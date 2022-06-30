Mới đây, Cát Tường chia sẻ niềm vui trong cuộc sống đời thường. Đăng ảnh giản dị bên vườn cây ăn quả, nữ MC hào hứng: "Mỗi ngày ta chọn một niềm vui, cười với những ai ta gặp, chào hỏi nhau vài câu, cho nhau những năng lượng tích cực... Ôi cuộc sống thật là đẹp".

Ngay lập tức, Cát Tường nhắc hẳn tên người này kèm lời nhắn: "Cha chú gì cũng là đàn ông con nhé". Người này tiếp tục đưa ra lời lẽ phản biện: "Vậy theo cô, cha, chú và ông cô thuộc 99.9% hay những người còn lại ạ".

Cụ thể, cô bị netizen nhắc lại tuyên bố: "99,9% đàn ông trên đời này đều ngoại tình". Đào phát ngôn cũ của Cát Tường, dân mạng dùng từ ngữ khó nghe khi nhắc về chủ đề này. Thậm chí, netizen còn lôi phụ huynh của nữ MC vào câu chuyện để mỉa mai.

Trước lời lẽ công kích, Cát Tường lập tức đáp trả tay tôi. Mắng ngược người này "tự suy nghĩ", bà mai của Bạn Muốn Hẹn Hò cũng trả treo kẻ khác: "Cháu ráng sống bằng cô đi rồi cháu phát biểu nha".

Cát Tường đáp trả thẳng thắn khi bị mỉa mai về phát ngôn 99.9% đàn ông đều ngoại tình - Ảnh: Internet

Trước đó, MC Cát Tường từng thẳng thắn đưa ra quan điểm cá nhân về đàn ông. Cụ thể, trên ghế nóng Ghép Đôi Thần Tốc, nữ MC khẳng định:

"99,9% đàn ông trên đời này đều ngoại tình, những người còn lại là chưa có cơ hội hoặc chưa gặp người cần gặp. Dù có vợ đẹp thì ra ngoài họ vẫn vậy, vì đàn ông thích của lạ chứ không cần đẹp".

Dù xuất phát từ ý tốt là bênh vực chị em phụ nữ, nhưng phát ngôn của Cát Tường đã động chạm đến cánh mày râu, bị cho là "vơ đũa cả nắm".

Lý do để MC Cát Tường phát biểu ý kiến này là sau khi nghe cô gái trong chương trình kể về câu chuyện từng yêu phải người đàn ông đã có gia đình mà không hề hay biết. Cho đến một hôm người đàn ông bất ngờ rời đi và gửi cho cô gái tấm ảnh gia đình. Song, quan điểm của cô gái là không tranh giành, vì người đàn ông có thế nào cũng rất khó bỏ gia đình của mình.

P hát ngôn của Cát Tường đã động chạm đến cánh mày râu, bị cho là "vơ đũa cả nắm" - Ảnh: Internet

Chính vì đồng ý với quan điểm của cô gái cho nên Cát Tường đã đưa ra quan điểm như thế. Đồng thời, nữ MC cũng đoán trước được phát ngôn của mình sẽ tạo ra sư tranh cãi. Và đúng như dự đoán của Cát Tường, ngay sau khi chương trình phát sóng, phát ngôn của cô đã được các diễn đàn mang ra mổ xẻ, phân tích. Đặc biệt, rất nhiều cánh đàn ông đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Đặc biệt, họ đặt lại vấn đề với phát ngôn của Cát Tường: "Thế đàn ông chúng tôi ngoại tình với nhau à?".

Trước khi đưa ra phát ngôn này nữ MC cũng đoán trước được phát ngôn của mình sẽ tạo ra sự tranh cãi. Sau khi chương trình phát sóng, phát ngôn của cô đã được các diễn đàn mang ra mổ xẻ, phân tích. Cho đến hiện tại, những phát ngôn này của Cát Tường vẫn thường xuyên được người hâm mộ nhắc lại trên mạng xã hội.

Cát Tường không ít lần bị khán giả chỉ trích vì những phát ngôn. Tuy nhiên, nữ MC từng chia sẻ cô không chấp anti-fan vì hiểu nghề của mình là "làm dâu trăm họ", khó làm hài lòng hết người khác.