Cuộc sống hiện tại của nữ MC lâu năm nhất Đường Lên Đỉnh Olympia, sau nhiều năm vẫn trẻ trung

Cô và MC Lưu Minh Vũ là người nối tiếp nhà báo Tạ Bích Loan, dẫn dắt chương trình tìm ra các "nhà leo núi" giỏi giang. Dẫn dắt chương trình trong 4 mùa liên tiếp từ năm 2000 đến năm 2004, sau một thời gian vắng bóng, MC Tùng Chi bất ngờ xuất hiện dẫn đơn trong trận chung kết Olympia năm thứ 9. Cũng từ đó, cô cùng chương trình lên sóng đều đặn các mùa giải thứ 10, 12, 13, 14, 15 và 16.

Nếu là một người theo dõi Đường lên đỉnh Olympia từ những ngày đầu nói riêng và các chương trình truyền hình của VTV3 nói chung, chắc hẳn là bạn không còn xa lạ gì với nữ MC Tùng Chi .

Có thể nói, so với những MC từng gắn bó với Olympia, MC Tùng Chi có lẽ chính là người có duyên nợ nhất với chương trình. Với lối dẫn dắt hóm hỉnh, vui nhộn nhưng không kém phần lôi cuốn, MC Tùng Chi đã chiếm trọn tình cảm của công chúng và người hâm mộ trong suốt thời gian dài.

Nói về vai trò MC Olympia, Tùng Chi từng tâm sự: "Tôi vốn không sôi nổi, hoạt bát như chị Tạ Bích Loan hay dí dỏm như Lưu Minh Vũ. Chính vì thế, tôi luôn cố gắng thể hiện những gì là của riêng mình".

Có một thời, cứ nhắc đến MC Tùng Chi, người ta sẽ nghĩ ngay đến chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Nữ MC với mái tóc ngắn trẻ trung cùng tà áo dài dường như là hình ảnh quen thuộc và là một phần không thể tách rời của chương trình này. Tuy nhiên ít ai biết rằng, trong hầu hết tất cả các chương trình của Đường lên đỉnh Olympia, cô còn đảm nhận cả vai trò đạo diễn chương trình.

Được biết, cái duyên đến với VTV của MC Tùng Chi khá tình cờ. Sau khi tốt nghiệp trường Kinh tế, cô nộp hồ sơ làm phóng viên cho đài truyền hình. Cứ thế, cái duyên đấy gắn kết nữ MC với VTV đến tận bây giờ. Trải qua chặng đường 25 năm công tác tại nhà đài, đến nay, MC Tùng Chi đang đảm nhận chức vụ Phó Trưởng ban Giải trí và Thông tin Kinh tế, Đài truyền hình Việt Nam.

Vốn là một sếp nữ nổi tiếng, thế nhưng Tùng Chi được coi là người kín tiếng bậc nhất ở VTV. Cô cho biết bản thân rất ngại lên báo và ít khi nhận trả lời phỏng vấn, ngay cả liên quan đến công việc của mình. Sau khi dừng vai trò là MC của Chương trình Đường lên đỉnh Olympia, khán giả hiếm khi thấy nữ MC xuất hiện trên truyền thông.

Vì vậy mà vào cuối năm 2021, khán giả vui mừng bắt gặp MC Tùng Chi năm nào trong bức ảnh chụp cùng các đồng nghiệp tại VTV do nhà báo Tạ Bích Loan đăng tải.

Có thể thấy, sau bao năm công tác, vẻ ngoài của nữ MC không có thay đổi nhiều. Cô vẫn giữ được nét hiền dịu cùng mái tóc ngắn mang thương hiệu ngày nào. Dường như, thời gian không để lại bất cứ dấu hiệu nào trên khuôn mặt của nữ MC được yêu thích nhất Đường lên đỉnh Olympia. Qua tấm hình, khán giả có thể thấy MC Tùng Chi vẫn luôn giữ được sự trẻ trung cùng nhiệt huyết trong công việc.