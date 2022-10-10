Cuộc sống hiện tại của 'bà mẹ nhí' một mình nuôi con, hồ hởi khi em trai được giúp đỡ: cố gắng ăn học để thành người

Cô bé chỉ sống với bà ngoại, em trai và biết tin mình lỡ mang bầu, cuộc sống khó khăn càng thêm vất vả. Sau khi câu chuyện chia sẻ, cô bé được mạnh thường quân giúp đỡ, cuộc sống của gia đình đã khá hơn xưa.

Thời điểm trên, gia cảnh khốn khó, cô bé còn thiếu thốn kinh nghiệm và khả năng chăm sóc bé nhưng vẫn quyết tâm nuôi dạy con nên người. Có những lúc ‘ bà mẹ nhí ’ phải cho con uống nước cầm hơi, dỗ con ngủ để không quấy khóc khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Mới đây, T. vui mừng tiết lộ thêm, em trai của mình sắp được đi học trở lại. Cậu bé trước đó đã nghỉ học để làm việc phụ chị và bà. Dù nhỏ tuổi nhưng cậu đã biết nghĩ mình luôn muốn theo học và cố gắng học tập để đổi đời.

Cuộc sống T. rất khó khăn. Ảnh: Internet

Theo chia sẻ từ Báo Thể Thao và Văn Hóa, em trai T. hiện rất muốn phấn đấu học hành, mong cầu cuộc sống khá khẩm, không còn chịu cảnh nghèo khó. Trước đó, em trai T. cũng đã phải nghỉ học làm việc kiếm sống qua ngày và đỡ đần gia đình. Cậu đang là một học sinh từ cấp 2 lên cấp 3.

Theo T. tiết lộ, bà ngoại có bảo em nên nghỉ học nhưng cậu nhất quyết không chịu. Dường như đi làm một thời gian, thấu hiểu sự khổ cực nên em trai T. muốn quay lại trường để mong có tương lai tốt hơn. Hiện tại, cậu đang học cấp 2 và dự định tốt nghiệp lên cấp 3 sẽ theo học trường vừa dạy văn hóa vừa dạy nghề để sớm được đi làm.

T. hồ hởi khi biết em trai được đi học. Ảnh: Thể Thao và Văn Hóa

"Khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng, phía nhà trường đã liên hệ, tạo điều kiện để em trai được tới trường học tập."- Bà mẹ nhí tâm sự.

Cuộc sống hiện tại của bà mẹ nhí ngày càng trưởng thành từ tính cách lẫn vẻ ngoài. Chị gái cũng ước ao em trai có cuộc sống ổn định và hạnh phúc như mình mong muốn. Khi nghe thông tin được giúp đỡ, bà mẹ nhí vô cùng vui mừng và cảm ơn cộng đồng mạng đã quan tâm mình trong những lúc khó khăn.

Những đứa trẻ bị bỏ rơi. Ảnh: Tuổi Trẻ

Chúng ta hẳn chẳng còn xa lạ với rất nhiều thông tin về việc có các trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Khi chưa được vài ngày tuổi, cha mẹ đã bỏ con ở một nơi vắng vẻ, không người hoặc tìm đến một số nhà dân mong con được nuôi nấng, chỉ vì con được sinh ra không đúng thời điểm và hoàn cảnh.

Theo Báo Tuổi Trẻ từng đưa tin, nhiều người thấy con non tháng khó nuôi, tốn kém và nghĩ con khó sống nên chối bỏ luôn. "Những đứa trẻ cực nhẹ cân (800 - 1.000g) được nuôi dưỡng cũng gần hai, ba tháng. Vậy mà đến khi nuôi sống, gia đình trẻ lại bỏ trốn luôn, không đến nhận con. Chúng tôi thương yêu, chăm sóc các bé bị bỏ rơi như những trẻ bình thường khác, không phân biệt, đối xử gì cả" - tâm sự của Bác sĩ Bùi Thị Thủy Tiên, trưởng khoa sơ sinh Bệnh viện (BV) Hùng Vương (TP.HCM).

Tâm sự những chuyện đời quá xót xa này, bác sĩ Nguyễn Thị Từ Anh - trưởng khoa sơ sinh BV Từ Dũ (TP.HCM) - cho biết không phải ai sinh con xong cũng im lặng bỏ trốn; có trường hợp bà mẹ chủ động thông báo không đủ khả năng nuôi dưỡng, muốn gửi con lại nhờ BV chăm sóc. Mỗi đứa trẻ sinh ra luôn cần được yêu thương và quý trọng.