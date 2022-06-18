Điểm danh dàn mỹ nhân có body đỉnh nhất showbiz Việt, cái tên đầu tiên luôn gây chú ý với những bức ảnh thả dáng hút hồn không kém "Thiên thần nội y"

Sao Việt 18/06/2022 11:00

Nhã Phương, Angela Phương Trinh, Miu Lê, Bảo Anh… sở hữu thân hình săn chắc, đặc biệt là cơ bụng không phải mỹ nhân nào cũng sở hữu.

Vòng 1 "khủng" hay vòng 3 căng đầy đã là những điều quá xưa cũ, giờ đây sao Việt lại thích khoe eo thon với phần cơ bụng nổi lên đầy khỏe khoắn. Cùng xem thử loạt mỹ nhân Việt đã làm gì để sở hữu được phần cơ bụng "đáng nể" như vậy nhé!

Để nói đến người đi đầu trong trào lưu cơ bụng số 11 chắc khó lòng bỏ qua cái tên Tóc Tiên. Đã hơn 30 tuổi, nữ ca sĩ vẫn khiến mình và rất nhiều fan mê mẩn nhan sắc trẻ như gái đôi mươi, nổi loạn, chỉ khác là thêm phần mặn mà, quyến rũ mà thôi.

Điểm danh dàn mỹ nhân có body đỉnh nhất showbiz Việt, cái tên đầu tiên luôn gây chú ý với những bức ảnh thả dáng hút hồn không kém 'Thiên thần nội y' - Ảnh 1

Điểm danh dàn mỹ nhân có body đỉnh nhất showbiz Việt, cái tên đầu tiên luôn gây chú ý với những bức ảnh thả dáng hút hồn không kém 'Thiên thần nội y' - Ảnh 2

Để có được vóc dáng như hiện tại, ngoài việc ăn uống khỏe mạnh, Tóc Tiên thường xuyên đến phòng gym và cực chăm chút đến vóc dáng của mình.

Điểm danh dàn mỹ nhân có body đỉnh nhất showbiz Việt, cái tên đầu tiên luôn gây chú ý với những bức ảnh thả dáng hút hồn không kém 'Thiên thần nội y' - Ảnh 3

Điểm danh dàn mỹ nhân có body đỉnh nhất showbiz Việt, cái tên đầu tiên luôn gây chú ý với những bức ảnh thả dáng hút hồn không kém 'Thiên thần nội y' - Ảnh 4

Sau Giọng hát Việt, Bảo Anh ngày cảng thể hiện là nữ ca sĩ chuyên nghiệp, thăng hạng vả về nhan sắc lẫn tài năng.

Điểm danh dàn mỹ nhân có body đỉnh nhất showbiz Việt, cái tên đầu tiên luôn gây chú ý với những bức ảnh thả dáng hút hồn không kém 'Thiên thần nội y' - Ảnh 5

Điểm danh dàn mỹ nhân có body đỉnh nhất showbiz Việt, cái tên đầu tiên luôn gây chú ý với những bức ảnh thả dáng hút hồn không kém 'Thiên thần nội y' - Ảnh 6

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện tại nhà và cho biết đây là một cách hiệu quả để cân bằng cuộc sống, giải tỏa căng thẳng và tăng sức bền bỉ.

Điểm danh dàn mỹ nhân có body đỉnh nhất showbiz Việt, cái tên đầu tiên luôn gây chú ý với những bức ảnh thả dáng hút hồn không kém 'Thiên thần nội y' - Ảnh 7

Điểm danh dàn mỹ nhân có body đỉnh nhất showbiz Việt, cái tên đầu tiên luôn gây chú ý với những bức ảnh thả dáng hút hồn không kém 'Thiên thần nội y' - Ảnh 8

Về câu chuyện xây dựng và duy trì vóc dáng của mình, Miu Lê từng tâm sự rất nhiều trên trang cá nhân. Từng có thời điểm vì muốn giảm cân nhanh chóng mà người đẹp đã có chế độ ăn uống phải nói là quá không khoa học, tới mức phải nằm viện luôn.

