Khánh Thi - Phan Hiển 'tình bể bình' tại sự kiện khiến dân tình 'phát hờn'

Mới đây, khoảnh khắc 'tình bể bình' của Khánh Thi - Phan Hiển tại một sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Khánh Thi - Phan Hiển được biết đến là cặp "chị em" có chuyện tình lãng mạn nhất nhì showbiz Việt. Sau 13 năm gắn bó và có với nhau hai nhóc tỳ đáng yêu, cặp đôi đã chính thức "nên duyên vợ chồng" bằng một lễ cưới đẹp như mơ dưới sự chứng kiến và chúc phúc từ người thân cùng đông đảo bạn bè thân thiết vào tháng 12/2022. Hậu kết hôn không lâu, vừa qua, Khánh Thi - Phan Hiển đã vô cùng hạnh phúc thông báo tổ ấm nhỏ của gia đình sắp chào đón nhóc tỳ thứ ba khiến người hâm mộ được phen phấn khích.

Tổ ấm viên mãn của Khánh Thi - Ảnh: FBNV Mặc dù đang ở trong thời gian thai kỳ, tuy nhiên có thể thấy, Khánh Thi vẫn rất chăm chỉ xuất hiện trước ống kính và tham gia các hoạt động lớn, nhỏ cùng Phan Hiển. Mới đây, cộng đồng mạng đang rần rần chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc "Kiện tướng dancesport" được ông xã liên tục chăm sóc, hỏi han khi tham dự sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen. Phan Hiển liên tục chỉnh tóc cho Khánh Thi tại sự kiện - Ảnh: Internet Cụ thể trong đoạn clip, kể từ khi xuất hiện, Khánh Thi - Phan Hiển luôn nắm chặt tay nhau cực tình cảm khiến cộng đồng mạng không khỏi ghen tỵ. Trong suốt quá trình người đẹp 8x trò chuyện với bạn bè, Phan Hiển liên tục giúp bà xã chỉnh sửa váy, tóc làm những người đang có mặt tại đó không nén được trầm trồ. Có thể nói, Phan Hiển chiều "nóc nhà" thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.

Phan Hiển - Khánh Thi "dính như sam" tại sự kiện - Ảnh: Internet Nhìn lại hành trình yêu đương đầy khó khăn của Khánh Thi - Phan Hiển, hẳn sẽ có không ít người cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Vượt qua mọi định kiến về tuổi tác cùng những lời nói không hay, cặp đôi vẫn quyết tâm sánh vai đi tiếp đoạn đường phía trước cùng "nửa kia" trong niềm vui và sự hạnh phúc. Được biết ở thời điểm hiện tại, Khánh Thi - Phan Hiển đều bận rộn với những lịch trình công việc riêng, thế nhưng có thể thấy, cả hai vẫn luôn dành cho nhau khoảng thời gian riêng tư để vun đắp tình cảm vợ chồng. Điều này khiến các fan không ngớt lời ngưỡng mộ bởi dù đã là bố mẹ nhưng cặp đôi vẫn tận hưởng tình yêu đầy ngọt ngào. Câu chuyện tình đẹp tựa cổ tích của Khánh Thi - Phan Hiển khiến netizen ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

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