn, hình ảnh cậu nhóc rất tinh tế và yêu thương mẹ cũng được chỉ ra khi tự tay chụp những bức ảnh xinh đẹp cho mẹ lúc ở nhà. Theo đó, chàng trai nhí còn biết căn các góc ảnh và chụp bức hình siêu xinh được hotgirl đăng tải trên trang cá nhân. Cậu nhóc cũng từng thốt lên ‘con yêu mẹ nhất trần đời’ khiến Ly Kute không khỏi sung sướng và mãn nguyện. Trong lần sinh nhật không có bạn bè và không được ra ngoài do dịch covid, chàng trai nhí càng hiểu chuyện hơn khi nói với mẹ ‘Mẹ ơi con thích sinh nhật ở nhà thế này nhất luôn ạ.’

Con trai Ly Kute rất tự giác và ngoan ngoãn. Ảnh: Internet

Tự hào chia sẻ và nói về con trai mình, Ly Kute bộc bạch: 'Lần đầu tiên đi chơi xa với tư cách là 1 người anh, mẹ không ngờ rằng con trai mẹ là chàng trai thật sự ấm áp, có trách nhiệm và rất quan tâm đến mọi người.

Mẹ nói đùa là Tây bây giờ đã là dân du lịch chính hiệu rồi, đã quen với việc phải đi bộ cả ngày, rồi xếp hàng chờ taxi, con đã hiểu rằng đi du lịch là để trải nghiệm mọi điều mới mẻ...

Chuyến đi lần này thành công 95% như những dự định là nhờ sự hợp tác tuyệt vời của 2 bạn bé. Còn 5% hai mẹ sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. Cảm ơn Tây Chiên vì đã là người bạn đồng hành thật tuyệt vời trong cuộc đời của mẹ.'- Ly Kute chia sẻ sau chuyến du lịch Singapore cùng con.

Cậu bé ngày càng trưởng thành khiến Ly Kute tự hào. Ảnh: Internet

Niềm hạnh phúc và sự cố gắng nuôi dạy con dù chỉ một mình của Ly Kute quả thật đáng ngưỡng mộ. Có thể nói, sự mạnh mẽ của những hot mom đơn thân nhắc nhở chúng ta không khó khăn nào không vượt qua được. Và chúng ta có thể tồn tại trong nghịch cảnh khi mọi thứ không dễ dàng. Có con đó là điều hạnh phúc và đó cũng là lý do mà chúng ta có thể yêu đời, yêu người nhiều hơn.