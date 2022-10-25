Nhìn lại loạt scandal của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trước khi làm dâu nhà hào môn: Liệu danh xưng đời tư trong sạch, không scandal liệu có đúng?

Hiện tại, Đỗ Mỹ Linh ngày càng chứng minh được thực lực của mình trong showbiz khi nhan sắc ngày càng thăng hạng xinh đẹp, cô còn lấn sân sang lĩnh vực BTV của Đài truyền hình Việt Nam. Sở hữu nét trong trẻo, thanh thuần, Đỗ Mỹ Linh luôn được người hâm mộ ưu ái gọi là người đẹp có đời tư trong sạch hay nàng hậu không scandal.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, cô sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình tri thức cùng với việc sở hữu ngoại hình lý tưởng, gương mặt xinh đẹp, khả ái, Đỗ Mỹ Linh xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 2016.

Tận hưởng sự tung hô chưa bao lâu, một số khán giả đã lục lại những scandal mà Đỗ Mỹ Linh đã vướng phải, từ nói tục, thái độ với đàn em, hỗn láo với thầy cô,.. cư dân mạng đặt nghi vấn: “Liệu Đỗ Mỹ Linh có thực sự là nàng hậu sạch scandal như mọi người vẫn tung hô trước đó?”.

Mới đây, nàng hậu gây sốt khắp Việt Nam khi tổ chức hôn lễ cùng thiếu gia có tiếng Đỗ Vinh Quang - con trai út của Bầu Hiển. Hôn lễ được tổ chức long trong, siêu xe đưa đón, có thể nói là hôn lễ lớn nhất showbiz năm nay. Người hâm mộ càng thêm ganh tỵ với nàng hậu tài sắc vẹn toàn lại còn viên mãn như vậy.

Đầu tiên sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016. Ngoài việc bị chê bai nhan sắc kém Á hậu 1, Đỗ Mỹ Linh còn bị "soi" từng phẫu thuật hàm hô và công khai nói xấu thầy cô giáo trên MXH. Cụ thể, bài viết này xuất hiện từ năm 2009, Đỗ Mỹ Linh dùng những từ ngữ khó nghe, miêu tả tiêu cực về thầy cô của mình. Tân Hoa hậu gây thất vọng về cách cư xử, thậm chí bị đánh giá chưa đủ tư cách đạo đức.

Đối diện với những lời chỉ trích, Hoa hậu Việt Nam 2016 thừa nhận lỗi lầm và mong muốn gửi lời xin lỗi đến thầy cô: "Khi đó tôi cũng còn rất trẻ con và cũng như bao bạn khác có những trò tinh nghịch. Tuy nhiên khi nhìn lại tôi rất muốn gửi lời xin lỗi các thầy cô giáo vì đã lỡ làm các thầy cô phiền lòng. Bất cứ thầy cô nào cũng đều có tấm lòng vị tha và yêu thương học trò vô bờ bến, đó là điều mà tôi sẽ nhớ mãi."

Trước hàng loạt xôn xao về Mỹ Linh, một người bạn của cô đã lên tiếng nhận xét về cô bạn Hoa hậu của mình.Người bạn này cho biết Mỹ Linh vẫn như vậy, vẫn là "Linh ku" (tên thân mật của Hoa hậu Mỹ Linh) như ngày nào. Cô đăng 1 status dài: “Đỗ Mỹ Linh vẫn là cái đứa hiền nhất lớp M hồi đấy, hiền đến mức cứ suốt ngày bị bạn bè trêu là ngố quá cẩn thận sau này ế, là cái đứa hồi lớp 6, 7 ngày nào cũng đạp xe từ Đinh Liệt vòng ra Nguyễn Thái Học chỉ để đi học cùng mình cho mình đỡ buồn trong khi trường ở Hàng Bài, là cái đứa hay ở nhà không đi chơi với các bạn để chăm bà, là cái đứa ngoan nhất trong tất cả những người bạn của mình, là cái đứa mà top 15 Hoa hậu Hoàn vũ năm ngoái rồi vẫn đi xe đạp điện đi cafe với các bạn, là cái đứa lúc nào cũng ngây thơ hồn nhiên xung quanh một gia đình giản dị và vui tính hết mức có thể, là cái đứa chưa bao giờ từ chối giúp đỡ bạn bè,..."

Không chỉ bạn cũ mà ngay cả những bạn bè, thầy cô hiện tại của trường ĐH Ngoại thương cũng dành những lời khen, tình cảm hết sức chân thành cho tân Hoa hậu. Dù đã được đính chính, nhưng sau đó Đỗ Mỹ Linh bỗng im hơi lặng tiếng cũng như dè dặt hơn mỗi khi xuất hiện hay tham gia 1 sự kiện nào đó.

