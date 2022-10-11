Sốc với 'hotgirl cơ bắp', để lộ thân hình vạm vỡ như đá tảng khiến cánh mày râu phải kinh ngạc

Là một y tá xứ Trung, Viên Hợp Vinh lại mê đắm với hình thể của một vận động viên cường tráng. Do đó, cô không ngừng tập luyện để sở hữu body săn chắc, múi nào ra múi đấy rõ rệt. Thậm chí, khiến cánh mày râu khi nhìn thấy phải trầm trồ. Viên Hợp Vinh cũng trở nên nổi tiếng bởi vẻ đẹp có 1 - 0 - 2. Hiếm có cô gái nào vừa sở hữu gương mặt xinh xắn, vừa có vóc dáng đặc biệt như trên, nên rất nhiều người kinh ngạc và cô trở thành người có lượng follows cao ngất ngưởng.

“Nữ bác sĩ cơ bắp" chưa bao giờ gây thất vọng bởi vẻ ngoài săn chắc, thân hình đá tảng của mình. Dù mang thai nhưng cô không ngừng tập luyện. Nhiều người nhận xét khi mang thai, cô lại càng trở nên ‘lực lượng’ và đồ sộ hơn. Ngoài ra, vì vẻ ngoài quá săn chắc, nhiều người không nhận ra cô đang mang em bé trong bụng cho đến gần những ngày sinh. Cũng nhờ những bài tập, sau khi sinh xong, Viên Hợp Vinh cũng nhanh chóng trở về vóc dáng ban đầu.

Khi mang thai, vóc dáng cô không thay đổi là bao. Ảnh: Internet

Chồng cô cũng đam mê với việc tập luyện thể hình, và rất ủng hộ cô.

Ngoài đời, gương mặt baby và thân hình lộ rõ 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn của Hợp Vinh khiến nhiều dân mạng gọi cô bằng các biệt danh: “Mặt thiên thần body nữ tướng”, “Búp bê Barbie phiên bản bự con” hay “hot girl cơ bắp cuồn cuộn”.

Viên Hợp Vinh xây dựng hình tượng là một người mẫu hình thể. Ảnh: Internet

Hình ảnh của Hợp Vinh cũng được nhiều người so sánh với Chun Li - một nhân vật nổi tiếng trong game. Hợp Vinh cũng từng tham gia một số cuộc thi thể hình và giành huy chương. Mỗi lần tung loạt ảnh tạo dáng khoe thân hình cơ bắp với vòng eo săn chắc, vòng 3 bốc lửa của mình, cô lại nhận hàng nghìn lượt like.

Thực ra, việc nhiều nữ giới đam mê với thân hình săn chắc, vạm vỡ ngày nay đã không còn quá khắt khe. Rất nhiều hotgirl ưa chuộng vẻ ngoài săn chắc, giúp họ trông khỏe khoắn và mạnh mẽ. Do đó, họ cũng yêu thích và lựa chọn việc tập luyện tăng cơ giảm mỡ thường xuyên.

Vì đặc điểm hormone sinh học, nữ giới không thể xây dựng cơ bắp nhanh như nam giới nên họ phải nỗ lực tập luyện nhiều hơn thậm chí gấp 10 lần mới có thể bắt kịp. Để có được thân hình lý tưởng, họ phải bỏ rất nhiều công sức, những bài tập luyện nặng luôn chiếm phần lớn nhưng họ vẫn cần bảo đảm sức khỏe và chế độ tập luyện được điều chỉnh đúng đắn. Viên Hợp Vinh từng chia sẻ cô chăm chỉ tập bụng, một trong số những bài tập của cô là tập bụng với xà đơn.

Trần Ny có thân hình đặc biệt ở Đồng Nai. Ảnh: Internet

Càng tập càng đam mê cũng là một trong những lời tâm sự của nhiều cô gái.

