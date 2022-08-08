Vũ Cát Tường úp mở concert cuối năm 2022, giới thiệu 2 ca khúc mới toanh trong tập cuối series tự quay

Vũ Cát Tường vui vẻ chia sẻ một đoạn nhạc trong sáng tác mới tại căn hộ riêng của mình. “Ta đang trở về từ hố sâu tăm tối, không người ngược lối tất cả ngừng trôi. Ta che đậy đi những vết thương trước gió, vì sợ ai đó sẽ thấu rọi tâm can.”

Trong quá trình chia sẻ câu chuyện của bản thân, Vũ Cát Tường một lần nữa lại nói lên nỗi ám ảnh của bản thân chính là ám ảnh bởi con số của tuổi tác. “Đối với bản thân Tường thì cái ngưỡng Tường sắp đi qua là 30, Tường cũng nghĩ là mình cũng sẽ không thoát được, ai rồi cũng sẽ đi qua hết, dù có làm ở vị trí nào, thành công bao nhiêu hay thất bại thì cũng phải đi qua những thứ đó. Nếu không tránh được thì mình sẽ ăn mừng nó, sẵn sàng chờ đón nó và sẵn sàng đón chờ những bài học mà cái tuổi đó sẽ đưa tới cho mình.”

“Hố sâu này là tất cả những gì mình nghĩ là mình biết và tới một giai đoạn mình nhận ra là mình không biết gì cả, tất cả đều bị thay đổi, đều bị sụp đổ từ suy nghĩ, tư duy, tình cảm và mình hồi sinh lại từ đó. Đây là một bài hát mà nó mang đậm cái lời tự sự và những cái thay đổi về mặt tư duy của Tường” - Nhạc sĩ Hành Tinh Ánh Sáng trải lòng.

“30 tuổi” là cột mốc đáng nhớ của mọi người và Vũ Cát Tường cũng thế, nó đánh dấu cuộc đời sắp và sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi, từ công việc, địa vị, tư duy cho đến hoàn cảnh gia đình, tình cảm. Đây cũng là ngưỡng cửa quan trọng của sự trưởng thành, và Vũ Cát Tường cũng đã có cho mình một dự định sẽ làm khi tới đúng thời điểm: “Đặc biệt trong giai đoạn này, thì những sáng tạo sắp tới của Tường, Tường muốn phản ánh được những cái thay đổi của mình về mặt tư duy và suy nghĩ. Nó không phải tất cả về Vũ Cát Tường. Nếu như ai theo dõi Vũ Cát Tường đủ lâu thì mỗi một cái concept sáng tạo thì nó đều nói lên chặng đường, giai đoạn của Tường ở thời điểm đó.”

Đây là lần đầu tiên Vũ Cát Tường nói về ngưỡng cửa của bản thân đã đi qua, và đứng giữa 2 sự lựa chọn quan trọng nhất. “Trước khi đến cái tuổi 30 thì Tường đã đi qua hai cái ngưỡng rất là quan trọng đó chính là 21 và 25. 21 tuổi là khi mà Tường chuẩn bị ra trường, Tường tốt nghiệp ngành kỹ thuật y sinh và Tường phải đứng trước ở cái ngưỡng là chọn lấy học bổng để đi du học ở Châu Âu hay là sẽ đi theo âm nhạc. Bản thân rất là chới với vì gia đình không ai theo nghệ thuật và bản thân rất là nhiều nỗi sợ. Tường bước qua sự chới với đó bằng việc là thôi thì cứ làm, bây giờ mình muốn cái gì mình làm cái đó.”

Trải qua những ngưỡng cửa của cuộc đời Vũ Cát Tường cho biết, thời điểm trước khi concert diễn ra thì bản thân luôn có một nỗi sợ. “Năm Tường 25 tuổi đó là năm 2017 thì Tường làm birthday concert đầu tiên, có rất là nhiều khó khăn. Một người trẻ làm show, vài trăm triệu hay tiền tỷ là một con số quá lớn đối với một người chưa có gì trong tay như mình thời đó. Mỗi lần gặp khó khăn, Tường luôn nói với bản thân mình là tiền không giải quyết được vấn đề mà ý chí mình mới giải quyết được vấn đề. Ở concert đó, hàng ngàn người đã có mặt để hoà cùng niềm vui với mình. Không có gì có thể thay thế được và mình nhận ra đó là cái mình muốn”.

Đây là lần hiếm hoi huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí tiết lộ nỗi sợ rất lớn của mình ở concert đầu tiên ấy. “Mọi người có lẽ sẽ biết cụm từ “take a leap of faith / Cú nhảy bằng niềm tin”, theo đúng nghĩa đen là mình đi bằng niềm tin. Không tiền, không có gì trong người và Tường phải đối diện với nguy cơ suýt phải huỷ Birthday Concert năm đó. Và Tường cứ đi mà không ngờ chút liều lĩnh của mình, nín thở mà đi ấy đã mở ra một con đường cho những năm 28, 29, 30 tuổi”.

Mở lại concert năm đó, Vũ Cát Tường thấy mình “khóc như điên khi cảm ơn khán giả ở bài hát cuối, như một ca sĩ amateur vì không kiểm soát được cảm xúc của mình trên sân khấu đó. Nhưng lúc ấy Tường vỡ oà vì “cú nhảy bằng niềm tin” ấy của Tường đã cho mình hàng ngàn người có mặt ở concert.

Có thể thấy Vũ Cát Tường từng gặp rất nhiều thử thách trên con đường chinh phục đam mê, có những lần từng thất bại, bằng niềm tin và sự liều lĩnh Vũ Cát Tường đã vượt qua và được công chúng công nhận tới thời điểm hiện tại.

Kết thúc tập 6 của chuỗi series 90 ngày trước tuổi 30, Vũ Cát Tường tiếp tục hé lộ bản demo cho một ca khúc mới khác. Tác giả của Come Back Home gửi tới lời cảm ơn đến tất cả khán giả đã theo dõi hành trình của mình, cảm ơn những người đã đồng hành từ những tập đầu tiên của series này, và cảm ơn tới những người đã đi và cả nhưng người ở lại của Vũ Cát Tường.

Điều đặc biệt hơn cả, giọng hát Có Người đã bật mí về một concert vào cuối năm 2022 - đánh dấu ngưỡng cửa tuổi 30 của mình. Đây chắc chắn là lời cảm ơn đáng giá nhất mà nhạc sĩ Mơ muốn gửi đến cho toàn thể những người đã yêu thương mình trong nhiều năm qua.