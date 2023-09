Phương Nga bận rộn đi học trước đám cưới, Bình An quan tâm, chiều chuộng thế nào?

Chia sẻ trên trang cá nhân một bức hình cưới, Bình An viết: "Vẫn giữ lời hứa từ mấy năm trước, hẹn mọi người vào tháng 9 âm lịch này nhé". Cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, người hâm mộ.

Thông tin Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An sắp tổ chức lễ cưới vào tháng 10 tới đây tại Hà Nội khiến nhiều fan phấn khích bởi họ đã mong chờ đám cưới của cặp đôi từ lâu.

Trước đó, dịp Valentine 14/2 vừa qua, diễn viên Bình An khiến bạn gái xúc động khi bất ngờ cầu hôn cô. Anh viết trên trang cá nhận: "Cảm ơn em hơn 4 năm qua đã luôn đồng hành cùng anh. Nhưng anh là một người khá tham lam, anh muốn em đồng hành cùng với anh cả cuộc đời này! Em đồng ý làm vợ của anh chứ?".

Với Phương Nga, 5 năm yêu Bình An là quãng thời gian hạnh phúc với cô. Phương Nga luôn được bạn trai chiều chuộng, tháp tùng tới những sự kiện lớn nhỏ. Cả hai cũng dành thời gian rảnh rỗi để có những chuyến đi làm mới tình yêu. Ở cạnh Bình An khiến cô luôn thấy yên bình như chính cái tên của người yêu.

Theo thông tin từ báo Saostart, mới đây, Á hậu Phương Nga đăng tải trên kênh Youtube đoạn clip chia sẻ chi tiết về tuần đầu học kỳ tại trường Swinburne Việt Nam - nơi nàng hậu đang theo học ngành Truyền thông xã hội.

Bình An đón Phương Nga đi học về, ngọt ngào hôn tay, thể hiện sự yêu chiều bạn gái.

Ảnh: Saostart

Chia sẻ về việc học đại học lần 2, Phương Nga cho hay, cô không có bạn cùng tuổi mà chủ yếu học cùng các em. Nàng hậu học 100% bằng tiếng Anh nên phải rất tập trung và cố gắng theo dõi quá trình học.

Để ủng hộ bạn gái, diễn viên Bình An là tài xế chính đưa đón Phương Nga đi học. Mỗi giờ nghỉ trưa, Phương Nga sẽ về ăn và nghỉ ngơi ở nhà Bình An, sau đó lại được bạn trai chở đi học. Sự ngọt ngào và quan tâm bạn gái hết mực của Bình An khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Phương Nga ăn trưa ở nhà Bình An và được bạn trai tận tình chở đi học. Ảnh: Saostart

Có thể thấy, dù hiện tại đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới nhưng Phương Nga vẫn không lơ là việc học tập lẫn công việc MC. Cô và bạn trai Bình An đang trong quá trình chụp ảnh cưới. Họ cho hay, chưa chọn được ngày cụ thể, nhưng lễ cưới sẽ diễn ra trong tháng 9 âm lịch.