Bị xếp vào phòng nghỉ dành cho nam khi đi diễn hậu comeout, Vũ Cát Tường nói gì?

Sao Việt 12/09/2022 11:02

Tình huống "dở khóc dở cười" của Vũ Cát Tường khiến cư dân mạng không khỏi thích thú.

Cách đây ít phút, trên trang Instagram cá nhân, Vũ Cát Tường đã có chia sẻ đáng chú ý. Theo đó, giọng ca Vết Mưa đăng tải bức ảnh tạo dáng trước cửa phòng nghỉ của "diễn viên nam" kèm lời chú thích: "Ban tổ chức tinh tế hết sức". Đáng chú ý, biểu cảm hài lòng của Vũ Cát Tường cũng khiến cư dân mạng thích thú.

Bị xếp vào phòng nghỉ dành cho nam khi đi diễn hậu comeout, Vũ Cát Tường nói gì? - Ảnh 1
Vũ Cát Tường được xếp vào phòng nghỉ dành cho nam - Ảnh: FBNV

Trước đó, Vũ Cát Tường cũng đã có màn come-out trong series 90 Ngày Trước 30 "Trong tưởng tượng của Tường khi nghĩ về chính mình chính là lúc Tường sẽ mặc mặc vest, nắm tay một cô gái và làm đám cưới. Yes, I'm Gay". Hiện tại, cuộc sống của Vũ Cát Tường từ ngày công khai giới tính cũng nhận được sự quan tâm lớn.

Bị xếp vào phòng nghỉ dành cho nam khi đi diễn hậu comeout, Vũ Cát Tường nói gì? - Ảnh 2
Vũ Cát Tường từng gây xôn xao cộng đồng mạng khi công khai giới tính - Ảnh: Internet

Gần 10 năm trong showbiz, Vũ Cát Tường quen thuộc với hình ảnh tom boy. Các ca khúc do cô sáng tác và thể hiện luôn là lời tự sự của một người con trai. Trong các MV, cô thường đóng vai nam. Năm 2017, Tường gây sốc khi mặc váy, xây dựng hình tượng nữ tính và gợi cảm trong MV Để mãi có nhau. Tuy nhiên, hình ảnh này không được ủng hộ nhiều.

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Sau tập 5 của Series 90 ngày trước tuổi 30 của Vũ Cát Tường nói về quan điểm “Dừng lại để nhìn lại”, ở thời điểm tập 6 lên sóng cũng chỉ còn 56 ngày trước 30 tuổi của Vũ Cát Tường. Ngồi lại với cây đàn piano đã theo mình từ những năm 2015, nhạc sĩ Hành Tinh Ánh Sáng trải lòng mình và chiêm nghiệm lại bản thân trong chặng đường của tuổi tác.

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