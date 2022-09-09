Không hổ danh minh tinh màn bạc nức tiếng, nhan sắc lẫy lừng một thời của Thẩm Thúy Hằng khiến dân tình "chao đảo"

Thẩm Thúy Hằng (tên thật là Nguyễn Kim Phụng) sinh năm 1940 tại Hải Phòng. Sau đó, bà chuyển vào miền Nam sinh sống. Thời học sinh, Thẩm Thúy Hằng gây chú ý với nhan sắc hoa khôi xinh đẹp nức tiếng. Nhờ lợi thế ngoại hình, Thẩm Thúy Hằng đã vượt qua khoảng 2.000 thí sinh để giành giải Nhất cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh của Hãng phim Mỹ Vân.

Nhan sắc Thẩm Thúy Hằng thời trẻ thế nào mà được khen ngợi đẹp hơn cả hoa hậu.

Đề cập đến nhan sắc Thẩm Thúy Hằng thời trẻ, nhạc sĩ Ngọc Sơn - ngường từng có thời gian làm việc cùng làm Thẩm Thúy Hằng từng hết lời khen ngợi mỹ nhân phim "Người đẹp Bình Dương" thông minh, xinh đẹp: "Chị ấy (Thẩm Thúy Hằng - PV) đẹp lắm! Sài Gòn xưa không có người nào hơn hết. Hồi ấy, hoa hậu của đất Sài Gòn cũng là "nghiêng nước nghiêng thành" rồi mà vẫn không bằng chị. Chị đi đến đâu là rực sáng tới đó".