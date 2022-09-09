'Phù thuỷ sân khấu' Thành Lộc quyết định đăng ký hiến tạng cho y học, tiết lộ lý do khiến nhiều người cảm phục

Sao Việt 09/09/2022 16:17

Nhân mùa giỗ Tổ sân khấu, nghệ sĩ Thành Lộc cho biết anh đã hoàn thành thủ tục đăng ký hiến tạng cho y học sau khi qua đời và đang chờ đợi xét duyệt.

Nhân mùa giỗ Tổ sân khấu, NSƯT Thành Lộc đã có một chia sẻ khá dài về quyết định hiến tạng cho y học. Cụ thể, nam nghệ sĩ cho biết, tâm nguyện hiến xác cho y học đã được ấp ủ từ 22 năm trước nhưng vì nhiều điều kiện ngoại cảnh nên vẫn chưa thực hiện được, chứ không phải do dự.

Lý do là bởi lúc đó mẹ của anh (nghệ sĩ Huỳnh Mai) vẫn còn sống, thủ tục hiến xác cần phải có xác nhận của người thân trong gia đình, Thành Lộc chỉ sợ mẹ chưa thông suốt mà đau lòng thì anh cũng đắc tội. Nay mẹ đẻ của anh mãn phần đã 3 năm, việc hoàn thành thủ tục dễ dàng hơn trước và lòng anh cũng đã nhẹ nhõm hơn. 

Anh tâm sự: "Năm nay giỗ Tổ nhưng trong lòng con hơi lạnh nên con chỉ cúng tại nhà mình chứ không đi đến đâu. Có lẽ năm nay, lòng con cứ đau đáu nhớ về cái không khí ảm đạm của mùa giỗ Tổ năm ngoái".

'Phù thuỷ sân khấu' Thành Lộc quyết định đăng ký hiến tạng cho y học, tiết lộ lý do khiến nhiều người cảm phục - Ảnh 1
Nghệ sĩ Thành Lộc đăng ký hiến tạng cho y học - Ảnh: Internet

"Phù thủy sân khấu" nhớ về những người thân, bạn bè đã ra đi vì Covid-19 như đạo diễn – nhà giáo Lê Văn Tĩnh, đạo diễn Ngày xửa ngày xưa Vũ Minh và nhiều người khác. Có lẽ vì thế mà anh trốn gặp mọi người trong dịp giỗ Tổ năm nay. Hơn nữa, sự ra đi của nghệ sĩ cải lương Phương Quang – "anh lớn" của nghệ sĩ Thành Lộc hồi năm 2020 và hành động hiến nguyện thật cao quý của ông lại càng thôi thúc anh thực hiện cho đúng lời hứa của mình.

 

Anh nói vui: "Mình đã hoàn thành mọi thủ tục và chờ tin có được 'xét duyệt' chấp thuận hay không". Ước nguyện sau 22 năm của "phù thủy sân khấu" đã trở thành hiện thực khi đơn tự nguyện hiến xác của anh đã được chấp thuận. Điều đó khiến anh thấy "an lòng và lâng lâng thăng hoa khi thực hiện được lời ước nguyện của trái tim mình, mùa giỗ Tổ năm nay đã thực sự có ý nghĩa".

Ngay sau đó, nhiều nghệ sĩ và khán giả đã bày tỏ sự đồng tình trước hành động ý nghĩa của nam nghệ sĩ Thành Lộc.

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