Bị ‘ngã giá’ 4000$ khi khoe ảnh diện bikini nóng bỏng ở tuổi 44, MC Cát Tường phản ứng gây choáng!

Hậu trường 16/06/2022 19:42

Phản ứng bất ngờ của MC Cát Tường trước những bình luận 'định giá' khi đăng tải những hình ảnh nóng bỏng ở tuổi 44.

Nghệ sĩ Cát Tường là một cái tên không còn quá xa lạ với khán giả. Không chỉ thành công ở vai trò diễn viên mà những năm gần đây, Cát Tường còn được yêu mến khi dẫn các chương trình ghép đôi như Bạn muốn hẹn hò, Ghép đôi thần tốc,... Do đó, nữ nghệ sĩ còn được khán giả ưu ái gọi là "bà mối".

Năm nay, hiện đã qua độ tuổi U40 nhưng nhan sắc của Cát Tường khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Không chỉ vậy, trên trang cá nhân, "bà mối" thoải mái chia sẻ nhiều ảnh gợi cảm của mình như "tắm tiên", diện bikini nóng bỏng,...

Bị ‘ngã giá’ 4000$ khi khoe ảnh diện bikini nóng bỏng ở tuổi 44, MC Cát Tường phản ứng gây choáng! - Ảnh 1
MC Cát Tường không ngần ngại khoe ảnh bikini của mình trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, Cát Tường đã đăng tải loạt ảnh diện bikini tông sáng rực với những đường cắt táo bạo, khoe cả vòng 1 lấp ló cùng vòng 3 cực khủng gây nhiều sự chú ý. Và tất nhiên cũng như mọi lần trước khi đăng ảnh gợi cảm, nữ diễn viên đã nhận về không ít bình luận trái chiều từ cư dân mạng.

Bị ‘ngã giá’ 4000$ khi khoe ảnh diện bikini nóng bỏng ở tuổi 44, MC Cát Tường phản ứng gây choáng! - Ảnh 2
Nữ MC còn để lại câu hỏi sốc kèm theo bức ảnh: 'Giá của tôi là bao nhiêu vậy' - Ảnh: FBNV

Đáng nói, kèm theo hình ảnh, Cát Tường còn để dòng trạng thái ẩn ý gây thêm nhiều tranh cãi: "Trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó. Giá của mình là do mình tự đưa ra. Giá của tôi là bao nhiêu vậy?". Dòng trạng thái lập tức thu về nhiều lượt tương tác của đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Trong đó, một người bạn của nữ MC "ngã giá" Cát Tường là 4.000 USD. Ngay lập tức, đáp lại lời bạn, MC Cát Tường hài hước ngỏ ý muốn được tăng thêm giá. Bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc thì một số ý kiến cũng cho rằng hành động và lời nói của Cát Tường không phù hợp với lứa tuổi.

Bị ‘ngã giá’ 4000$ khi khoe ảnh diện bikini nóng bỏng ở tuổi 44, MC Cát Tường phản ứng gây choáng! - Ảnh 3
Bị ‘ngã giá’ 4000$ khi khoe ảnh diện bikini nóng bỏng ở tuổi 44, MC Cát Tường phản ứng gây choáng! - Ảnh 4
Phản ứng bất ngờ của Cát Tường khi được cư dân mạng 'ngã giá' - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, dù đã trải qua một lần sinh nở nhưng vóc dáng và nhan sắc của Cát Tường cũng khiến nhiều người phải xuýt xoa. Mặc dù, sự nghiệp của nữ MC ghi nhiều dấu ấn nhưng trái lại đường tình duyên thì vô cùng lận đận. Trong suốt nhiều năm qua, Cát Tường chọn độc thân và một mình nuôi con khôn lớn.

Tiếp tục khoe ảnh sexy, MC Cát Tường ẩn ý 'Giá của tôi là bao nhiêu vậy ?'

Tiếp tục khoe ảnh sexy, MC Cát Tường ẩn ý 'Giá của tôi là bao nhiêu vậy ?'

Cát Tường tiếp tục khoe ảnh 'quyến rũ' trên trang cá nhân cùng chú thích đầy ẩn ý khiến dân tình rần rần.

Xem thêm
Từ khóa:   mc cát tường cát tường đăng ảnh bikini cát tường đăng ảnh tắm tiên

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 55 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 45 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 45 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 14 giờ 10 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 45 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 45 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 0 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 17 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An