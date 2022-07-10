Vũ Cát Tường lần đầu tiên nói về “xu hướng tình cảm” của mình, không ngại come-out, thừa nhận mong muốn có được một cô gái ở bên cạnh

Trong ngôi nhà đầu tiên tậu được sau những năm tháng miệt mài lao động với nghệ thuật, Vũ Cát Tường hạnh phúc khi “bóc tem” từng căn phòng và ở mỗi góc đều có một câu chuyện riêng biệt của nó.

“Cách đây một vài show, có bạn khán giả hỏi “bao giờ Tường lấy chồng”. Nhưng không, trong tưởng tượng của Tường nghĩ về chính mình, thì Tường thấy mình mặc vest, nắm tay một cô gái làm đám cưới. I’m gay”.

Ở thời điểm tập 2 lên sóng cũng là 83 ngày trước tuổi 30, Vũ Cát Tường đã ở trong căn phòng thay đồ của mình,mở từng chiếc thùng và bắt đầu kể những câu chuyện xoay quay vật ngoại thân này của mình: Quần áo. Trong quá trình trò chuyện, nhạc sĩ Hành Tinh Ánh Sáng trải lòng mình về những thắc mắc của khán giả:

Đây là lần đầu tiên Vũ Cát Tường nói về “xu hướng tình cảm” của mình, không ngại come-out, thừa nhận mình mong muốn có được một cô gái ở bên cạnh, để mang đến hạnh phúc cho người con gái ấy, để nắm tay người mình thương, bước lên lễ đường trong bộ vest sang trọng, và yêu thương người ấy, chăm sóc người ấy đến hết cuộc đời.

“Tường không có nhu cầu phải giải thích về bản thân mình, nhưng Tường nghĩ sau 30, Tường sẽ nhận được rất nhiều câu hỏi về “bao giờ lấy chồng, khi nào lập gia đình”. Nhưng Tường phải nói là “I’m gay”, để mọi người hỏi “bao giờ lấy vợ”. Tường sẽ lấy vợ chứ không lấy chồng”.

Những lời “thú nhận” của Vũ Cát Tường tuy nhẹ nhàng nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn và thực sự tạo nên một “cơn bão”. Rất nhiều khán giả để lại bình luận ngay bên dưới video của ca sĩ Tìm Hành Tinh Khác:

- Tôi ngưỡng mộ trước sự dũng cảm của Tường. Tường là người nổi tiếng mà dám comeout, sống thật với chính mình. Respect.

- Mình cũng đoán Tường là ai, yêu người như thế nào và mình chờ mãi ngày Mèo chính miệng nói ra điều đó. Mình không ngờ ngày ấy lại đến sớm như vậy. Tuy muộn nhưng mà… happy pride month.

- Vũ Cát Tường thực sự đã truyền cảm hứng cho tôi, dám sống, dám làm, dám yêu và dám thừa nhận. Đâu dễ có một người nổi tiếng dám làm điều đó như Tường. Quá nể bạn này.

- Mặc dù bị shock nhưng em ủng hộ Tường!

- Từ này em sẽ không gọi Mèo là chị nữa đâu, anh Mèo ơi!

- Cô gái được Tường nắm tay bước vào lễ đường sẽ là người đẹp nhất, hạnh phúc nhất của ngày hôm đó. Yêu ai nhớ thông báo cho cả nhà vui lây nha Tường.

- Tường mạnh mẽ quá Tường ơi. Mình khóc khi xem Tường thổ lộ điều này luôn đó.

- Nói ra được đối diện được rồi, thoải mái hơn Tường nhỉ, em thấy cũng rất vui cho câu trả lời đầy dũng cảm này.

- Em yêu Mèo vì Mèo dám là chính mình, không che giấu cảm xúc của mình. Ở đâu giông tố bão bùng thì cứ về với FM nha, tụi em luôn bảo vệ anh Mèo của tụi em.

- Vũ Cát Tường xịn vậy, bao nhiêu nghệ sĩ cũng là LGBTQ+ mà đâu có nhiêu người dám thừa nhận, sợ mất fan, mất hợp đồng.

- Tuyên ngôn mới của giới LGBTQ+: “I’m gay”

Như chính Vũ Cát Tường chia sẻ ở cuối video tập 2 của 90 Ngày Trước 30, rằng, “câu chuyện Tường là ai, yêu trai hay yêu gái, Tường không giấu nhưng cũng chưa một lần nói rõ vì Tường có quá nhiều nỗi sợ. Thời điểm này, Tường nhận ra là: Trước 30 tuổi mà không sống thật với chính mình thì khổ lắm”. Chưa biết được sau lời tỏ bày cùng khán giả, come-out chính thức này, Vũ Cát Tường sẽ mất gì, nhưng ít nhất giờ đây, Vũ Cát Tường đã được là chính mình, sống thật với bản thân, với những người yêu thương mình xung quanh.

Thông qua những lời tự sự tâm tình trong tập 2 của series 90 Ngày Trước 30, khán giả hiểu rõ hơn về tính cách của tác giả ca khúc Có Người, khi Vũ Cát Tường khẳng định bản thân từ lâu đã thực sự không thích mặc váy hay để tóc dài. “Khoảnh khắc đầu tiên khi mọi người thấy Vũ Cát Tường chính là trên The Voice 2013, lúc đó thì Tường đã cắt tóc rồi. Cái cảm giác cắt tóc xong thì mình thấy nhẹ người, lúc đấy mình chưa giải thích được vì sao, mình chỉ cảm giác là “cái này mới là cái mình thích mà, sao mình không làm sớm hơn?”.

Vũ Cát Tường thừa nhận mình từng tự ti về ngoại hình, và câu chuyện “con gái phải mặc váy” đã là nỗi ám ảnh tự xuất hiện của huấn luyện viên The Voice Kids: “Mình chưa biết mình có thích điều mà đám đông đang làm hay không, nhưng mà ví dụ như tất cả những bạn nữ đều mặc váy thì mình nghĩ mình nên mặc váy. Cho đến một ngày mình nhận ra “ủa mình đâu có thích đâu, tại sao phải mặc váy?”.

Lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Vũ Cát Tường diện váy chính là ở đêm chung kết Giọng Hát Việt Nhí 2018 và kể từ đó, Vũ Cát Tường chỉ lựa chọn vest hoặc những trang phục năng động khi xuất hiện trước truyền thông và khán giả. Khi Vũ Cát Tường mặc một chiếc váy màu hồng nhạt và soi mình trong gương, giọng ca Yêu Xa thực sự hoảng hốt và khó chấp nhận hình tượng này của mình - điều mà Vũ Cát Tường phải thốt lên là “kỳ cục quá”.

“Nội cái chuyện mình nhìn mình trong gương khi mặc váy, mà mình còn thấy kỳ, và thực sự không thoải mái”.

Giờ đây, Vũ Cát Tường đã có thể sống thật với những cảm xúc của mình, hãnh diện khi mình có thể sống thật trước tuổi 30 - một ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời: Làm điều mình muốn, làm điều mình thích và làm điều mình tự hào.