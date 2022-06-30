Cát Tường thẳng thắn khi bị mỉa mai phát ngôn 99,9% đàn ông ngoại tình

Hậu trường 30/06/2022 20:39

Cát Tường thẳng thắn khi bị cư dân mạng cà khịa chuyện phát ngôn '99% đàn ông ngoại tình' .

Mới đây, Cát Tường chia sẻ niềm vui trong cuộc sống đời thường. Đăng ảnh giản dị bên vườn cây ăn quả, nữ MC hào hứng: "Mỗi ngày ta chọn một niềm vui, cười với những ai ta gặp, chào hỏi nhau vài câu, cho nhau những năng lượng tích cực... Ôi cuộc sống thật là đẹp".

Cát Tường thẳng thắn khi bị mỉa mai phát ngôn 99,9% đàn ông ngoại tình - Ảnh 1

Câu chuyện đời thường vui vẻ của Cát Tường bỗng chuyển hướng khi nữ MC bị cư dân mạng "spam" phát ngôn cũ về đàn ông - Ảnh: Internet

Cụ thể, cô bị netizen nhắc lại tuyên bố: "99,9% đàn ông trên đời này đều ngoại tình". Đào phát ngôn cũ của Cát Tường, dân mạng dùng từ ngữ khó nghe khi nhắc về chủ đề này. Thậm chí, netizen còn lôi phụ huynh của nữ MC vào câu chuyện để mỉa mai.

Ngay lập tức, Cát Tường nhắc hẳn tên người này kèm lời nhắn: "Cha chú gì cũng là đàn ông con nhé". Người này tiếp tục đưa ra lời lẽ phản biện: "Vậy theo cô, cha, chú và ông cô thuộc 99.9% hay những người còn lại ạ". 

Trước lời lẽ công kích, Cát Tường lập tức đáp trả tay tôi. Mắng ngược người này "tự suy nghĩ", bà mai của Bạn Muốn Hẹn Hò cũng trả treo kẻ khác: "Cháu ráng sống bằng cô đi rồi cháu phát biểu nha".

Cát Tường thẳng thắn khi bị mỉa mai phát ngôn 99,9% đàn ông ngoại tình - Ảnh 2
Cát Tường đáp trả thẳng thắn khi bị mỉa mai về phát ngôn 99.9% đàn ông đều ngoại tình - Ảnh: Internet

Trước đó, MC Cát Tường từng thẳng thắn đưa ra quan điểm cá nhân về đàn ông. Cụ thể, trên ghế nóng Ghép Đôi Thần Tốc, nữ MC khẳng định:

"99,9% đàn ông trên đời này đều ngoại tình, những người còn lại là chưa có cơ hội hoặc chưa gặp người cần gặp. Dù có vợ đẹp thì ra ngoài họ vẫn vậy, vì đàn ông thích của lạ chứ không cần đẹp".

Dù xuất phát từ ý tốt là bênh vực chị em phụ nữ, nhưng phát ngôn của Cát Tường đã động chạm đến cánh mày râu, bị cho là "vơ đũa cả nắm".

Lý do để MC Cát Tường phát biểu ý kiến này là sau khi nghe cô gái trong chương trình kể về câu chuyện từng yêu phải người đàn ông đã có gia đình mà không hề hay biết. Cho đến một hôm người đàn ông bất ngờ rời đi và gửi cho cô gái tấm ảnh gia đình. Song, quan điểm của cô gái là không tranh giành, vì người đàn ông có thế nào cũng rất khó bỏ gia đình của mình.

Cát Tường thẳng thắn khi bị mỉa mai phát ngôn 99,9% đàn ông ngoại tình - Ảnh 3
P hát ngôn của Cát Tường đã động chạm đến cánh mày râu, bị cho là "vơ đũa cả nắm" - Ảnh: Internet

Chính vì đồng ý với quan điểm của cô gái cho nên Cát Tường đã đưa ra quan điểm như thế. Đồng thời, nữ MC cũng đoán trước được phát ngôn của mình sẽ tạo ra sư tranh cãi. Và đúng như dự đoán của Cát Tường, ngay sau khi chương trình phát sóng, phát ngôn của cô đã được các diễn đàn mang ra mổ xẻ, phân tích. Đặc biệt, rất nhiều cánh đàn ông đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Đặc biệt, họ đặt lại vấn đề với phát ngôn của Cát Tường: "Thế đàn ông chúng tôi ngoại tình với nhau à?".

Trước khi đưa ra phát ngôn này nữ MC cũng đoán trước được phát ngôn của mình sẽ tạo ra sự tranh cãi. Sau khi chương trình phát sóng, phát ngôn của cô đã được các diễn đàn mang ra mổ xẻ, phân tích. Cho đến hiện tại, những phát ngôn này của Cát Tường vẫn thường xuyên được người hâm mộ nhắc lại trên mạng xã hội. 

Cát Tường không ít lần bị khán giả chỉ trích vì những phát ngôn. Tuy nhiên, nữ MC từng chia sẻ cô không chấp anti-fan vì hiểu nghề của mình là "làm dâu trăm họ", khó làm hài lòng hết người khác.

Tiếp tục khoe ảnh sexy, MC Cát Tường ẩn ý 'Giá của tôi là bao nhiêu vậy ?'

Tiếp tục khoe ảnh sexy, MC Cát Tường ẩn ý 'Giá của tôi là bao nhiêu vậy ?'

Cát Tường tiếp tục khoe ảnh 'quyến rũ' trên trang cá nhân cùng chú thích đầy ẩn ý khiến dân tình rần rần.

Xem thêm
Từ khóa:   Cát tường phát ngôn Cát tường thắng thắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 6 giờ 56 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 31 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 46 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An