1001 lý do mỹ nhân Việt giấu kín mặt chồng: Người sợ thị phi, người vì bảo mật riêng tư

Gần đây, Lê Bê La đăng tải khoảnh khắc chồng và con gái Bình An lên trang cá nhân. "Bố lại đi công tác rồi mình buồn quá ạ, nhưng mẹ mình có vẻ buồn hơn ạ", nữ diễn viên chú thích ảnh. Như mọi lần, Lê Bê La tiếp tục sử dụng icon che mặt bạn đời khiến nhiều người chú ý.

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với đạo diễn Hải Thanh vào 2016, đến tận năm 2021 nữ diễn viên mới công bố thông tin này và cũng thông báo đi thêm bước nữa nhưng cô nàng quyết tâm giấu kĩ danh tính của chồng để bảo vệ gia đình mình trước dư luận.

Dưới bài viết, 1 tài khoản đã vào bình luận yêu cầu nữ diễn viên khoe mặt chồng: "Khoe chồng đi em sao che mặt?", Lê Bê La đã thẳng thắn đáp lại rằng: "Không thích ạ". Một số bình luận khác cho rằng nữ diễn viên không muốn khoe chồng để tránh thị phi là chuyện thường nhưng nhiều người cũng công kích cô nàng bởi chỉ có làm gì sai mới cần phải che giấu thế.

Minh Hằng

Minh Hằng được biết đến là nữ diễn viên khá kín tiếng trong chuyện tình cảm cá nhân, cô nàng đã một phen khiến khán giả bất ngờ khi công bố kết hôn với 1 đại gia, hơn thế nữ cô còn công bố cả 2 đã yêu nhau được 6 năm khiến nhiều người hốt hoảng sao cô nàng giấu kỹ thế. Được biết, ông xã "bé Heo" tên Quốc Bảo là doanh nhân thành đạt, rất yêu chiều cô. Trong tâm thư trước đám cưới thế kỷ hồi tháng 6 vừa qua, Minh Hằng cũng nói rõ lý do muốn che mặt chồng.

Minh Hằng đăng ảnh được bạn trai đại gia cầu hôn nhưng lại dùng icon che mặt chàng

"Tôi hay nói với anh rằng cảm ơn vì đã lấy hết can đảm để yêu nghệ sĩ. Không ít lần tên anh nằm trong từ khóa của Google Search. Mình là nghệ sĩ Minh Hằng nhưng gia đình, khách mời không phải nghệ sĩ. Do đó, bảo mật thông tin là điều tôi cố gắng dành cho anh".

Minh Hằng yêu cầu khách mời không đăng ảnh lộ mặt chồng

Trong đám cưới thế kỷ của mình, Minh Hằng đã yêu cầu khách mời không đăng tải ảnh chồng, nếu có sử dụng icon che mặt để tránh cho bạn đời bị ảnh hưởng. Sau đó dù thường xuyên khoe những khoảnh khắc hạnh phúc giữa 2 vợ chồng nhưng cô nàng vẫn chăm chỉ dùng icon che mặt, quyết tâm giấu kỹ danh tính chồng đại gia. Thời điểm đó Minh Hằng cũng đã vì chuyện này mà đã vướng vào nghi vấn “lấy chồng người” khiến CĐM xôn xao.

Phanh Lee

Được xem là người đẹp kín tiếng nhất nhì Vbiz, Phanh Lee khiến dân tình không quá khó hiểu khi quyết tâm giữ kín diện mạo của chồng. Vì vậy, những thông tin về bạn đời của nữ diễn viên vô cùng hạn chế. Một vài thông tin hiếm hoi cho biết ông xã mỹ nhân 9x là Tổng giám đốc tập đoàn nghìn tỷ.

Nữ diễn viên không đăng ảnh trực diện gương mặt chồng

Đến hiện tại, khi người đẹp hạ sinh con gái đầu lòng, diện mạo của chồng nữ diễn viên vẫn chưa được hé lộ. Nói về vấn đề này, diễn viên Ghét Thì Yêu Thôi cho biết: "Em chưa bao giờ chính thức chia sẻ điều gì về cuộc sống riêng của mình với mạng xã hội hay với truyền thông, về tên tuổi, nghề nghiệp hay hình ảnh của chồng mình. Vì em thấy mình em để người ta bàn tán là đủ rồi, em không muốn những người mà em yêu thương cũng bị những người lạ mang ra để bàn tán nhận xét".

Không quay lưng thì cũng dùng icon che mặt

Một lần khi đăng ảnh chồng nhưng dùng icon, Phanh Lee bị một người bình luận thắc mắc: "Sao chồng mình mà lại phải che thế nhỉ?". Nữ diễn viên không ngần ngại trả lời: "Mình che chồng mình chứ che chồng bạn đâu mà bạn ý kiến". Nữ diễn viên cho biết mình làm vậy để giữ bình yên cho bản thân, gia đình, cô nàng không muốn chồng và con bị người ta lấy ra săm soi hay phán xét.

