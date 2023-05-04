Mẹ bầu Khánh Thi 'đu trend' cùng Phan Hiển, dân tình xuýt xoa khen ngợi nhưng lên tiếng cảnh báo vì 1 điều!

Gắn bó hơn 13 năm nhưng Khánh Thi và Phan Hiển vẫn khiến dân tình ngưỡng mộ vì tình cảm dành cho nhau. Đặc biệt, nếu soi trang cá nhân của cả Khánh Thi và Phan Hiển sẽ thấy thời gian gần đây bộ đôi này rất chăm... 'đu trend' MXH. Mới đây nhất, Khánh Thi và Phan Hiển cũng đã chính thức nhập hội "đánh dấu chủ quyền" với trào lưu mới - "Hông bé ơi, anh có vợ rồi" đang cực hot trên nền tảng TikTok. Theo đó, Phan Hiển chia sẻ đoạn video kèm dòng trạng thái: "Hông bé ơi, anh có vợ bầu rồi. Khánh Thi nhảy bất ở Hồng Kông luôn".

Cặp đôi biểu diễn loạt điệu nhảy vô cùng chuyên nghiệp và điêu luyện tại Hồng Kông - Ảnh cắt từ clip

Theo đó, cặp đôi Khánh Thi, Phan Hiển 'đu trend' bằng cách hào hứng nhảy trên nền nhạc. Vốn được mệnh danh là "kiện tướng dancesport", mẹ bầu Khánh Thi đã không khiến dân tình thất vọng khi liên tục biểu diễn những điệu nhảy ấn tượng. Dù bụng bầu đã vượt mặt, thế nhưng thần thái của bà xã Phan Hiển vẫn vô cùng tự tin, rạng rỡ.