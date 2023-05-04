'Tình bể bình': Cặp đôi Avin Lu và Lan Thy công khai hẹn hò sau phim 'Em và Trịnh' 

Từ cuối năm 2022, Avin Lu và Lan Thy cũng không ít lần đăng tải những khoảnh khắc đời thường, ngầm khẳng định mối quan hệ yêu đương. Trong một bài viết, Lan Thy viết: “2022 chẳng dễ dàng gì với mình, nhưng có chàng trai này luôn đồng hành" và gắn thẻ Avin Lu. Cả hai cũng đăng tải hình ảnh thân mật cùng nhau trên trang cá nhân với những dòng chia sẻ lấp lửng.

Theo thông tin từ VietNamNet, Avin Lu và Lan Thy bén duyên sau lần hợp tác trong phim Em và Trịnh và dần phát triển mối quan hệ tình cảm. Họ cũng dọn về sống chung để thuận tiện cho công việc nghệ thuật.

"Tôi đang trong phòng thu tập trung cho các dự án sắp tới. Tôi biết mọi người yêu quý, dành sự quan tâm cho cả hai nhưng thời điểm này xin phép giữ im lặng", anh nói.

Cũng theo thông tin từ VietNamNet, diễn viên Avin Lu gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm của khán giả và truyền thông. Tuy nhiên, anh "xin phép không trả lời" vì muốn giữ kín chuyện riêng tư.

Năm 2022, Avin Lu và Lan Thy đóng chung trong dự án điện ảnh Em và Trịnh. Trong phim, Avin Lu vào vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời niên thiếu. Còn Lan Thy hóa thân thành Bích Diễm - "người tình" ở Huế của Trịnh Công Sơn vào những năm 1960.

Cặp đôi bén duyên sau khi đóng chung trong "Em và Trịnh". Ảnh: Internet

Việc gắn bó trong thời gian quay phim cũng như đồng hành suốt thời gian bộ phim công chiếu có lẽ giúp đã mối quan hệ của Avin Lu và Lan Thy thêm khăng khít. Không chỉ trong phim mà khi trên sân khấu giao lưu, người hâm mộ không ít lần bắt gặp cả hai trao nhau những ánh mắt tình tứ, khoác tay nhau khi đi cùng.

Avin Lu và Lan Thy có mối quan hệ khăng khít. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Avin Lu và Lan Thy cũng dính nhau như sam ở ngoài đời thực. Cả hai liên tục xuất hiện bên nhau, cùng đi mua sắm và có nhiều cử chỉ thân thiết trên mức bạn bè. Những "phản ứng hóa học" trong phim lẫn ngoài đời khiến người hâm mộ liên tục đẩy thuyền. Cho đến đầu năm 2023, trên trang cá nhân, Lan Thy gây chú ý khi lần đầu công khai mối quan hệ đặc biệt giữa cô và đồng nghiệp. Theo đó, nữ diễn viên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào khi làm việc lẫn trong cuộc sống với Avin Lu.

Đính kèm là dòng trạng thái như xác nhận tình cảm của cả hai: "2022 chẳng dễ dàng gì với mình, nhưng có chàng trai này luôn đồng hành". Động thái của Lan Thy khiến công chúng tin rằng họ đang hẹn hò. Đông đảo khán giả đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Cả hai thường xuyên xuất hiện chung đôi ngoài đời thực. Ảnh: Internet

Avin Lu (nghệ danh của nam diễn viên Lương Anh Vũ), sinh năm 1995 ở Lạng Sơn. Năm 15 tuổi, anh vào TP.HCM lập nghiệp với nhiều công việc như công nhân, bồi bàn... Vốn đam mê nghệ thuật, nam diễn viên tham gia The Voice 2018, trong đội của HLV Tóc Tiên. Anh rẽ hướng diễn xuất với vai chính trong Sài Gòn trong cơn mưa và Em và Trịnh (vai thời trẻ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn).

Cặp đôi được nhiều người chúc phúc. Ảnh: Internet

Phạm Nguyễn Lan Thy sinh năm 1998, từng được biết đến ở vai trò người mẫu ảnh. Cô tham gia casting phim Em và Trịnh và được chọn vào vai Bích Diễm - một trong những nàng thơ Trịnh Công Sơn say mê. Sau bộ phim, nữ diễn viên chưa có tác phẩm ấn tượng. Cô hiện chờ cơ hội tham gia vào các dự án phim độc lập.