Cô chia sẻ không muốn riêng tư của chồng con bị ảnh hưởng

Tường San

Nguyễn Tường San lên ngôi Á hậu 2 cuộc thi Miss World Vietnam 2019 nhưng so với Lương Thùy Linh và Nguyễn Hà Kiều Loan, cô lại kín tiếng hẳn. Sau khi giành về thành tích Top 8 Miss International 2019, nàng Á hậu quyết định lên xe hoa với chồng hơn 9 tuổi sau 1 năm hẹn hò.

Dù kết hôn khá sớm nhưng Á Hậu Tường San luôn giấu kín danh tính chồng

Trong đám cưới tổ chức năm 2020, nàng hậu cũng che kín diện mạo ông xã bằng những góc chụp từ phía sau hoặc che mặt. Vậy nên danh tính nửa kia của Á hậu 2 Miss World Vietnam 2019 vẫn đang là một ẩn số. Chỉ biết, bạn đời của người đẹp sinh năm 1991, sau đám cưới cả hai chuyển vào TP. HCM sống và làm việc. Cho đến hiện tại, đã gần 2 năm kể từ ngày lên xe hoa, Tường San chưa một lần đăng ảnh rõ mặt chồng. Ngay cả con đầu lòng, cô cũng giấu kĩ. Trên trang cá nhân, Á hậu 2 Miss World Vietnam 2019 chỉ cập nhật những khung ảnh xinh đẹp của mình.

Cô chỉ đăng những bức hình âu yếm nhưng không lộ mặt chồng

Cả con mình cô nàng cũng giấu kín như bưng

Elly Trần

Elly Trần là "mẹ bỉm sữa" cực hot của showbiz Việt. Năm 2014, cô khiến khán giả bất ngờ khi hạ sinh con gái nhỏ Mộc Trà. Vài năm sau đó, cậu bé Túc Mạch cũng ra đời. Sau khi sinh hạ 2 thiên thần vô cùng đáng yêu, Elly Trần rời xa phim trường để ở nhà chăm sóc, vun vén hạnh phúc gia đình.

Việc sinh ra 2 em bé lai Tây vô cùng đáng yêu cũng khiến khán giả đặt nghi vấn không biết ông xã của Elly Trần là ai?

Mặc dù chưa hé lộ, nhưng nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng bố của 2 con Elly Trần là người đàn ông có tên D.F, mang quốc tịch Mỹ. Ông là người giữ chức vụ quan trọng tại một trung tâm thể hình lớn ở Việt Nam.

Cô chỉ đăng ảnh các con và hầu như không hề đăng ảnh chồng

Trên trang cá nhân của mình, Elly Trần chỉ thường xuyên cập nhật ảnh xinh đẹp của bản thân và hình ảnh đáng yêu của 2 con, nhan sắc bà mẹ 2 con luôn khiến dân tình trầm trồ bởi quá xinh đẹp và nóng bỏng. Bên cạnh đó 2 nhóc tì của cô cũng được dân tình ưu ái đặt danh hiệu “em bé đẹp nhất showbiz” bởi sở hữu nhan sắc lai Tây ấn tượng.

2 nhóc tỳ nhà Elly Trần nổi tiếng nhờ nhan sắc lai Tây ấn tượng

Phạm Hương

Nhắc đến những mỹ nhân giỏi giấu chồng, Phạm Hương là Hoa Hậu đầu tiên mà người ta nghĩ đến. Từ sau khi tuyên bố rời showbiz vào năm 2018, đến nay đã 4 năm Phạm Hương tận hưởng cuộc sống hạnh phúc nơi trời Tây với chồng doanh nhân. Cũng như các mỹ nhân kể trên, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 cũng không sẵn sàng công khai mặt bạn đời.

Dù thường xuyên đăng quà và hoa do bạn trai tặng, nhưng hầu như không ai biết bạn trai của nàng hậu là ai

Cô sử dụng các góc chụp giấu nhẹm gương mặt chồng

Trong loạt ảnh cưới được thực hiện trong dịp về Việt Nam vừa qua, Phạm Hương cũng không chia sẻ rõ mặt chồng. Nàng hậu Hải Phòng chọn các góc phía sau, góc nghiêng để tránh lộ diện mạo ông xã. Sắp tới đây, Phạm Hương sẽ tổ chức đám cưới, nhiều người mong cô sẽ hào phóng công khai ảnh cận mặt chồng đến với người hâm mộ.

Dù sắp kết hôn nhưng Phạm Hương vẫn nhất quyết che giấu mặt chồng

Xuất phát từ việc bạn đời không hoạt động nghệ thuật, các sao nữ như Lê Bê La, Phanh Lee, Tường San... quyết định giấu kĩ dung mạo nửa kia của mình. Đây chính là cách mà họ muốn bảo vệ đối phương khỏi sự chú ý. Dù vẫn đăng ảnh nhưng các mỹ nhân Việt kể trên luôn khéo léo chọn góc ảnh cũng như sử dụng icon để che đi gương mặt chồng mình.

Việc giấu danh tính bạn đời là một điều thường thấy trong showbiz, không những nhằm đảm bảo thông tin cá nhân cho đối phương, một số người không phải người thuộc giới showbiz cũng không muốn danh tính bị công khai khiến nhiều người dòm ngó, đồng thời tránh làm ảnh hưởng đến sự tập trung làm nghề của các nghệ sĩ.





