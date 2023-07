Vũ Cát Tường: “Tôi ngày càng nam hơn, phải 80 - 90% tính nam nhưng chỉ cần là anh của 1 người”

Trong không gian đầy ấm cúng với nến thơm được thắp lên, bên ngoài thì giông gió sấm chớp và một cơn mưa mạnh, Vũ Cát Tường đã tâm tình thông qua việc đọc những bình luận của khán giả và lần đầu tiên, nói về ba mẹ của mình xoay quanh câu chuyện come-out “xu hướng cảm xúc”.

“Đối diện với ba sao khó quá. Chỉ mong qua video này, ba và họ hàng chấp nhận con”

Có lẽ với giới truyền thông lẫn công chúng, hình ảnh mẹ đồng hành với Vũ Cát Tường đã quá quen thuộc thì nhạc sĩ Có Người đã thường xuyên giới thiệu đến thông qua những câu chuyện cuộc sống, bức hình cũng như đôi lần xuất hiện trong các sự kiện quan trọng của Tường. Tuy nhiên, ba thì lại khác. Sau khi tuyên bố “I’m gay”, nhiều người - từ giới báo chí cho đến người hâm mộ, cũng đã rất tò mò về phản ứng của ba Tường về con gái của mình. Trong lúc đọc bình luận của một khán giả, kể về chuyện cậu ấy đã dùng chính đoạn video Tường come-out để cho mẹ xem và nhẹ nhàng bày tỏ với mẹ, Vũ Cát Tường đã không kiềm được nước mắt và tỏ bày câu chuyện của chính mình với ba.

“Ba của Tường cũng chưa biết. Nếu ba cũng nghe con đang nói thì đây là cách mà con muốn nói với ba, vì đối diện với ba quá khó. Ba là một nhà giáo và cách đây 2 năm, ba vẫn hỏi con 2 câu hỏi. “Khi nào con lấy bằng Tiến sĩ của Kỹ thuật Y sinh và bao giờ con lấy chồng”. Hai năm trước, nghĩa là Tường đã 28 tuổi và hoạt động trong nghệ thuật 8 năm, mà khi ba hỏi Tường hai câu đó thì Tường biết ba không hiểu gì về mình cả… Ba chưa bao giờ… quan tâm tới cảm xúc của mình hết”.

Khoảnh khắc Tường nghẹn ngào nấc lên những lời bộc bạch từ tận đáy lòng để nói với ba cũng chính là lúc khán giả xem video này cũng xúc động theo. Có lẽ nhiều người đã luôn nghĩ Vũ Cát Tường mạnh mẽ, cứng rắn như cái cách mà cựu huấn luyện viên The Voice Kids luôn thể hiện ra bên ngoài, nhưng thực ra ở sâu trong con người ấy, vẫn là một ca - nhạc sĩ giàu cảm xúc, có lúc mong manh khi nhắc đến những người thương yêu nhất trong đời mình: Ba mẹ.

Việc Tường không thể tỏ bày với ba về câu chuyện “xu hướng tính dục” cũng không quá xa lạ với những bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBTQ+ khi ở ngoài kia, có hàng trăm ngàn người vẫn đang loay hoay tìm cách mở lời với phụ huynh của mình, rằng “I’m gay”. Cũng chính vì điều đó, những trải lòng của Vũ Cát Tường đã chạm đến sự đồng cảm của dân mạng, một lần nữa đưa ra một vấn đề lớn mà những người con đang tìm hướng giải quyết với người thân của mình: Làm thế nào để come-out mà không vấp phải sự phản đối của ba mẹ?

Vũ Cát Tường có lẽ may mắn hơn nhiều bạn trẻ, khi Tường có một người mẹ tâm lý và theo cách của Á quân The Voice nói: “Thương con vô điều kiện”. Theo như lời Vũ Cát Tường chia sẻ trong tập 3 của series 90 Ngày Trước Tuổi 30 thì, “Tường ít nói chuyện, tâm sự với mẹ nhưng Tường biết mẹ dành cho con một tình yêu vô điều kiện. Mẹ vô tư lắm, khi ai đó mà hỏi “Tường là nam hay nữ, hay là nó bê đê hả” thì mẹ chỉ nói, “Nó như nào miễn nó hạnh phúc là được. Chị thấy, tui với chồng tui lấy nhau rồi cũng ly hôn, một mình tui nuôi 3 đứa con thôi”. Mẹ luôn bảo vệ Tường và Tường nghĩ, cái quan trọng nhất là mình cống hiến gì cho cuộc đời, còn những người thực sự thương mình thì họ sẽ thương mình”.

Hơn ai hết, Vũ Cát Tường mong rằng, tuy không thể đối mặt để nói trực tiếp lời giải đáp cho câu hỏi của ba về chuyện “bao giờ lấy chồng, rồi con thích con trai hay con gái”, nhưng thông qua những video mà Tường tự quay như thế này sẽ giúp cho ba cũng như họ hàng sẽ hiểu được tính cách, tâm lý và cảm xúc của Tường: “Tường mong qua những video này, ba và họ hàng rồi cả gia đình sẽ thấy được và chấp nhận Tường như cách Tường đang là, chứ không phải “Tường nên là…”. Tường sẽ cưới người mình yêu, sẽ có gia đình, sẽ có vợ, có con, Tường sẽ có cuộc sống mà mình thật sự muốn”.

