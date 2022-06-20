Những con số gây choáng trong đám cưới của Minh Hằng và chồng đại gia, giá trị chiếc váy cưới ngang ngửa chị đẹp Son Ye Jin

Sao Việt 20/06/2022 18:50

Không chỉ chi hơn nửa tỷ đồng cho váy cưới, Minh Hằng còn đầu tư số tiền không nhỏ cho địa điểm tổ chức, thuê vệ sĩ và thực đơn đắt đỏ...

Trong hôn lễ được tổ chức ngày 18/6, Minh Hằng khiến người hâm mộ hết lời ngợi khen với vẻ đẹp tinh khôi trong bộ váy cưới lộng lẫy.

Những con số gây choáng trong đám cưới của Minh Hằng và chồng đại gia, giá trị chiếc váy cưới ngang ngửa chị đẹp Son Ye Jin - Ảnh 1

Chiếc váy cưới Minh Hằng diện khi làm lễ thuộc bộ sưu tập mùa Xuân 2020 của Marchesa Couture có giá 16.000 USD (hơn 371 triệu đồng).

Những con số gây choáng trong đám cưới của Minh Hằng và chồng đại gia, giá trị chiếc váy cưới ngang ngửa chị đẹp Son Ye Jin - Ảnh 2

Những con số gây choáng trong đám cưới của Minh Hằng và chồng đại gia, giá trị chiếc váy cưới ngang ngửa chị đẹp Son Ye Jin - Ảnh 3

Đi cùng váy, Minh Hằng chọn chiếc mạng che mặt Lena Veil có giá 4.900 USD (khoảng 114 triệu đồng) và găng tay của Rosa Clara (Tây Ban Nha) có giá 300 USD (7 triệu đồng). 

Những con số gây choáng trong đám cưới của Minh Hằng và chồng đại gia, giá trị chiếc váy cưới ngang ngửa chị đẹp Son Ye Jin - Ảnh 4

Những con số gây choáng trong đám cưới của Minh Hằng và chồng đại gia, giá trị chiếc váy cưới ngang ngửa chị đẹp Son Ye Jin - Ảnh 5

Chiếc váy thứ 2 Minh Hằng diện có phom đuôi cá, thuộc bộ sưu tập Xuân - Hè 2020 đến từ thương hiệu Anne Barge, giá 4.830 USD (112 triệu đồng).

Những con số gây choáng trong đám cưới của Minh Hằng và chồng đại gia, giá trị chiếc váy cưới ngang ngửa chị đẹp Son Ye Jin - Ảnh 6

Những con số gây choáng trong đám cưới của Minh Hằng và chồng đại gia, giá trị chiếc váy cưới ngang ngửa chị đẹp Son Ye Jin - Ảnh 7

Không chỉ váy cưới, vợ chồng Minh Hằng còn chuẩn bị một menu tiệc cưới với nhiều món ăn sang chảnh.

Những con số gây choáng trong đám cưới của Minh Hằng và chồng đại gia, giá trị chiếc váy cưới ngang ngửa chị đẹp Son Ye Jin - Ảnh 8

Những món ăn sơn hào hải vị như cua lột chiên giòn sốt hoàng kim, hoành thánh tôm hùm với nước dùng thượng hạng, súp lơ xanh non với bào ngư hầm, cá tuyết hấp Hong Kong...cho thấy độ "chịu chi" của cô dâu chú rể.

Những con số gây choáng trong đám cưới của Minh Hằng và chồng đại gia, giá trị chiếc váy cưới ngang ngửa chị đẹp Son Ye Jin - Ảnh 9

Những con số gây choáng trong đám cưới của Minh Hằng và chồng đại gia, giá trị chiếc váy cưới ngang ngửa chị đẹp Son Ye Jin - Ảnh 10

Địa điểm tổ chức đám cưới của Minh Hằng và chồng doanh nhân là một resort cao cấp ở Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Những con số gây choáng trong đám cưới của Minh Hằng và chồng đại gia, giá trị chiếc váy cưới ngang ngửa chị đẹp Son Ye Jin - Ảnh 11

Không gian tiệc cưới của Minh Hằng được trang trí bằng cỏ lau nhập khẩu thay vì hoa tươi như thường thấy.

Những con số gây choáng trong đám cưới của Minh Hằng và chồng đại gia, giá trị chiếc váy cưới ngang ngửa chị đẹp Son Ye Jin - Ảnh 12

Nữ ca sĩ còn thuê hàng chục vệ sĩ đứng xung quanh khu vực tổ chức hôn lễ và liên tục kiểm tra người ra vào.

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Từ khóa:   Sao Việt đám cưới Minh Hằng

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