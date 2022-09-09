Không hổ danh minh tinh màn bạc nức tiếng, nhan sắc lẫy lừng một thời của Thẩm Thúy Hằng khiến dân tình "chao đảo"

Sao Việt 09/09/2022 13:22

Thời vàng son, nhan sắc “chim sa cá lặn” của Thẩm Thúy Hằng được người đương thời ngưỡng mộ, lấy làm chuẩn mực. Vẻ đẹp và sự nổi tiếng của bà không chỉ gói gọn trong lãnh thổ Việt Nam mà còn vươn xa tới các nước trong khu vực châu Á.

Thẩm Thúy Hằng (tên thật là Nguyễn Kim Phụng) sinh năm 1940 tại Hải Phòng. Sau đó, bà chuyển vào miền Nam sinh sống. Thời học sinh, Thẩm Thúy Hằng gây chú ý với nhan sắc hoa khôi xinh đẹp nức tiếng. Nhờ lợi thế ngoại hình, Thẩm Thúy Hằng đã vượt qua khoảng 2.000 thí sinh để giành giải Nhất cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh của Hãng phim Mỹ Vân.

Không hổ danh minh tinh màn bạc nức tiếng, nhan sắc lẫy lừng một thời của Thẩm Thúy Hằng khiến dân tình 'chao đảo' - Ảnh 1
Nhan sắc Thẩm Thúy Hằng thời trẻ thế nào mà được khen ngợi đẹp hơn cả hoa hậu.

Đề cập đến nhan sắc Thẩm Thúy Hằng thời trẻ, nhạc sĩ Ngọc Sơn - ngường từng có thời gian làm việc cùng làm Thẩm Thúy Hằng từng hết lời khen ngợi mỹ nhân phim "Người đẹp Bình Dương" thông minh, xinh đẹp: "Chị ấy (Thẩm Thúy Hằng - PV) đẹp lắm! Sài Gòn xưa không có người nào hơn hết. Hồi ấy, hoa hậu của đất Sài Gòn cũng là "nghiêng nước nghiêng thành" rồi mà vẫn không bằng chị. Chị đi đến đâu là rực sáng tới đó". 

Không hổ danh minh tinh màn bạc nức tiếng, nhan sắc lẫy lừng một thời của Thẩm Thúy Hằng khiến dân tình 'chao đảo' - Ảnh 2

Thẩm Thúy Hằng được xem là ngôi sao, minh tinh của điện ảnh Việt Nam giai đoạn 1950-1970. Thậm chí, vẻ đẹp quyến rũ của Thẩm Thúy Hằng được người hâm mộ ưu ái ví như Marilyn Monroe của Việt Nam.

Không hổ danh minh tinh màn bạc nức tiếng, nhan sắc lẫy lừng một thời của Thẩm Thúy Hằng khiến dân tình 'chao đảo' - Ảnh 3

Không hổ danh minh tinh màn bạc nức tiếng, nhan sắc lẫy lừng một thời của Thẩm Thúy Hằng khiến dân tình 'chao đảo' - Ảnh 4

Không hổ danh minh tinh màn bạc nức tiếng, nhan sắc lẫy lừng một thời của Thẩm Thúy Hằng khiến dân tình 'chao đảo' - Ảnh 5

Sài Gòn đầu thập niên 1960, hình ảnh Thẩm Thúy Hằng nhan nhản trên các bìa báo, băng rôn, áp phích…Bà cũng được các hãng đĩa săn đón, là gương mặt thương hiệu trên các tờ báo xuân suốt một thời gian dài.

Không hổ danh minh tinh màn bạc nức tiếng, nhan sắc lẫy lừng một thời của Thẩm Thúy Hằng khiến dân tình 'chao đảo' - Ảnh 6

Cận gương mặt xinh đẹp không tì vết của Thẩm Thúy Hằng thời trẻ.

Không hổ danh minh tinh màn bạc nức tiếng, nhan sắc lẫy lừng một thời của Thẩm Thúy Hằng khiến dân tình 'chao đảo' - Ảnh 7

Được biết, Thẩm Thúy Hằng đã tham gia khoảng 60 phim. Ngoài ra, mỹ nhân phim "Người đẹp Bình Dương" còn đóng kịch, hát cải lương...

Không hổ danh minh tinh màn bạc nức tiếng, nhan sắc lẫy lừng một thời của Thẩm Thúy Hằng khiến dân tình 'chao đảo' - Ảnh 8

Không hổ danh minh tinh màn bạc nức tiếng, nhan sắc lẫy lừng một thời của Thẩm Thúy Hằng khiến dân tình 'chao đảo' - Ảnh 9

Theo nhạc sĩ Ngọc Sơn, diễn viên Thẩm Thúy Hằng thời trẻ xinh đẹp "vạn người mê" ngay cả khi không trang điểm. "Nét nào trên khuôn mặt cũng đẹp, rất khó tả", nhạc sĩ Ngọc Sơn chia sẻ.

Cùng với cố nghệ sĩ Thanh Nga, Kiều Chinh, Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng được ví là một trong tứ đại mỹ nhân Sài Gòn trước năm 1975.

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