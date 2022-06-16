Bị ‘ngã giá’ 4000$ khi khoe ảnh diện bikini nóng bỏng ở tuổi 44, MC Cát Tường phản ứng gây choáng!

Phản ứng bất ngờ của MC Cát Tường trước những bình luận 'định giá' khi đăng tải những hình ảnh nóng bỏng ở tuổi 44.

Nghệ sĩ Cát Tường là một cái tên không còn quá xa lạ với khán giả. Không chỉ thành công ở vai trò diễn viên mà những năm gần đây, Cát Tường còn được yêu mến khi dẫn các chương trình ghép đôi như Bạn muốn hẹn hò, Ghép đôi thần tốc,... Do đó, nữ nghệ sĩ còn được khán giả ưu ái gọi là "bà mối". Năm nay, hiện đã qua độ tuổi U40 nhưng nhan sắc của Cát Tường khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Không chỉ vậy, trên trang cá nhân, "bà mối" thoải mái chia sẻ nhiều ảnh gợi cảm của mình như "tắm tiên", diện bikini nóng bỏng,...

MC Cát Tường không ngần ngại khoe ảnh bikini của mình trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Mới đây nhất, Cát Tường đã đăng tải loạt ảnh diện bikini tông sáng rực với những đường cắt táo bạo, khoe cả vòng 1 lấp ló cùng vòng 3 cực khủng gây nhiều sự chú ý. Và tất nhiên cũng như mọi lần trước khi đăng ảnh gợi cảm, nữ diễn viên đã nhận về không ít bình luận trái chiều từ cư dân mạng. Nữ MC còn để lại câu hỏi sốc kèm theo bức ảnh: 'Giá của tôi là bao nhiêu vậy' - Ảnh: FBNV Đáng nói, kèm theo hình ảnh, Cát Tường còn để dòng trạng thái ẩn ý gây thêm nhiều tranh cãi: "Trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó. Giá của mình là do mình tự đưa ra. Giá của tôi là bao nhiêu vậy?". Dòng trạng thái lập tức thu về nhiều lượt tương tác của đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Trong đó, một người bạn của nữ MC "ngã giá" Cát Tường là 4.000 USD. Ngay lập tức, đáp lại lời bạn, MC Cát Tường hài hước ngỏ ý muốn được tăng thêm giá. Bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc thì một số ý kiến cũng cho rằng hành động và lời nói của Cát Tường không phù hợp với lứa tuổi.

Phản ứng bất ngờ của Cát Tường khi được cư dân mạng 'ngã giá' - Ảnh: Chụp màn hình Có thể thấy, dù đã trải qua một lần sinh nở nhưng vóc dáng và nhan sắc của Cát Tường cũng khiến nhiều người phải xuýt xoa. Mặc dù, sự nghiệp của nữ MC ghi nhiều dấu ấn nhưng trái lại đường tình duyên thì vô cùng lận đận. Trong suốt nhiều năm qua, Cát Tường chọn độc thân và một mình nuôi con khôn lớn.

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