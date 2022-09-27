Chi hơn chục triệu để đưa cún cưng đi du lịch, người phụ nữ nhận 'cái kết đắng'

"Khá khó khăn khi mang Fifi theo, tổng thời gian để chuẩn bị thủ tục bay cho chú chó Fifi lên tới 4 tháng và chi phí là 15 triệu đồng (chưa tính phí hủy chuyến)" - chị Trang chia sẻ

Fifi là một chú chó giống Poodle rất thông minh. Thực ra, Fifi đã theo chị Trang đi rất nhiều nơi trong và ngoài nước, kể cả việc di chuyển xe giường nằm hay tàu hỏa, máy bay thì em cún cưng này đều có thể thích nghi dễ dàng. Tuy nhiên, lần này sẽ là một chuyến bay khá dài đến một nước ở châu Âu, do chị Trang có gia đình và người thân ở đây.

Chị Trang cho biết, ban đầu, vợ chồng chị khá bối rối về thủ tục đưa thú cưng sang châu Âu. Thời gian đến tận 4 tháng. Gia đình chị phải thực hiện gắn chip, gửi mẫu kiểm tra bệnh dại sang Anh (chi phí 7 triệu đồng) và đợi 4-5 tuần để nhận kết quả. Nếu không đạt chỉ số yêu cầu, việc gửi mẫu phải tiến hành lại từ đầu. Rất may, Fifi đạt mẫu và chị Trang đến Cục Thú y vùng VI để hoàn thiện các giấy tờ kiểm dịch.

Cụ thể, sai lầm mà chị Trang mắc phải dẫn đến việc tốn kém chi phí đó chính là không để ý kĩ thời gian của chuyến bay mặc dù đã tìm hiểu thông tin hãng hàng không này cho phép mang thú cưng đi cùng.

Thủ tục làm chuyến bay cho cún cưng. Ảnh: Internet

Sau khi hoàn thiện thủ tục giấy tờ, gia đình chị thêm khâu khó khăn mới biết được chỉ có hai Emirates và Turkish Airlines vận chuyển thú cưng. Vì muốn chi phí thấp nhất có thể, chị Trang chọn vé Emirates.

Tuy nhiên, đến khi nhận thông báo, chị mới biết, hãng này chỉ cho động vật bay khi chuyến bay dưới 16 tiếng nhưng chuyến bay của chị Trang kéo dài 18 tiếng. Chị buộc lòng phải hủy toàn bộ vé máy bay để đổi sang hãng Turkish.

Thiệt hại của lần hủy vé này là 10 triệu đồng. Sau khi hủy chuyến, gia đình phải thực hiện chuyến bay khác mới hoàn tất việc vi vu cùng thú cưng ở trời Âu.

Chị cũng chia sẻ thêm: Nếu thủ tục đưa thú cưng bay nội địa khá dễ dàng, chỉ cần làm giấy kiểm dịch trong vòng 24h tại trạm thú y quận và tuân thủ quy định hãng hàng không thì thủ tục bay quốc tế khá khó khăn.

Chuyến bay cuối cùng cũng có thể thực hiện sau khi bị mất 'vé oan'. Ảnh: Internet

Chị Trang chia sẻ một số thủ tục và và yêu cầu để đưa thú cưng đi máy bay, bao gồm:

- Thú cưng phải nằm trong danh sách giống chó được cho lên máy bay.

- Cân nặng của thú cưng tối đa là 8kg (bao gồm cả lồng) thì mới được phép đưa lên khoang cùng chủ nhân. Nếu cân nặng vượt 8kg, thú cưng sẽ phải ở khoang ký gửi hoặc đi theo dạng hành lý ký gửi, bay chuyến bay riêng. Theo chị Trang tìm hiểu, nếu đi theo dạng này, giá gửi 1 kiện hàng không dưới 4.000 USD (90 triệu đồng).

- Thú cưng phải được huấn luyện tốt, quen việc vận chuyển trong lồng. Các giới hạn về kích thước, trọng lượng… thú cưng của mỗi hãng khác nhau nên du khách phải tìm hiểu thật kĩ.

- Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm định, mua vé, bước quan trọng nhất quyết định thú cưng có được bay quốc tế hay không là vượt qua vòng kiểm tra của cơ trưởng. Cơ trưởng sẽ trực tiếp kiểm tra thú cưng về mùi hôi, sức khỏe, việc mang thai, có khả năng gây tiếng ồn, làm ảnh hưởng hành khách khác hay không…

Bên cạnh đó, dù đạt các tiêu chí trên thì mỗi chuyến bay Turkish cũng chỉ cho phép tối đa 2 thú cưng lên khoang hành khách. Nếu trên máy bay có hành khách dị ứng lông chó thì việc vận chuyển thú cưng cũng bị từ chối.

Trước ngày bay khoảng 8 tiếng, chị Trang khuyên du khách nên hạn chế cho thú cưng ăn để tránh chúng đi phân trên máy bay. Có thể cho thú cưng uống nước đều và đóng bỉm chuyên dụng.

Ngoài ra, “nếu bạn ở khách sạn thì nên lưu ý tìm hiểu những nơi cho phép nhận thú cưng”, chị Trang cho biết.

Về thủ tục mang thú cưng trong các chuyến bay nội địa. 4 hãng hàng không nội địa chính cập nhật như sau:

– Vietnam Airlines: cho phép mang chó, mèo lên khoang hành khách và ký gửi. Có điều kiện kèm theo.

– Vietjet và Bamboo Airways: có cho phép mang chó, mèo lên theo dạng ký gửi. Có điều kiện kèm theo.

– Jetstar: KHÔNG CHO PHÉP mang chó, mèo lên máy bay dù là xách tay hay ký gửi.

Theo trang tin chính thức từ hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnamairlines cho hay, mang thú cưng bay cùng được xem là một ‘hành lý’ đặc biệt.

Chuẩn bị trước chuyến bay

Hành khách có nhu cầu mang theo động vật cảnh lên máy bay vui lòng liên hệ với các chi nhánh của Vietnam Airlines. Hành khách đặt trước dịch vụ ít nhất 24 tiếng trước giờ khởi hành của chuyến bay.

Hành khách cần tìm hiểu quy định của Vietnam Airlines về loại động vật cảnh, tuổi, trọng lượng, sức khỏe và lồng vận chuyển.

Lưu ý: Hành khách lưu ý dịch vụ cho hành khách mang theo động vật cảnh lên máy bay không được áp dụng cho khoang thương gia trên tầu bay A350 và B787.

Giấy tờ kèm theo

Hành khách liên hệ với các cơ quan kiểm dịch, đại sứ quán, lãnh sự quán của các nước liên quan trong hành trình để chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu như giấy phép xuất/nhập khẩu, chứng nhận kiểm dịch, sức khỏe, tiêm phòng.

Chó dẫn đường cho hành khách là người khuyết tật

Hành khách là người khuyết tật được mang chó dẫn đường lên máy bay mà không phải đóng thêm phí dịch vụ. Chó dẫn đường sẽ được ngồi ngay phía trước hành khách. Hành khách cũng lưu ý các giấy tờ và làm thủ tục trước khi bay. Khách có mặt tại sân bay ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành của chuyến bay để chuyến bay được thuận tiện nhất.

Hiện tại, nhiều thủ tục có thể làm theo hình thức online. Do đó, hành khách có thể tìm hiểu và thực hiện trước để tránh mất thời gian khi bay.