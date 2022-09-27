Bà Phạm Kim Dung - Trưởng BTC Miss Grand VN cho rằng vương miện của Ngọc Châu 'y đúc' vương miện Tiểu Vy nhưng vương miện của Tiểu Vy hoành tráng hơn

Sao Việt 27/09/2022 14:02

Mới đây tại họp báo công bố vương miện Miss Grand Việt Nam, 'bà trùm hoa hậu' gây tranh cãi khi khẳng định vương miện của Ngọc Châu ' giống' với vương miện của Tiểu Vy nhưng lại không hoành tráng bằng.

Buổi họp báo công bố vương miện Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 đã thu hút chú ý của cộng đồng mạng bởi sự đầu tư hoành tráng của cuộc thi chọn ra gương mặt đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss Grand International - một cuộc thi đứng top 6 trong những cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh.

Bà Phạm Kim Dung - Trưởng BTC Miss Grand VN cho rằng vương miện của Ngọc Châu 'y đúc' vương miện Tiểu Vy nhưng vương miện của Tiểu Vy hoành tráng hơn - Ảnh 1
Vương miệng của cuộc thi MGVN vừa được công bố

Tuy nhiên hợp báo vừa kết thúc thì CĐM đã xôn xao trước những phát ngôn của bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Sen Vàng cũng là Trưởng BTC Hoa hậu hòa bình Việt nam. Cụ thể khi BTC Miss Grand Vietnam nhận câu hỏi về thiết kế của chiếc vương miện The Wings of Beauty vừa được công bố có phần giống với chiếc vương miện VINA Woman của Hoa hậu Ngọc Châu vừa đạt được tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. 

Bà Phạm Kim Dung - Trưởng BTC Miss Grand VN cho rằng vương miện của Ngọc Châu 'y đúc' vương miện Tiểu Vy nhưng vương miện của Tiểu Vy hoành tráng hơn - Ảnh 2
Vương miện được công bố bị khán giả cho là giống với Vương miện Vina Women của MUVN 2022

Trả lời nghi vấn của phóng viên, Bà Phạm Kim Dung đã trả lời: "Khi được nhận câu hỏi này, tôi mới mở điện thoại chiếc vương miện tại cuộc thi mà bạn đã nói giống ra để tôi nhìn xem nó như thế nào. Thì thực sự là tôi thấy chiếc vương miện này rất giống với vương miện của Hoa hậu Tiểu Vy trước đó. Nó giống với vương miện của Tiểu Vy nhiều hơn, đó là thiết kế những thanh đứng rất giống với vương miện của Hoa hậu Tiểu Vy. Tuy nhiên, của Hoa hậu Tiểu Vy thì cao và hoành tráng hơn. 

Còn đối với vương miện Hoa hậu Hoà bình Việt Nam thì các bạn hãy tiến lại gần và quay lại để so sánh thì sẽ nhìn thấy không hề giống nhau dù chỉ là 10%".

Bà Phạm Kim Dung - Trưởng BTC Miss Grand VN cho rằng vương miện của Ngọc Châu 'y đúc' vương miện Tiểu Vy nhưng vương miện của Tiểu Vy hoành tráng hơn - Ảnh 3
Bà Phạm kim Dung cho rằng vương miện MUV2022 giống vương miện Hoa hậu Tiểu Vy

Trước câu trả lời của bà Phạm kim Dung, CĐM nhanh chóng lục lại hình ảnh chiếc vương miện của Hoa Hậu Ngọc Châu và Hoa Hậu Trần Tiểu Vy. Nhiều ý kiến cho rằng phát ngôn của bà chủ tịch Sen Vàng có phần “tự cao” do vương miện ViNa Women của Ngọc Châu hoành tráng hơn với nhiều viên kim cương có giá trị cao, và có mô phỏng khá giống với vương miện DIC của cuộc thi mẹ Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế (Miss Universe). 

Bà Phạm Kim Dung - Trưởng BTC Miss Grand VN cho rằng vương miện của Ngọc Châu 'y đúc' vương miện Tiểu Vy nhưng vương miện của Tiểu Vy hoành tráng hơn - Ảnh 4
Trên thực tế vương miện MUV2022 lấy ý tưởng từ vương miện DIC của cuộc thi mẹ Miss Universe

Vương miện DIC có trị giá đắt đỏ và thiết kế dựa theo mô phỏng vẻ đẹp thành phố New York - nơi ở của các tân hoa hậu đăng quang trong vòng 1 năm. Trong lịch sử nhan sắc, chỉ có 3 Hoa hậu Hoàn vũ có cơ hội được đội chiếc vương miện DIC: Paulina Vega (2014), Pia Wurtzbach (2015) và Iris Mittenaere (2016).

Bà Phạm Kim Dung - Trưởng BTC Miss Grand VN cho rằng vương miện của Ngọc Châu 'y đúc' vương miện Tiểu Vy nhưng vương miện của Tiểu Vy hoành tráng hơn - Ảnh 5
Vương miện mang vẻ quyền lực được các Hoa Hậu của MU đội

Còn vương miện của Hoa Hậu Trần Tiểu Vy được dân mạng cho là có kết cấu đơn giản, chỉ đính ngọc trai, có giá trị thấp hơn so với vương miện Hoa Hậu Ngọc Châu, hoàn toàn không hề “hoành tráng hơn” như lời bà Dung nói. 

Bà Phạm Kim Dung - Trưởng BTC Miss Grand VN cho rằng vương miện của Ngọc Châu 'y đúc' vương miện Tiểu Vy nhưng vương miện của Tiểu Vy hoành tráng hơn - Ảnh 6
Phát ngôn của bà Phạm kim Dung hiện vẫn đang gây tranh cãi lớn

Sau phát ngôn, bà Phạm Kim Dung đã khiến CĐM tranh cãi dữ dội, nhiều khán giả tỏ ra thất vọng trước câu trả lời “thiếu chuyên nghiệp” này, tuy nhiên ngoài ra cũng có nhiều ý kiến bênh vực câu trả lời hơi thẳng thắn nhưng khá đúng của Chủ tịch MGVN. 

 

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