Điểm danh dàn mỹ nhân có body đỉnh nhất showbiz Việt, cái tên đầu tiên luôn gây chú ý với những bức ảnh thả dáng hút hồn không kém 'Thiên thần nội y' - Ảnh 9

Điểm danh dàn mỹ nhân có body đỉnh nhất showbiz Việt, cái tên đầu tiên luôn gây chú ý với những bức ảnh thả dáng hút hồn không kém 'Thiên thần nội y' - Ảnh 10

Sau trải nghiệm đáng sợ đó, Miu Lê đã quyết định tìm đến gym và ăn uống healthy hơn một cách nghiêm túc trong suốt 4 năm trời. Người đẹp khẳng định cô tập gym với mong muốn giúp cơ thể khỏe mạnh hơn nên không mong muốn cũng như không quan tâm đến những lời gièm pha bên ngoài.

Điểm danh dàn mỹ nhân có body đỉnh nhất showbiz Việt, cái tên đầu tiên luôn gây chú ý với những bức ảnh thả dáng hút hồn không kém 'Thiên thần nội y' - Ảnh 11

Điểm danh dàn mỹ nhân có body đỉnh nhất showbiz Việt, cái tên đầu tiên luôn gây chú ý với những bức ảnh thả dáng hút hồn không kém 'Thiên thần nội y' - Ảnh 12

Đường đua của các mỹ nhân chắc hẳn không thể nào bỏ quên cái tên Chi Pu. Từ một cô hotgirl theo đuổi phong cách cute phô mai que gầy gò, nữ ca sĩ đã chuyển sang phong cách trẻ trung, bốc lửa hơn hẳn. Bằng chứng rõ thấy nhất là việc ngày càng xuất hiện nhiều hình ảnh khoe đường cong nóng bỏng qua những chiếc croptop khoe dáng từ chất chơi tới quyến rũ của mỹ nhân Chị Chị Em Em.

Điểm danh dàn mỹ nhân có body đỉnh nhất showbiz Việt, cái tên đầu tiên luôn gây chú ý với những bức ảnh thả dáng hút hồn không kém 'Thiên thần nội y' - Ảnh 13

Điểm danh dàn mỹ nhân có body đỉnh nhất showbiz Việt, cái tên đầu tiên luôn gây chú ý với những bức ảnh thả dáng hút hồn không kém 'Thiên thần nội y' - Ảnh 14

Để được xuất hiện trong danh sách những cô nàng quyến rũ nhất nhì Vbiz, Chi Pu đã có chế độ luyện tập điều độ và nghiêm khắc mỗi ngày. Tuy nhiên, thành quả đúng thật sự là không chê vào đâu được.

Điểm danh dàn mỹ nhân có body đỉnh nhất showbiz Việt, cái tên đầu tiên luôn gây chú ý với những bức ảnh thả dáng hút hồn không kém 'Thiên thần nội y' - Ảnh 15

Điểm danh dàn mỹ nhân có body đỉnh nhất showbiz Việt, cái tên đầu tiên luôn gây chú ý với những bức ảnh thả dáng hút hồn không kém 'Thiên thần nội y' - Ảnh 16

Để có được vòng hai săn chắc, cơ bụng lộ rõ, Ngọc Trinh thường dành nhiều thời gian tại phòng tập gym, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học.

Điểm danh dàn mỹ nhân có body đỉnh nhất showbiz Việt, cái tên đầu tiên luôn gây chú ý với những bức ảnh thả dáng hút hồn không kém 'Thiên thần nội y' - Ảnh 17

Điểm danh dàn mỹ nhân có body đỉnh nhất showbiz Việt, cái tên đầu tiên luôn gây chú ý với những bức ảnh thả dáng hút hồn không kém 'Thiên thần nội y' - Ảnh 18

Ngoài ra, "chân dài gốc Trà Vinh" còn yêu thích bộ môn nhảy sexy dance nên giúp các đường cong trên cơ thể trở nên quyến rũ hơn.

Điểm danh dàn mỹ nhân có body đỉnh nhất showbiz Việt, cái tên đầu tiên luôn gây chú ý với những bức ảnh thả dáng hút hồn không kém 'Thiên thần nội y' - Ảnh 19

Điểm danh dàn mỹ nhân có body đỉnh nhất showbiz Việt, cái tên đầu tiên luôn gây chú ý với những bức ảnh thả dáng hút hồn không kém 'Thiên thần nội y' - Ảnh 20

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Từ khóa:   Sao Việt Ngọc Trinh Chi Pu

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