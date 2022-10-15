Lan Ngọc và Minh Hằng hiếm hoi diện chung một kiểu váy đồng điệu, nhan sắc 2 chị em ‘một chín một mười’

Mới đây, trong hôn lễ trọng đại của cặp đôi làng hài Anh Tú - Diệu Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc , Minh Hằng và nhiều nghệ sĩ Việt là khách mời đặc biệt cùng tham dự tiệc cưới ở bãi biển lãng mạn, chúc phúc cho đôi tân lang, tân nương.

Đáng nói, khi những hình ảnh được công bố, Lan Ngọc và Minh Hằng có nhiều điểm chung từ make up đến thời trang ‘như khuôn đúc’ tôn nhan sắc ngọt ngào của cả hai.

Đúng chiều ngày 10/10, hôn lễ chính thức của cặp đôi bắt đầu. Lúc này, các khách mời đã chuẩn bị sẵn sàng tiến đến khu vực làm lễ, Ninh Dương Lan Ngọc và Minh Hằng không nằm ngoài tầm ngắm của các nhiếp ảnh gia bởi nhan sắc nổi bật và không hổ danh ngôi sao hạng A.

Cách make up của Minh Hằng và Lan Ngọc tương đồng. Ảnh: Internet

Cụ thể, thiết kế váy của Minh Hằng và Lan Ngọc đều có điểm nhấn ở phần cổ, cả hai cùng diện một chiếc váy xẻ ngực sâu khá tương đồng. Bên cạnh đó, tuân thủ dress code bao gồm sắc hồng, trắng và đen, Lan Ngọc và Minh Hằng hợp với nhau như có hẹn từ trước. Cả hai khoe sắc vóc gợi cảm, ngọt ngào với tông hồng phấn dịu dàng 'mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười'.

Hai mỹ nhân khoe sắc tại sự kiện. Ảnh: Internet

Vì sở hữu vóc dáng cao ráo, thon thả, do đó, Minh Hằng và Lan Ngọc không ngại mặc item khó nhằn để tôn triệt để sắc vóc trong hôn lễ của chú rể Anh Tú và cô dâu Diệu Nhi. Có thể thấy hai mỹ nhân này là những người đẹp số ít chọn kiểu đầm như trên.

Đây vốn dĩ là kiểu trang phục không quá xa lạ với cả Minh Hằng và Lan Ngọc, bởi cả hai người đẹp đều yêu thích phong cách nữ tính, thanh lịch. Được biết, cả hai không quá chênh lệch về tuổi tác, do đó, gu thời trang hay cách make up cũng phần nào thể hiện sự phù hợp độ tuổi.

Cả hai cùng chung khung hình. Ảnh: Internet

Vốn nổi tiếng với hình ảnh ''ngọc nữ'' nhẹ nhàng, ngọt ngào, Lan Ngọc thường xuyên kết hợp với thời trang thanh lịch, gợi cảm cùng vẻ xinh đẹp, kiêu sa, dần trở thành một trong những mỹ nữ hàng đầu trong làng điện ảnh Việt. Trước đó, cô cũng đăng tải nhiều loạt ảnh thời trang khi thì khoe thần thái sang trọng lúc lại quyến rũ, cuốn hút.

Người đẹp tuổi 32 với nhan sắc ngày càng chín muồi, thực sự mỹ nhân đằm thắm, mặn mà. Ảnh: Internet

Người đẹp tuổi 32 với nhan sắc ngày càng chín muồi, thực sự mỹ nhân đằm thắm, mặn mà.

Chẳng kém cạnh đàn em, mặc dù đã chính thức trở thành ‘vợ người ta’, xong đàn chị Minh Hằng sở hữu vẻ đẹp ngày càng sexy, ngọt ngào.

Mỹ nhân 35 tuổi được biết đến với vóc dáng thon thả, váy hở ngực sâu hút khoe vai trần nõn nà cũng là kiểu đồ yêu thích của Minh Hằng khi xuất hiện trong các sự kiện hay tiệc cưới. Trước đó, trong một lần tham dự hôn lễ của một người bạn tại Hạ Long, nữ diễn viên mặc sexy không kém.

Minh Hằng không ngại hở bạo khoe vóc dáng thon gọn ở tuổi 35. Ảnh: Internet

Nhờ vóc dáng mảnh mai, người đẹp dễ dàng chinh phục mọi kiểu trang phục táo bạo, đôi lúc người đẹp cũng chọn các kiểu thời trang không nội y.

Sau khi kết hôn, người đẹp vẫn duy trì phong cách gợi cảm như thiết kế cổ yếm. Nhiều lần xuất hiện, Minh Hằng được nhận xét ăn mặc phá cách và táo bạo hơn cả lúc độc thân.