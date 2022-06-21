Đám cưới trên biển ấn tượng, hoành tráng của loạt sao hạng A cùng những con số chi phí khủng khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt'

Sao Việt 21/06/2022 08:10

Cùng tổ chức đám cưới dưới ánh hoàng hôn trên biển, các sao Việt như Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Ngô Thanh Vân - Huy Trần,… đều có những hôn lễ ấn tượng, hoành tráng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Sau 10 năm yêu, Đông Nhi - Ông Cao Thắng chính thức về chung một nhà vào năm 2019. Đám cưới của cặp đôi được giới nghệ sĩ gọi là "đám cưới thế kỷ" trong giới showbiz. Hai ngôi sao bao trọn địa điểm tổ chức ngày trọng đại tại bãi biển Thiên đường, Bãi Dài ( Phú Quốc). Khu vực này rộng 8.000 m2.

Đám cưới trên biển ấn tượng, hoành tráng của loạt sao hạng A cùng những con số chi phí khủng khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 1

Đám cưới trên biển ấn tượng, hoành tráng của loạt sao hạng A cùng những con số chi phí khủng khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 2

Cặp đôi tài trợ toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở cho khoảng 500 khách mời, trong đó có 200 nghệ sĩ. 1000 là số nhân viên phục vụ trang trí cảnh quan, vận chuyển thiết bị cho đám cưới. 120 nhân viên phục vụ cho bữa tiệc.

Đám cưới trên biển ấn tượng, hoành tráng của loạt sao hạng A cùng những con số chi phí khủng khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 3

Đám cưới trên biển ấn tượng, hoành tráng của loạt sao hạng A cùng những con số chi phí khủng khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 4

Ngoài ra, Đông Nhi và Ông Cao Thắng cũng thuê 10 căn biệt thự cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Khu resort đóng cửa hoàn toàn trong vòng 48 giờ chỉ để phục vụ riêng cho hôn lễ của ''cặp đôi vàng''. Theo nhiều tiết lộ, cô dâu chú rể đã ''chịu chơi'' tới mức chi tới 10 tỷ đồng cho ''siêu'' đám cưới này.

Đám cưới trên biển ấn tượng, hoành tráng của loạt sao hạng A cùng những con số chi phí khủng khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 5

Lễ cưới được trang trí theo tông màu trắng. Giọng ca Bad Boy nhập tổng cộng 2 tấn hoa baby từ nước ngoài về để phục vụ đám cưới.

Phương Trinh Jolie - Lý Bình

Sau đám cưới hoành tráng ở TP.HCM, Lý Bình và Phương Trinh Jolie tiếp tục tổ chức lễ cưới ở biển bên gia đình, người thân.

Đám cưới trên biển ấn tượng, hoành tráng của loạt sao hạng A cùng những con số chi phí khủng khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 6

Đám cưới trên biển ấn tượng, hoành tráng của loạt sao hạng A cùng những con số chi phí khủng khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 7

Tại một không gian phóng khoáng hơn, Phương Trinh Jolie hoá "nàng tiên cá" với bộ váy sexy, khoe eo thon và vòng một gợi cảm. Người đẹp diện thêm váy cưới trắng xuyên thấu, khoe lợi thế body.

Đám cưới trên biển ấn tượng, hoành tráng của loạt sao hạng A cùng những con số chi phí khủng khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 8

Đám cưới trên biển ấn tượng, hoành tráng của loạt sao hạng A cùng những con số chi phí khủng khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 9

Đám cưới trên biển ấn tượng, hoành tráng của loạt sao hạng A cùng những con số chi phí khủng khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 10

Ngô Thanh Vân - Huy Trần

Vào đầu tháng 5/2022, Ngô Thanh Vân tổ chức đám cưới cùng bạn trai kém 11 tuổi Huy Trần. Hôn lễ diễn ra tại khu resort cao cấp ở Đà Nẵng. Đám cưới của nữ diễn viên và Huy Trần chỉ mời 50 khách, an ninh được thắt chặt.

Đám cưới trên biển ấn tượng, hoành tráng của loạt sao hạng A cùng những con số chi phí khủng khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 11

Đám cưới trên biển ấn tượng, hoành tráng của loạt sao hạng A cùng những con số chi phí khủng khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 12

Buổi lễ trên bãi biển được diễn viên trang trí bằng loài hoa veronica - tượng trưng cho sự tự tin, mạnh mẽ và cũng là tên tiếng Anh của cô (Veronica Ngô).

Đám cưới trên biển ấn tượng, hoành tráng của loạt sao hạng A cùng những con số chi phí khủng khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 13

Đám cưới trên biển ấn tượng, hoành tráng của loạt sao hạng A cùng những con số chi phí khủng khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 14

Cô phải nhập thêm 40% dự phòng trong quá trình vận chuyển, phòng luôn trường hợp gió biển mạnh có thể ảnh hưởng đến chất lượng của hoa. Ngoài ra, còn nhiều loại hoa khác như tulip, Iris diên vĩ, Flannel, Baby breath, Queen Anne Lace…

Đám cưới trên biển ấn tượng, hoành tráng của loạt sao hạng A cùng những con số chi phí khủng khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 15

Minh Hằng và bạn trai đại gia

''Cô dâu tháng 6'' Minh Hằng cũng tổ chức đám cưới hoành tráng trên biển vào ngày 18/6 vừa qua tại Hồ Tràm, Vũng Tàu. Hôn lễ của cô quy tụ đông đảo nghệ sĩ Việt và người thân, bạn bè.

Đám cưới trên biển ấn tượng, hoành tráng của loạt sao hạng A cùng những con số chi phí khủng khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 16

Đám cưới trên biển ấn tượng, hoành tráng của loạt sao hạng A cùng những con số chi phí khủng khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 17

Lễ đường trên bờ biển được trang trí bằng tông màu nâu - trắng chủ đạo và sử dụng cỏ lau thay vì hoa tươi như bao đám cưới thông thường. Nữ ca sĩ tự lên ý tưởng và làm đạo diễn cho ngày trọng đại của đời mình.Minh Hằng giải thích, lý do cô chọn cỏ lau vì cô muốn mình là bông hoa duy nhất nên đã không chọn bất kỳ một bông hoa nào xuất hiện trên lễ đường.

Đám cưới trên biển ấn tượng, hoành tráng của loạt sao hạng A cùng những con số chi phí khủng khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 18

Đám cưới trên biển ấn tượng, hoành tráng của loạt sao hạng A cùng những con số chi phí khủng khiến fan 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 19

''Hằng là bông hoa cho người đàn ông của đời mình. Thật ra cỏ lau là một loài hoa, có sức sống vô cùng kiên cường dù trải qua bao bão giông. Dù rất mềm mại, đung đưa nhưng không dễ khuất phục, tôi muốn tình yêu của mình cũng sẽ như thế'', giọng ca Một Vòng Trái Đất chia sẻ.

Những con số gây choáng trong đám cưới của Minh Hằng và chồng đại gia, giá trị chiếc váy cưới ngang ngửa chị đẹp Son Ye Jin

Những con số gây choáng trong đám cưới của Minh Hằng và chồng đại gia, giá trị chiếc váy cưới ngang ngửa chị đẹp Son Ye Jin

Không chỉ chi hơn nửa tỷ đồng cho váy cưới, Minh Hằng còn đầu tư số tiền không nhỏ cho địa điểm tổ chức, thuê vệ sĩ và thực đơn đắt đỏ...

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