“Chấp nhận” - một từ nói ra thì đơn giản nhưng lại cần một sự nỗ lực vô cùng lớn đến từ cả hai phía. Ít nhất bây giờ, Vũ Cát Tường đã có thể mạnh mẽ nói ra, dám sống thật với chính mình khi tuổi 30 cận kề, còn lại ở phía ba và gia đình, chắc chắn rằng họ cần một khoảng thời gian để tiếp nhận, chấp thuận những gì đã và đang diễn ra, cũng như chấp nhận “con người thật” của Vũ Cát Tường, không chỉ trong câu chuyện tình cảm mà có ở công việc, đam mê mà giọng ca Tìm Hành Tinh Khác đang theo đuổi.

“Gọi Tường là anh hay chị gì cũng được, có một người gọi Tường là “anh” là đủ rồi”

Sau khi come-out, Vũ Cát Tường cũng đối mặt với những lời bình luận ý tứ, rằng từ nay nên gọi Tường là “anh” hay “chị”, “cô” như trước kia thì mới hợp lý. Tuy nhiên, Tường cho rằng mọi người không nên đặt nặng vấn đề này, vì bản thân huấn luyện viên Giọng Hát Việt Nhí cảm thấy thoải mái với mọi cách gọi, miễn là khán giả biết Tường là ai, hiểu Tường như thế nào:

“Với những người không biết Tường, có thể cứ gọi Tường là “chị”, là “cô”, thoải mái thôi. Từ hồi nào đến giờ, fan vẫn gọi Tường là” Tường”, thật ra cũng không thiết phải gọi Tường là “anh”. Có một người gọi mình là “anh” là đủ rồi, mình đâu cần gì nhiều”.

Đây có lẽ cũng là lần hiếm hoi khi Vũ Cát Tường nói về người thương của mình thông qua câu chuyện “tính nam”. Đó là một vấn đề mà nhiều khán giả quan tâm, khi họ cảm nhận được sự nam tính của Vũ Cát Tường ngày một rõ rệt trong những năm qua, thậm chí cũng không quá bất ngờ khi Tường come-out. Bản thân cũng biết rõ những suy nghĩ đó:

“Nếu định lượng ra bao nhiêu phần trăm thì Tường càng lúc càng nam hơn, phải 80 - 90% tính nam trong mình nhiều. Và trong những bài hát thì rõ ràng, Tường chỉ toàn xưng “anh” thôi, “anh” trong những câu chuyện của Tường khi viết nhạc cũng lớn lên theo thời gian”.

Nhiều lần bị tổn thương trong tình yêu, bị bỏ rơi chỉ vì “Tường không phải là nam” và dằn vặt tâm lý”.

Qua lời kể của Vũ Cát Tường, tác giả của ca khúc Don’t You Go từng nhiều lần bị tổn thương trong tình yêu, bị bỏ rơi chỉ vì “Tường không phải là nam, làm cho mình rất hoài nghi về chính mình, rằng mình có đáng được yêu không”. Hoá ra, ca khúc If được Tường sáng tác dựa trên chính những dằn vặt tâm lý của mình, về cảm giác tội lỗi - sai trái về “xu hướng cảm xúc” thời trẻ khi yêu: “If i were a sin / Nếu anh là một tội lỗi thì em có yêu hay không?”, câu đó được Tường viết ở thời điểm mà mình có cảm giác là, vậy vũ trụ sinh ra mình như vậy là một tội lỗi hay sao?”.

Và dần dà, Vũ Cát Tường đã tìm ra được cho mình chìa khoá cho những vấn đề của bản thân: “Nếu trước 30 mà mình không sống thật với chính mình thì sẽ rất là khổ. Điều cần nhất là mình phải tìm ra được mình thực sự là ai, muốn cái gì và mình tự tin với điều đó. Tường cũng muốn người mình yêu được đưa ra ánh sáng. Chuyện Tường thích sự riêng tư khác với việc trốn tránh, Tường không bao giờ trốn tránh cảm xúc của mình, không bao giờ trốn tránh cái mình thật sự mong muốn”.

Kết lại video tập 3 của 90 Ngày Trước Tuổi 30, Vũ Cát Tường muốn nhắn nhủ đến những bạn đang có ý định come-out mà loay hoay tìm thời điểm thích hợp: “Tường nghĩ, khi nào mà bạn chấp nhận chính mình, thì là mình come-out rồi. Vũ trụ sinh Tường ra như thế nào thì đó chính là nguyên bản của Tường. Vũ trụ sinh Tường ra, từ ngày Tường sinh ra đời, Tường có cơ thể một người nữ và tính cách của một người nam, thì đó là nguyên bản của Tường. Đừng ai nói với Tường về định nghĩa tự nhiên theo xã hội.

Không phải thành công mới có thể come-out. Càng thành công thì có khi càng sợ come-out, vì thành công sẽ càng có nhiều thứ để mất. Thành công là như nào? Các bạn đừng để cái từ “thành công” của xã hội gán vào người mình, có những người phải lập gia đình mới là thành công, phải đạt vị trí như này mới là thành công, phải có lương bổng như thế này mới là thành công. Nhưng nhiều khi, cái mong ước của mình, cái vị trí, suy nghĩ của mình nằm ở chỗ khác thì sao? Hãy tự tìm định nghĩa thành công”.

Định nghĩa thành công của Vũ Cát Tường là làm điều mình thích, sống theo cách mình muốn và có một cuộc sống ý nghĩa. Đó cũng là những ý nghĩa cuộc sống mà Vũ Cát Tường muốn gửi gắm thông qua chuỗi video trong 90 Ngày Trước Tuổi 30, vừa là một “nhật ký dạng video” ghi dấu những ngày sắp bước qua cột mốc quan trọng của đời mình, cũng vừa là cách để Vũ Cát Tường tỏ bày nhiều chuyện chưa từng nói ra với khán giả và những người yêu mến mình.