Sau 1 thời gian vắng bóng, Đỗ Mỹ Linh ghi danh tại gameshow truyền hình thực tế "Cuộc đua kỳ thú 2019". Đáng tiếc, chưa kịp thể hiện tài năng thì cô và bạn chơi Lê Xuân Tiền phải ra về khá sớm. Bên cạnh đó, Hoa hậu cũng nhận về ý kiến trái chiều vì cách nói chuyện sỗ sàng, kém duyên trên sóng truyền hình. Thậm chí, antifans còn mắng người đẹp vô dụng, lười biếng khi đùn đẩy nhiệm vụ cho đàn em, tính cách điệu đà giống tiểu thư.

Cụ thể, ở thử thách vẽ lợn, đội chơi của Đỗ Mỹ Linh - Lê Xuân Tiền gặp phải chú lợn cứng đầu, khó điều khiển. Trong lúc tìm cách để con vật ngoan ngoãn, chân dài Hà thành bất ngờ thốt lên: "Con này hư quá vậy? Sao mấy con đội kia nó nằm im mà con này cứ như con điên vậy?".

Trong phần phỏng vấn sau ghi hình, người đẹp tiếp tục chia sẻ: "Con lợn đội tôi cứ gào thét lên như kiểu có ai cắt tiết nó vậy. Nó cứ chạy vòng vòng, mình không thể nào giữ. Lần đầu tiên tôi thấy một con lợn rồ dại như vậy. Tình huống ấy, cả ba con heo đều rồ lên".

Bên cạnh đó cô thường xuyên bị cho là “lười” vì chỉ đứng 1 chỗ chỉ tay và bắt bạn đồng hành phải chạy đông chạy tây. Sau chương trình, Mỹ Linh thu về 1 mớ antifan sẵn sàng vùi dập cô bất cứ lúc nào.

Ngoài ra cô còn vướng phải scandal tình ái với thiếu gia Bảo Hưng - em trai BTV Ngọc Trinh trước khi kết hôn với con trai Bầu Hiển. Trong loạt ảnh cư dân mạng chia sẻ, có hình ảnh Bảo Hưng đang trao cho hoa hậu một nụ hôn khi cả hai đang ngồi tình tứ ở quán cà phê. Trước sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông, nàng hậu lựa chọn im lặng với lý do cô không muốn chia sẻ chuyện cá nhân. Thời điểm mà bức ảnh gây xôn xao dư luận, Bảo Hưng khóa trang cá nhân của mình. Hai người không lên tiếng thừa nhận cũng chẳng phủ nhận là có quan hệ tình ái với nhau.

Dương Bảo Hưng được biết đến là một thiếu gia sinh năm 1997, sinh ra trong một gia đình giàu có, sở hữu vẻ bề ngoài điển trai, phong độ. Anh chàng có lịch sử “tình trường” khủng khi anh từng yêu đương cùng Á hậu Tú Anh, từng được cho là hẹn hò cùng với Á hậu Huyền My và nhiều người đẹp khác.

Ngoài ra Đỗ Mỹ Linh còn không ít lần vướng tin đồn chảnh chọe. Trên thảm đỏ họp báo Miss World Vietnam diễn ra ngày 31/3, Đỗ Mỹ Linh kéo tay đàn em ra khỏi eo mình khi cả hai đang tạo dáng chụp hình. Khi ấy, nhiều người chê trách Đỗ Mỹ Linh không thân thiện và có thái độ ghét bỏ, coi thường đàn em.

Bị tấn công, Đỗ Mỹ Linh lên tiếng giải thích rằng trong sự kiện trên, cô mặc áo hở eo nên khi tay Đỗ Thị Hà tiếp xúc, cô cảm thấy lạnh và nhột nên đã có hành động gây hiểu lầm. Người đẹp cũng khẳng định không có chuyện cô xem thường đàn em, “ma cũ bắt nạt ma mới”.

Thế nhưng, ngày 17/12, một đoạn video khác bị “đào” lại cho thấy Đỗ Mỹ Linh thêm một lần nữa khước từ vòng tay của Đỗ Thị Hà. Khác với đoạn video trên, lần này người đẹp gốc Thanh Hóa có phần sượng sùng, xấu hổ khi bị đàn chị từ chối. Dù sau đó, Đỗ Thị Hà nhanh chóng lấy lại nụ cười để chụp hình nhưng cư dân mạng vẫn cảm nhận được không khí chẳng lấy gì là thoải mái.

Ngay khi thấy sự việc bị đẩy ra khá xa, bà trùm Kim Dung đã lên tiếng xác nhận mối quan hệ của 2 chị em, dù sao hiện tại cả 2 đều vẫn rất thân thiết nên có thể tất cả chỉ là hiểu lầm, Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Thị Hà đều hy vọng mọi người sẽ không nhắc lại chuyện này làm ảnh hưởng tình cảm chị em.

Sau loạt scandal trên, Đỗ Mỹ Linh chỉ im lặng và tiếp tục cố gắng, hiện tại cô có cuộc sống viên mãn khi trở thành 1 mc tài ba, lại còn kết hôn với doanh nhân thành đạt, cuộc sống hiện tại của cô khiến ai cũng phải ganh tỵ.