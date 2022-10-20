Tranh thủ bày hoa bán lễ, cô gái trẻ bất ngờ bị kẻ xấu tạt mắm tôm khiến vốn liếng đổ sông đổ bể: đó là tất cả những gì em có

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin một cô gái bày bán hoa ở Long An bỗng bị tạt mắm tôm, số hoa cô chuẩn bị và bày bán trước đó đều vấy bẩn, cả người và những bó hoa đều không tránh khỏi mùi nồng nặc đến xót xa.

Theo K.P kể lại, 'vào khoảng 22h46 tối 19/10, khi thấy 2 anh trai đèo nhau trên xe máy dừng lại ở quầy, em tưởng là khách nên không đề phòng, đứng dậy hỏi 2 anh mua gì. Vừa dứt câu thì 2 người này tạt nguyên lon đựng mắm tôm vào quầy hoa của em và nói: Tao cấm mày bán ở đây nữa, mai bán nữa là chết với tao. Nói xong họ phóng xe đi luôn' - K.P kể lại.

Theo thông tin từ Báo Tri thức và cuộc sống cho hay, bố mẹ đều đã lớn tuổi, bản thân có dự định ra nước ngoài nên dịp 20/10 năm nay, K.P dồn hết tất cả vốn liếng để nhập hoa về bán, mong có thêm đồng ra đồng vào để lo cho bố mẹ và thực hiện giấc mơ của bản thân.

Các bó hoa bị tạt mắm tôm. Ảnh: Tri thức và cuộc sống

Theo hình ảnh và nội dung bài đăng, toàn bộ hoa được bày bán đều bị dính mắm tôm, cô gái phải nhờ thêm 2-3 người thân cùng nhau dọn dẹp đến khuya mới xong.

K.P cho biết, cô và người thân đã thức suốt đêm để dọn dẹp 'bãi chiến trường'. 'Gần 1h sáng trời mưa nhưng cả gia đình em từ nhỏ tới lớn có bố mẹ, chị 2, cháu em phụ em lau và khử mùi từng bông hoa, chỉnh sửa từng bó hoa. Em buồn vì công việc của mình làm ảnh hưởng đến gia đình, đến bố mẹ' - cô gái trẻ xót xa chia sẻ.

Mọi năm, K.P thường nhập hoa về bán vào các dịp như 8/3, 14/2, 20/10, 20/11, luôn bán hết sớm so với các quầy hàng quanh đó nhưng chưa từng xảy ra hiện tượng bị chơi xấu kiểu này.



Cả nhà phụ P. dọn dẹp. Ảnh: Tri thức và cuộc sống

Tính sơ bộ, K.P nói vụ ném mắm tôm khiến cô thiệt hại hơn 10 triệu đồng. Hiện K.P vẫn còn bị ám ảnh và lo sợ sau sự việc bị tạt mắm tôm đêm qua.

Hôm nay (20/10) K.P đã nhờ thêm một số bạn bè ra phụ bán hàng và trông coi giúp. 'Mình đang nhờ trích xuất camera từ những nhà xung quanh để có thêm thông tin biển số xe của 2 thanh niên và trình báo với công an'.

Chia sẻ của một số người bán hoa dịp lễ. Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ Báo VTC News, hàng năm vào một số dịp lễ, nhiều người chọn cách bán hoa ngắn ngày để kiếm thêm thu nhập. Tuy có vất vả nhưng họ cũng có thể kiếm thu nhập khá. Dù vậy, khi chọn công việc bán mặt hàng này theo cách phát sinh, những người này có thể gặp các rủi ro phát sinh.

Một số người chọn đây là công việc mưu sinh cũng chia sẻ họ phải thức dậy từ 3h sáng, đến chợ đầu mối nhập hoa sau đó rong ruổi trên chiếc xe đạp khắp phố phường Hà Nội. Ngoài ra, chi phí ban đầu bỏ ra của một số người cũng khá cao, có thể lên đến hàng chục triệu đồng để tránh hôm trước vừa nhập, hôm sau đã tăng giá khó bán.

Theo chị Ngô Thị L. tiết lộ thêm: “Ngày lễ bán được nhiều hoa hơn. Nhưng tính ra thì vất vả và rủi ro hơn bởi tiền hoa nhập tăng cao. Hàng rong thì không thể tăng giá, bởi nếu bán đắt thì khách thà mua trong tiệm cho xong. Xe hàng cả gần chục triệu mà bán không được thì lỗ nặng".