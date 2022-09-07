Khoảnh khắc Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải cùng nhau đưa bé Bo đến dự khai giảng đã khiến cộng đồng mạng liên tục "thả tim". Đa số dành lời khen cho sự chia tay trong văn minh với hình ảnh đáng yêu của cả ba, một số khác lại bày tỏ hy vọng Hòa Minzy và người cũ sẽ "tái hợp".

Tuy nhiên, cách đây ít lâu, chủ nhân hit Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp đã lên tiếng khẳng định cô và thiếu gia Minh Hải đã chính thức "đường ai nấy đi", đồng thời mong muốn khán giả sẽ ủng hộ quyết định này của cả hai.

"Hãy kết thúc mọi rắc rối ở đây đi ạ. Lần cuối cùng mẹ Bo xin phép nói vài lời: Em và anh Hải thực sự đã không thể quay lại với nhau nữa nên việc mỗi người có một mối quan hệ mới là một điều bình thường, em cũng xác nhận không có người thứ ba nào hết. Duy nhất giữa em và anh Hải đó là trách nhiệm cùng nhau chăm sóc Bo nên giữ mối quan hệ tốt sau chia tay là để nhìn vào con nữa" - Hòa Minzy chia sẻ trên Facebook.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ hy vọng netizen không "gắn mác" thiếu gia Minh Hải là "người cũ của Hòa Minzy" để anh có thể tiếp tục hạnh phúc với mối quan hệ mới.

Nữ ca sĩ cũng mong muốn netizen không 'gắn mác' thiếu gia Minh Hải là 'người cũ của Hòa Minzy' để anh có thể hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại.

Ngay phía bên dưới bài đăng của Hòa Minzy, thiếu gia Minh Hải đã để lại nhiều bình luận cho rằng anh bị chỉ trích sau khi 'đường ai nấy đi' với Hòa Minzy.

Đã có lúc thiếu gia Minh Hải từng 'gục ngã tưởng chừng không thể đứng dậy được nhưng vẫn phải bước tiếp vì cần có trách nhiệm với gia đình.

Thiếu gia Minh Hải cũng xác nhận mình vừa mở lòng tìm hiểu được 2 tuần thì lại 'gặp sóng gió' và 'người chịu ảnh hưởng nhiều nhất là đối phương'.

Phát ngôn này của thiếu gia Minh Hải ngay sau đó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo CĐM.

Nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc khi thiếu gia Minh Hải thể hiện sự áy náy với 'người mới' ngay bên dưới bài đăng của 'người cũ' trong khi nữ ca sĩ đang có động thái lên tiếng bảo vệ mình.

Trong khi đó nhiều người lại cho rằng đó là điều bình thường bởi cả hai đã chấm dứt mối quan hệ và có cuộc sống mới.

Tuy nhiên chỉ sau vài phút đăng tải, dòng bình luận gây chú ý của thiếu gia Minh Hải đã bị xóa.

Cách đây không lâu trên trang cá nhân của mình, thiếu gia Minh Hải cũng từng đăng tải bài viết với nội dung mong muốn nhanh chóng kết thúc tranh cãi xoay quanh mối quan hệ với Hòa Minzy.