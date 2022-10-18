TP.HCM: Cô gái khoe vẻ đẹp ‘nghiêng nước nghiêng thành’ với vóc dáng tròn trĩnh, chụp ảnh nào là ảnh đó xinh như hoa hậu

Theo đó, nhiều người biết đến "Thiên thần áo dài Sài thành" Lê Vũ Quỳnh Trâm . Cô từng là Á khôi 1 cuộc thi Duyên dáng sinh viên Việt Nam, được khen ngợi mặc áo dài đẹp không thua hoa hậu.

Quỳnh Trâm sở hữu chiều cao 1m65 cùng số đo 3 vòng ấn tượng: 85-63-90 (cm). Không ‘mình hạc xương mai’, cô gái có vẻ đẹp tròn trịa, 3 vòng nảy nở, body khỏe khoắn cùng làn da trắng sứ khiến ai cũng phải ngẩn ngơ. Theo đó, những hình ảnh đăng tải của 9x luôn khiến cho cư dân mạng phải dậy sóng, xuyến xao.

Hotgirl áo dài Lê Vũ Quỳnh Trâm. Ảnh: Internet

Ngoài đời thường, Quỳnh Trâm cũng ưa chuộng những trang phục mềm mại, nữ tính. Đôi khi người đẹp phá cách với những hình ảnh sexy, nóng bỏng, khoe vòng 1 đầy đặn, vòng eo thon thả, cơ bụng săn chắc.

Quỳnh Trâm ưa chuộng thời trang mềm mại, khoe ưu điểm. Ảnh: Internet

Nhờ ưu điểm hình thể cân đối với số đo 3 vòng chuẩn đét, cô khéo diện những trang phục tôn dáng, cho thấy vóc dáng quyến rũ. Nữ hotgirl cũng được biết đến với phong cách thời trang đẹp không ai bì kịp.

Hotgirl khéo khoe những ưu điểm trong trang phục. Ảnh: Internet

Để có được điều này, Quỳnh Trâm từng chia sẻ trên Báo Dân Việt, cô thường áp dụng thực đơn khoa học, ưu tiên chính là nguồn protein ít chất béo từ thịt động vật, chẳng hạn như ức gà, hải sản. Ngoài ra, cô bổ sung đầy đủ các nhóm chất và hạn chế tối đa tinh bột vào buổi tối và buổi trưa.

Thay vào đó, Quỳnh Trâm sẽ ăn khoai lang, mì gạo lứt, bánh mì ngũ cốc,... vào bữa sáng, ăn trong 30 phút sau khi tập để giúp săn chắc cơ bắp, đồng thời đảm bảo cung cấp đầy đủ năng lượng cho một ngày dài. Bữa tối, cô chủ yếu ăn salad kết hợp một số thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa, tránh để vùng bụng no căng và không ăn sau 7h tối.

Cô gái có hình thể quyến rũ. Ảnh: Internet

Bên cạnh chế độ ăn uống, Quỳnh Trâm duy trì tập gym từ 2 - 3 buổi/tuần với các bài cardio củng cố sức bền, có tác dụng đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Sau đó, cô sẽ tăng cường độ tập để phù hợp với sự phát triển của từng vùng cơ bắp. Ngoài ra, người đẹp cũng tập tạ 2 buổi/tuần cho cả phần thân trên và thân dưới. Thi thoảng, cô sẽ để cơ thể thả lỏng bằng những bài tập nhẹ nhàng, đơn giản như đứng lên ngồi xuống hoặc chạy bộ, nhảy dây 20 phút.

Nhiều người mong cho mình thật gầy để có thể dễ dàng diện trang phục đẹp. Tuy nhiên, với hình thể đầy đặn, tròn trịa cùng những bài tập luyện cho thấy một vóc dáng căng tràn nhựa sống như Quỳnh Trâm cũng chứng minh vẻ đẹp vạn người mê.

Thay vì có chế độ ăn khắt khe để giữ dáng, chúng ta có thể chọn những thực phẩm lành mạnh và áp dụng phương pháp ăn phù hợp với cơ thể. Đặc biệt, không nên để cơ thể thiếu chất. Bạn có thể chọn những thực phẩm trong chế độ ăn Eatclean, chế độ ăn Địa Trung Hải, chế độ ăn kiêng DASH, chế độ ăn kiêng linh hoạt vừa giúp giảm cân và còn tăng cường sức khỏe.

Bạn nên lập kế hoạch ăn uống cho riêng mình, nhằm thực hiện “nghiêm túc” những gì bản thân đã đề ra, giúp bạn ăn uống lành mạnh hơn. Bạn đừng quên uống 8 ly nước một ngày và bắt đầu bằng một ly nước ấm nhé; Loại bỏ các loại thực phẩm chế biến sẵn, không lành mạnh; Ăn cá và gia cầm ít nhất 2 lần/tuần; Ưu tiên hoa quả, rau xanh và các loại hạt; Ăn uống điều độ, không bỏ bữa.