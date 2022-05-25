Cát Tường bất ngờ chia sẻ ảnh hiếm cách đây 20 năm, tiết lộ 'động trời' về tính cách thật mà ít ai biết

Hậu trường 25/05/2022 10:51

Bức ảnh cách đây 20 năm cùng chia sẻ dí dỏm của MC Cát Tường đã thu hút không ít sự chú ý của công chúng

Là một trong những người dẫn chương trình được yêu thích nhất thời điểm hiện tại, Cát Tường đặc biệt gây ấn tượng với khán giả với nét duyên dáng của mình khi làm MC tại các chương trình hẹn hò. Tuy nhiên, dù là "bà mối" mát tay cho nhiều cặp đôi thì nữ nghệ sĩ lại không hề may mắn trên đường tình duyên của mình.

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MC Cát Tường được nhiều khán giả yêu thích nhờ sự duyên dáng trong các chương trình hẹn hò - Ảnh: Internet

Mới đây, Cát Tường thông qua trang Facebook cá nhân của mình đã chia sẻ bức ảnh cưới cách đây tới tận 20 năm, ánh mắt sắc sảo và khí chất không lẫn vào đâu được của nữ nghệ sĩ đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

"Cũng đã từng lên xe bông, chắc mặt dữ quá nên trai sợ ha ha. Kệ đi, thật ra hiền lắm quý vị ơi tại mắt em hơi sắc chút thôi. Tính ra 20 năm cũng không khác gì mấy, chỉ thêm vài cân thịt thôi." - MC Cát Tường hài hước cho biết.

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Bài đăng trên trang cá nhân của MC Cát Tường - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận, nhiều người xuýt xoa rằng dù cho thời gian đã trôi qua khá lâu thì nhan sắc của Cát Tường cũng không thay đổi quá nhiều. Nhờ chiếc váy cưới gợi cảm và lối trang điểm nhấn mạnh nét đẹp thanh tú đã khiến cho nhan sắc của nữ MC được tôn lên nhiều phần.

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Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc của MC Cát Tường - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Cát Tường từng "lên xe hoa" với một doanh nhân cách đây gần 20 năm, nhưng cả hai chia tay một thời gian ngắn sau đó và nữ MC trở thành mẹ đơn thân đến tận bây giờ. Suốt những năm qua, cô cũng nhiều lần tìm hiểu và hẹn hò với nhiều người khác nhưng vẫn chưa có quyết định tái hôn.

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MC Cát Tường nhiều năm không tái hôn và một mình nuôi con gái khôn lớn - Ảnh: Internet

Trước hoàn cảnh của nữ MC sinh năm 1977, công chúng hy vọng rằng cô sẽ sớm tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Tuy vậy, Cát Tường vẫn chọn cuộc sống độc thân và toàn tâm vào việc phát triển sự nghiệp của mình.

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