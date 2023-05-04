Mẹ bầu Khánh Thi 'đu trend' cùng Phan Hiển, dân tình xuýt xoa khen ngợi nhưng lên tiếng cảnh báo vì 1 điều!

Sao Việt 04/05/2023 15:04

Màn 'đu trend' mới đây của Khánh Thi và Phan Hiển đang nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Gắn bó hơn 13 năm nhưng Khánh Thi và Phan Hiển vẫn khiến dân tình ngưỡng mộ vì tình cảm dành cho nhau. Đặc biệt, nếu soi trang cá nhân của cả Khánh Thi và Phan Hiển sẽ thấy thời gian gần đây bộ đôi này rất chăm... 'đu trend' MXH. Mới đây nhất, Khánh Thi và Phan Hiển cũng đã chính thức nhập hội "đánh dấu chủ quyền" với trào lưu mới - "Hông bé ơi, anh có vợ rồi" đang cực hot trên nền tảng TikTok. Theo đó, Phan Hiển chia sẻ đoạn video kèm dòng trạng thái: "Hông bé ơi, anh có vợ bầu rồi. Khánh Thi nhảy bất ở Hồng Kông luôn".

Mẹ bầu Khánh Thi 'đu trend' cùng Phan Hiển, dân tình xuýt xoa khen ngợi nhưng lên tiếng cảnh báo vì 1 điều! - Ảnh 1
 Cặp đôi biểu diễn loạt điệu nhảy vô cùng chuyên nghiệp và điêu luyện tại Hồng Kông - Ảnh cắt từ clip

Theo đó, cặp đôi Khánh Thi, Phan Hiển 'đu trend' bằng cách hào hứng nhảy trên nền nhạc. Vốn được mệnh danh là "kiện tướng dancesport", mẹ bầu Khánh Thi đã không khiến dân tình thất vọng khi liên tục biểu diễn những điệu nhảy ấn tượng. Dù bụng bầu đã vượt mặt, thế nhưng thần thái của bà xã Phan Hiển vẫn vô cùng tự tin, rạng rỡ.

Mẹ bầu Khánh Thi 'đu trend' cùng Phan Hiển, dân tình xuýt xoa khen ngợi nhưng lên tiếng cảnh báo vì 1 điều! - Ảnh 2
 Dù đang mang thai nhưng Khánh Thi vẫn tự tin thực hiện những động tác khó - Ảnh cắt từ clip

Phía dưới phần bình luận, dân tình liên tục "thả tim" vì độ đẹp đôi cũng như "màn đu trend có 1-0-2" của Khánh Thi và Phan Hiển. Tuy nhiên, cũng không ít khán giả lên tiếng cảnh báo đến Khánh Thi vì vốn dĩ những hoạt động mạnh như nhảy múa, xoay không an toàn đối với 1 mẹ bầu, nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi hoàn toàn có thể xảy ra.

Mẹ bầu Khánh Thi 'đu trend' cùng Phan Hiển, dân tình xuýt xoa khen ngợi nhưng lên tiếng cảnh báo vì 1 điều! - Ảnh 3
 Khán giả xuýt xoa khen ngợi màn 'đu trend' của Khánh Thi và Phan Hiển - Ảnh chụp màn hình
Mẹ bầu Khánh Thi 'đu trend' cùng Phan Hiển, dân tình xuýt xoa khen ngợi nhưng lên tiếng cảnh báo vì 1 điều! - Ảnh 4
Nhưng đồng thời cũng không ít người lên tiếng cảnh báo về nguy cơ sức khỏe của mẹ bầu Khánh Thi - Ảnh chụp màn hình 

Khánh Thi và Phan Hiển đã có hơn một thập kỉ gắn bó cùng nhau. Năm 2015, Khánh Thi sinh con trai đầu lòng với Phan Hiển. Đến năm 2018, cặp đôi tiếp tục chào đón thêm một bé gái. Sau 13 năm bên nhau, vào tháng 12/2022, Khánh Thi - Phan Hiển đã tổ chức lễ cưới để chính thức về chung một nhà. Hiện tại, Khánh Thi đang mang thai nhóc tỳ thứ ba. Cả hai đang có cuộc sống hạnh phúc mà không ít người mơ ước.

Mẹ bầu Khánh Thi 'đu trend' cùng Phan Hiển, dân tình xuýt xoa khen ngợi nhưng lên tiếng cảnh báo vì 1 điều! - Ảnh 5
 Khánh Thi - Phan Hiển thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện - Ảnh: Internet
Mẹ bầu Khánh Thi 'đu trend' cùng Phan Hiển, dân tình xuýt xoa khen ngợi nhưng lên tiếng cảnh báo vì 1 điều! - Ảnh 6
 Hiện tại, cặp đôi đang chờ đón nhóc tỳ thứ ba - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   sao Việt Khánh Thi Phan Hiển kiện tướng dancesport Khánh Thi

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