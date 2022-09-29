Khi thấy trẻ sơ sinh có 3 biểu hiện này chứng tỏ bé rất thông minh, não bộ phát triển vượt trội so với lứa tuổi

Cười là một dấu hiệu quan trọng để cha mẹ nhận định sự phát triển trí tuệ, tình cảm của con mình. Những đứa trẻ biết cười sớm, và cười nhiều là những đứa trẻ thông minh. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng những trẻ em bị thiểu năng trí tuệ biết cười rất muộn, và nụ cười của trẻ không bình thường, thậm chí không biết cười…

Khoảnh khắc lần đầu tiên trẻ sơ sinh nhoẻn miệng cười đều khiến những người xung quanh rung động vì sự dễ thương. Có bé vừa sinh ra đã cười ngay, có bé 1-2 ngày, có bé thì vài tuần hoặc 1 tháng.

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Đứa trẻ cười sớm và hay cười được xem là vui vẻ, đem lại may mắn, rất được người ta yêu thích. Nụ cười của bé còn được xem là biểu hiện của sự lanh lợi, dự đoán việc trẻ lớn lên có thông minh hay không. Vì tuy trẻ mới sinh cười trong vô thức nhưng khi nghe người lớn gọi trẻ cười đáp lại, đây được xem là một tín hiệu về sự thông minh.

Nụ cười của trẻ trong 3 tháng đầu đời thường tự phát, phản xạ tự nhiên cho thấy cảm xúc trẻ đang vui, thoải mái, ăn ngon, ngủ ngon và đang phát triển một cách tốt nhất, bao gồm cả trí não, tiền đề tốt cho sự thông minh, lanh lợi sau này.

Sau 3 tháng tuổi, bé bắt đầu có sự nhận diện khuôn mặt lạ, quen, lúc này sẽ có nụ cười chọn lọc theo đúng ý bé muốn. Bé thường sẽ cười khi gặp ba mẹ, ông bà, những người chăm sóc bé hàng ngày, người mà bé thích. Ngược lại, với người lạ hoặc người khiến bé khó chịu, bé thường sẽ không cười hoặc có thể khóc.

Nụ cười là một cách bé giao tiếp trong những tháng đầu đời. Ba mẹ có thể trò chuyện với bé, chọc bé cười sẽ giúp tâm trạng bé thoải mái, trí não phát triển tốt. Ba mẹ cũng nhớ đáp lại con đúng lúc bằng cách cười với bé, ôm ấp vỗ về sẽ giúp bé càng phát triển tốt hơn về mặt cảm xúc và trí não.

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3. Hay mỉm cười với những người thân trong gia đình

Bé rất thích tiếp xúc với mọi người xung quanh, dù còn nhỏ nhưng bé đã thực sự biết hết mọi thứ, nếu gia đình nhận thấy bé rất thích cười khi tiếp xúc với bé thì có nghĩa là sự phát triển trí não của bé rất tốt, EQ và chỉ số IQ cũng sẽ rất cao, để phát triển trí não cho bé và tăng cường mối quan hệ tâm lý, bố mẹ có thể tương tác với bé nhiều hơn.

Có nhiều cách để khiến bé cười, chúng ta có thể thường xuyên cười với bé, thường xuyên tiếp xúc với bé, chơi nhiều trò chơi hơn với bé và trò chuyện với bé nhiều hơn, điều này có lợi cho sự phát triển trí não của bé và làm cho bé thông minh hơn, giúp tăng cường mối quan hệ cha mẹ - con cái,... giúp ích rất nhiều cho thể chất và tinh thần của bé.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.