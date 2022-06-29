Sau nhiều năm cấm cản chuyện tình duyên của mẹ, con gái MC Cát Tường bất ngờ 'quay ngoắt' ủng hộ mẹ hẹn hò?

Sau nhiều năm lẻ bóng, con gái Cát Tường bày tỏ ý muốn ủng hộ mẹ sớm có nửa kia.

Ngoài thành công trên con đường diễn xuất, những năm gần đây, nghệ sĩ Cát Tường còn bén duyên khi làm vai trò MC trong các chương trình hẹn hò. Nữ nghệ sĩ được khán giả ưu ái gọi là "bà mối" mát tay khi ghép được nhiều cặp đôi thành công. Mai mối mát tay là vậy tuy nhiên, con đường tình duyên của MC Cát Tường gặp khá nhiều trắc trở. Được biết, sau cuộc hôn nhân chớp nhoáng cách đây nhiều năm trước và có con gái thì hiện tại MC Cát Tường vẫn lẻ bóng. Trước đó, nhiều người cũng biết nữ nghệ sĩ từng hẹn hò với diễn viên Trương Nam Thành tuy nhiên mối tình cũng không kéo dài được bao lâu. Từ đó đến hiện tại, không còn ai biết được chuyện tình cảm của nữ diễn viên.

Mai mối mát tay trên sóng truyền hình là vậy tuy nhiên, con đường tình duyên của MC Cát Tường gặp khá nhiều trắc trở - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân, MC Cát Tường bất ngờ đăng tải cuộc hội thoại giữa cô và ái nữ đầu lòng Na Uy. Đáng chú ý, đoạn hội thoại có nhắc đến chuyện tình duyên của nữ MC. Cụ thể, con gái Cát Tưởng bày tỏ sự ủng hộ mẹ sống hết mình và hẹn hò với người kém tuổi. Con gái nữ diễn viên tâm sự: "Hôm qua giờ tôi buồn! Vì lên FaceBook toàn thấy đăng hình gia đình. Gia đình tôi ít người quá nhỉ, con bé này nói với tôi: Mẹ chơi thoải mái đi mẹ, con ủng hộ hết mình. Mẹ đừng làm gì hết ảnh hưởng đến sức khỏe đó, với tuổi của mẹ là mẹ đẹp lắm rồi, trong mắt con mẹ đẹp...

Mấy năm trước con sốc chứ giờ con đã chuẩn bị tâm lý hết rồi, giờ mà báo có đăng mẹ cặp kè trai trẻ thì cũng thường thôi, trẻ nhiêu cũng được vui đi mẹ (nhớ lớn hơn con tí nha ha ha). Mà mẹ không được đẻ nữa nha, con nói trước mẹ lấy ai cũng được mà mẹ đẻ nữa là con bỏ nhà đi bụi, nó thuyết giảng cho tôi một tiếng những lý do tôi không được đẻ, nó chốt mẹ đẻ rồi người ta cũng bỏ mẹ thôi. Ơ rồi tui biết phải làm sao?". Sau nhiều năm cấm cản, con gái MC Cát Tường đã cho mẹ tìm kiếm nửa kia - Ảnh: Internet Không chỉ vậy, Na Uy còn bày tỏ hy vọng mẹ có thể tìm được nửa kia vào một ngày không xa. Trước đó, trong một buổi phỏng vấn trên truyền hình, Cát Tường từng chia sẻ việc con gái không muốn cho mẹ đi thêm bước nữa. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết: "Cát An đã nói 'Nếu mẹ sống một mình, con nuôi mẹ. Nếu mẹ lấy chồng, con không quan tâm, không xem con mẹ sinh ra là em'. Những điều con nói làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều".

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