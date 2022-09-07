Minh tinh màn bạc Thẩm Thúy Hằng qua đời

Sao Việt 07/09/2022 15:19

Thẩm Thúy Hằng vừa là minh tinh màn bạc, vừa là biểu tượng nhan sắc của điện ảnh miền Nam Việt Nam trước năm 1975.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 7-9, bà Thanh Thúy - phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM - xác nhận với Tuổi Trẻ Online thông tin diễn viên điện ảnh Thẩm Thúy Hằng đã qua đời. 

Thẩm Thúy Hằng vừa là minh tinh màn bạc, vừa là biểu tượng nhan sắc của điện ảnh miền Nam Việt Nam trước năm 1975.

Minh tinh màn bạc Thẩm Thúy Hằng qua đời - Ảnh 1

Thẩm Thúy Hằng tên thật là Nguyễn Kim Phụng, sinh năm 1940

Thẩm Thúy Hằng tên thật là Nguyễn Kim Phụng, sinh năm 1940 tại Hải Phòng sau đó di cư vào miền Nam. Năm 16 tuổi, cô tham gia cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh của hãng phim Mỹ Vân và đạt giải nhất. 

Bà được xem là ngôi sao sáng nhất của điện ảnh thương mại miền Nam Việt Nam giai đoạn cuối thập niên 1950 đến cuối thập niên 1970. Tên tuổi của bà không chỉ nổi tiếng tại Việt Nam mà còn được biết tới tại các nước trong khu vực.

Trước năm 1975, Thẩm Thúy Hằng là “minh tinh màn bạc” bởi không chỉ đóng nhiều phim trong nước mà còn tham gia nhiều phim trong khu vực Đông Nam Á. Nổi lên từ vai diễn Tam Nương trong phim Người đẹp Bình Dương, Thẩm Thúy Hằng mang luôn biệt danh này nhờ sự ái mộ của công chúng, và trở thành biểu tượng nhan sắc phụ nữ một thời ở Sài Gòn nói riêng, miền Nam nói chung.

Minh tinh màn bạc Thẩm Thúy Hằng qua đời - Ảnh 2

Minh tinh màn bạc Thẩm Thúy Hằng qua đời - Ảnh 3

Ông chủ hãng phim Mỹ Vân đặt nghệ danh cho cô là Thẩm Thúy Hằng. Thẩm Thúy Hằng nổi tiếng nhờ vai diễn Tam Nương trong phim Người đẹp Bình Dương và gắn với biệt danh "người đẹp Bình Dương" từ đó. 

Là một mỹ nhân, lại là người nổi tiếng suốt mấy thập niên, nhưng Thẩm Thúy Hằng ở tuổi xế chiều có cuộc sống hoàn toàn khép kín. Bà tu tại gia, nghiên cứu Thiền học, làm từ thiện, hầu như ít tiếp xúc bên ngoài. Cuộc đời của một phụ nữ sắc nước hương trời, sự nghiệp nghệ thuật lẫy lừng đã đi đến những ngày tàn tạ.

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