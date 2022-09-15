Không những sáng tạo mà còn cho thấy độ chịu chi của Ngô Thanh Vân khi sử dụng tấm kính trong suốt làm thiệp mời. Khách mời có thể giữ thiệp mời làm kỷ niệm và giữ được khá lâu không như những thiệp cưới giấy bình thường khác.

Thiệp cưới của Ngô Thanh Vân và chồng trẻ được thiết kế vô cùng đặc biệt. Thông tin đám cưới được in bằng chữ trắng nổi bật trên tấm kính và đặt trong một chiếc hộp trong suốt chứa hoa tươi, bên ngoài có ruy băng cột nơ, gắn tag tên khách mời.

Lý Bình - Phương Trinh Jolie

Thiệp cưới của cặp đôi Lý Bình - Phương Trinh Jolie chọn chủ đề cho ngày vui Loved up, gắn liền với quả bóng trên thiệp. Điều này mang ý nghĩa tình yêu sẽ luôn được vun đắp, bay bổng, thăng hoa như quả bóng. Bên cạnh đó, vợ chồng Phương Trinh Jolie chọn tông màu vàng đồng làm chủ đạo. Họ mong muốn thiệp cưới được thực hiện không quá cầu kì nhưng có đủ điểm nhấn ấn tượng, màu sắc cũng mang lại cảm giác sang trọng, chỉn chu khi gửi đến tay khách mời.

Minh Hằng và bạn trai doanh nhân

Tháng 6 vừa qua, hôn lễ của Minh Hằng và ông xã doanh nhân được diễn ra long trọng.

Hình ảnh chiếc thiệp cưới của Minh Hằng được hé lộ có tông màu vàng - trắng chủ đạo. Bên trên tấm thiệp ngoài những nội dung cơ bản như ngày giờ, địa điểm tổ chức hôn lễ thì còn có hình ảnh của cô dâu - chú rể được ký họa sắc nét.

Chiếc thiệp cưới của Minh Hằng xuất hiện khá nhiều chi tiết cỏ lau, biểu trưng cho sự mềm mại, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ kiên cường và bền vững khi đứng trước gió lớn giống như tình cảm của Minh Hằng và ông xã.

Liêu Hà Trinh

Liêu Hà Trinh xác nhận kết hôn cùng bạn trai doanh nhân, hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm nay.

Hình ảnh chiếc thiệp cưới được Văn Mai Hương chia sẻ khiến dân mạng thích thú. Tấm thiệp cưới khá đơn giản, chỉ in hình cưới của 2 vợ chồng cô, và thông tin của buổi tiệc.

Thiệp cưới một phần bộc lộ tính cách của 2 vợ chồng, với tông chủ đạo là màu trắng, tuy đơn giản nhưng rất sang trọng, cho thấy sự trưởng thành của cả 2.

Mạc Văn Khoa - Thảo Vy

Mạc Văn Khoa tổ chức lễ cưới linh đình sau một thời gian yêu đương với Thảo VY, cả 2 đã có con chung, nam danh hài đã quyết định tổ chức hôn lễ thật hoành tráng để bù đắp cho vợ những ngày tháng bên nhau.

Từ hình ảnh cho thấy, thiệp mời của vợ chồng Mạc Văn Khoa được thiết kế khá sang chảnh, tỉ mỉ, lấy màu xanh lá và trắng làm chủ đạo. Trên thiệp, ngoài ghi thời gian, địa điểm, hình ảnh cô dâu - chú rể, còn có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt. Theo đó, ngay khi mở thiệp, mọi người sẽ được ngắm nhìn cô công chúa đáng yêu của vợ chồng nam diễn viên.

Hà Đức Chinh

Hà Đức Chinh và bà xã Mai Hà Trang kết hôn vào tháng 5 năm nay. Có thể thấy thiệp cưới của Hà Đức Chinh được thiết kế với phong cách độc lạ, đúng với tính chất "cây hài" mà nhiều đồng đội Hà Đức Chinh dành tặng cho anh chàng trên đội tuyển quốc gia.

Thiệp cưới của Hà Đức Chinh được thiết kế theo phong cách vẽ tay, điểm nhấn của thiệp cưới chính là cách ghép hình ảnh của cô dâu và chú rể hồi nhỏ, trông vừa hài hước, vừa độc đáo.

Diệu Nhi - Anh Tú

Đám cưới gây xôn xao nhất showbiz mấy ngày qua chính là của Diệu Nhi và Anh Tú. Cả 2 đã chiếm hết spotlight trên mạng xã hội khi công khai đăng ảnh giấy đăng kí kết hôn. Được biết Diệu Nhi và Anh Tú đã có con chung, cả 2 sẽ tổ chức hôn lễ hoành tráng vào ngày 10 tháng 10 này.

Tấm thiệp cưới được hé lộ cực kỳ lầy lội, có thể thấy trong khi Diệu Nhi đeo nơ của chú rể thì Anh Tú lại cài đầu bằng chiếc khăn voan của cô dâu. Cả 2 còn cực nhây khi bắt khách mời cũng phải sử dụng gương để có thể đọc được nội dung phản chiếu trong chiếc thiệp.

Trùm cuối quả không khiến dân tình thất vọng, đám cưới thế kỷ của Diệu Nhi và Anh Tú đang được hàng loạt sao Việt trông ngóng, nhất là sau khi công khai kết hôn sau nhiều lần né tránh tin đồn hẹn hò. Cặp đôi khiến các fan tin tưởng vào 1 tình yêu chân thành, ngọt ngào.