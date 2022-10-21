Nhan sắc thiếu nữ 17 tuổi sắp ‘chinh chiến’ Miss Teen Universe: đẹp như tiên nữ, sở hữu đường nét siêu thực cứ nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ mới có được

Nguyễn Vũ Thoại Nghi có vẻ đẹp không dao kéo nhưng luôn bị nghi ngờ có dao kéo bởi diện mạo đẹp tuyệt đối. Từng đường nét khuôn trăng không góc chết với đôi mắt to tròn, mũi cao, miệng tươi cùng làn da trắng mịn hài hoà khiến cô nàng được biết đến với danh xưng ‘tiên nữ’.

Cô nàng hiện đang theo học trường THPT Chất lượng cao Khai Minh TP.HCM và cũng là một KOL có tiếng. Ngoài ra, từ năm từ năm 13 tuổi cô nàng đã được biết đến với vai trò mẫu ảnh, người lồng tiếng phim hay đóng quảng cáo... Với nhan sắc trời phú, Thoại Nghi được dự báo trong tương lai có thể trở thành một biểu tượng nhan sắc nổi bật trong cộng đồng sắc đẹp Việt.

Thoại Nghi sở hữu gương mặt xinh đẹp. Ảnh: Internet

Top 10 Miss Teen International Việt Nam từng chia sẻ về dung mạo và nhan sắc không phải do phẫu thuật thẩm mỹ có được, đây là khuôn mặt tự nhiên 100% của mình. Hơn nữa, bố mẹ cô gái cũng chưa bao giờ đồng ý cho cô can thiệp thẩm mỹ.

Thoại Nghi sở hữu vẻ đẹp trong sáng. Ảnh: Internet

Vẻ đẹp bên ngoài và giá trị bên trong

Nhờ lợi thế nhan sắc, Thoại Nghi được nhiều nhãn hàng mời chụp hình quảng cáo, cô nàng cũng làm thêm công việc lồng tiếng, ca hát, Kols,... Được biết, mỗi tháng, hot girl có thể kiếm được 100 triệu đồng, số tiền này được dùng để phụ giúp bố mẹ, tự trang trải chi phí cá nhân,...

Thoại Nghi làm người mẫu. Ảnh: Internet

Vừa qua, sau danh hiệu top 10 cuộc thi Miss Teen International Việt Nam 2021, Thoại Nghi được cử làm đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Teen Universe tại Mỹ. Đây là một cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ dành cho thanh thiếu niên được xem là bước tiến lớn đối với người đẹp.

Thoại Nghi làm người mẫu. Ảnh: Internet

Thoại Nghi có dự định tương lai dành cho công việc nghệ thuật. Ảnh: Internet

Công việc bận rộn nhưng Thoại Nghi không hề lơ là chuyện học tập, 11 năm trên ghế nhà trường, cô nàng đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi.

Thoại Nghi từng tâm sự về kiến thức và vẻ đẹp. Cô cho hay, bản thân không phủ nhận tầm quan trọng của ngoại hình nhưng cô không xem đây là tất cả. “Theo mình, chỉ có ngoại hình thôi không đủ và ngoại hình cũng không phải là tất cả, vẻ đẹp bên ngoài chỉ thật sự có giá trị khi mình sở hữu cả nét đẹp bên trong", hot girl chia sẻ.

Chia sẻ về dự định tương lai, Thoại Nghi cho biết cô nàng sẽ dự thi vào Nhạc Viện TP HCM hoặc Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Bên cạnh đó, hot girl cũng mong muốn sẽ ra mắt được MV ca nhạc của riêng mình và tiếp tục ghi danh vào những cuộc thi nhan sắc khác nếu có cơ hội.