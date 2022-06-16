Tiếp tục khoe ảnh sexy, MC Cát Tường ẩn ý 'Giá của tôi là bao nhiêu vậy ?'

Hậu trường 16/06/2022 09:36

Cát Tường tiếp tục khoe ảnh 'quyến rũ' trên trang cá nhân cùng chú thích đầy ẩn ý khiến dân tình rần rần.

Cát Tường là một trong những MC quen mặt đối với khán giả, đặc biệt là trong vai trò "bà mối" ở những các chương trình truyền hình về hẹn hò. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, nữ diễn viên cũng thu hút dân tình bằng các loạt ảnh đầy sexy trên trang cá nhân.

Mới đây MC Cát Tường đã có bài đăng đáng chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể nữ MC khoe khoảnh khắc mặc áo khoe vai cùng đoạn chú thích đầy ẩn ý.

Tiếp tục khoe ảnh sexy, MC Cát Tường ẩn ý 'Giá của tôi là bao nhiêu vậy ?' - Ảnh 1
Bài đăng mới nhất của nữ MC cùng dòng chú thích đầy ẩn ý - Ảnh chụp màn hình

"Trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó.. Giá của mình là do mình tự đưa ra... Giá của tôi là bao nhiêu vậy?", MC Cát Tường viết trên trang cá nhân.

Có thể thấy dù đã ở độ tuôti U50, song nữ MC vẫn theo đuổi phong cách ăn vận sexy và đầy quyến rũ. Bên cạnh đó nhan sắc ngày một "lão hoá ngược" của "bà mối" Cát Tường cũng thường xuyên nhận được những lời khen từ dân mạng.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả đã để lại lời khen cho nhan sắc cũng như khoảnh khắc đầy thần thái của Cát Tường. Một số dân mạng khác cũng để lại bình luận đầy hài hước, trêu chọc nữ MC.

Tiếp tục khoe ảnh sexy, MC Cát Tường ẩn ý 'Giá của tôi là bao nhiêu vậy ?' - Ảnh 2
Người hâm mộ đã để lại lời khen cho nhan sắc cũng như khoảnh khắc đầy thần thái của Cát Tường - Ảnh chụp màn hình

Trước đó trên trang cá nhân, MC Cát Tường đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh bán nude bên hồ nước. Hình ảnh táo bạo của "bà mai" ở độ tuổi U50 ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, với tư cách nghệ sĩ có thâm niên trong showbiz Việt, hành động chia sẻ hình ảnh bán nude của MC Cát Tường là không thích hợp và sẽ ảnh hưởng xấu đến bộ phận giới trẻ. Tuy nhiên, bộ phận dân mạng cũng cho rằng nghệ sĩ cũng là người bình thường và có quyền sống theo cách mà bản thân yêu thích.

Tiếp tục khoe ảnh sexy, MC Cát Tường ẩn ý 'Giá của tôi là bao nhiêu vậy ?' - Ảnh 3
 
Tiếp tục khoe ảnh sexy, MC Cát Tường ẩn ý 'Giá của tôi là bao nhiêu vậy ?' - Ảnh 4
Hình ảnh táo bạo của "bà mai" ở độ tuổi U50 tạo nên làn sóng tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Nữ MC thẳng thắn cho rằng: 'Cảnh đẹp, nước mát lạnh, hòa mình với thiên nhiên, chỉ vậy thôi mà có mấy bạn phản ứng quá trời. Cô trợ lý chụp hình mà các bạn toàn đoán anh nào chụp. Ai gặp cũng sẽ thích tắm như Tường thôi'. Tiếp đó, Cát Tường xả luôn kho ảnh trong loạt ảnh 'tắm tiên' giữa thiên nhiên.

'Bà mối' Bạn muốn hẹn hò cho biết cô chụp ảnh hoàn toàn ngẫu hứng, khi thấy thiên nhiên, đất trời quá đẹp. Xung quanh không có ai và trợ lý nữ là người chụp cho cô chứ không có người đàn ông nào cả.

 

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