Hotgirl Trần Ny (sinh năm 1999, sống và làm việc tại Biên Hoà, Đồng Nai) từng là gương mặt đình đám mạng xã hội Việt Nam với ngoại hình đặc biệt. Loạt ảnh tại phòng tập và đời thường của cô nàng được dân mạng đua nhau truyền tay, kèm theo những bình luận bất ngờ về cơ thể của cô.

Trần Ny có gương mặt hài hoà, làn da trắng sáng. Thế nhưng, vóc dáng bờ vai to, cơ bắp cuồn cuộn, cơ đùi săn chắc…của cô khiến nhiều người không tin vào mắt mình. Không ít người cho rằng, ảnh chân dung của cô chỉ là ảnh ghép. Tuy nhiên, đó là sự thật, Trần Ny là vận động viên thể hình của tỉnh Đồng Nai, từng giành nhiều huy chương trong các cuộc thi thể hình dành cho nữ giới. Để có được cơ bắp như hiện tại, cô đã nỗ lực tập luyện trong nhiều năm.

Cô luôn gắn liền với phòng tập và những bài tập siết cơ, vẫn yêu cơ thể mình và vui vẻ với con đường đã chọn. Trần Ny bên cạnh là vận động viên thể hình còn làm đại sứ thương hiệu cho một công ty lớn và tham gia rất nhiều giải đấu quan trọng.

Yeon Woo Jhi. Ảnh: Internet

Một cô gái Yeon Woo Jhi người Hàn Quốc cũng trở thành một trong những nữ vận động viên thể hình được yêu thích nhất.

Với gương mặt yêu kiều và đôi mắt biểu cảm, Yeon Woo Jhi đã “hút hồn” vô số chàng trai. Yeon cũng luyện tập thể hình và có một cơ thể “hoành tráng” không kém.

Cô gái này bắt đầu được biết đến khi tham dự hàng loạt cuộc thi dành cho các nữ vận động viên thể hình. Năm 2010, cô đã giành vị trí quán quân trong cuộc thi YMCA contest tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Yeon Woo Jhi cũng tham gia chụp những bộ ảnh thời trang ấn tượng hay những video hướng dẫn cách tập luyện và phát triển cơ bắp.

Yeon thậm chí có cả fan club của mình tại Trung Quốc, người ta cho rằng sự kết hợp hết sức thú vị giữa gương mặt thanh tú, xinh đẹp và những cơ bắp mạnh mẽ.

Hotgirl Nga. Ảnh: Internet

Một hotgirl Nga có thân hình như tạc tượng cũng gây chú ý. Với đôi mắt to đẹp, làn da mịn màng, đôi môi gợi cảm, Julia Vins sở hữu gương mặt xinh đẹp như búp bê Barbie cùng một vóc dáng cơ bắp lực lưỡng mà bất cứ đàn ông nào cũng mơ ước.

Với vẻ ngoài xinh đẹp hội đủ tiêu chuẩn và thể hình để trở thành hoa hậu, nhưng cô lại chọn con đường trở thành một lực sĩ. Sở hữu gương mặt đẹp như búp bê cùng một thân hình cơ bắp hơn cả đàn ông, Julia khiến cánh mày râu không khỏi ganh tỵ.

Trước khi sở hữu body rắn chắn, cơ bắp vạm vỡ nhiều người từng gặp phải tình trạng thừa cân, béo phì. Họ tìm đến gym như biện pháp cuối cùng và cũng có cơ hội 'lột xác'.

Để duy trì vóc dáng, các cô gái thường tranh thủ tập vào giờ nghỉ, sử dụng các thực phẩm giàu đạm (ức gà, thịt bò,...), tăng cường chất xơ, vitamin, tinh bột hấp thu chậm, chất béo tốt. Cái đẹp không chỉ đơn thuần là sáu múi hay cơ bắp cuồn cuộn mà là cơ thể cân đối. Người tập thể hình còn phải lắng nghe cơ thể, biết khuyết điểm của mình để lựa chọn bài phù hợp. Thời gian rảnh, chúng ta có thể bài tập trên mạng hoặc học hỏi từ huấn luyện viên hay bạn bè là vận động viên để có thêm nhiều bí quyết tập luyện đúng.