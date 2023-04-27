Khánh Thi - Phan Hiển 'tình bể bình' tại sự kiện khiến dân tình 'phát hờn'

Sao Việt 27/04/2023 21:43

Mới đây, khoảnh khắc 'tình bể bình' của Khánh Thi - Phan Hiển tại một sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Khánh Thi - Phan Hiển được biết đến là cặp "chị em" có chuyện tình lãng mạn nhất nhì showbiz Việt. Sau 13 năm gắn bó và có với nhau hai nhóc tỳ đáng yêu, cặp đôi đã chính thức "nên duyên vợ chồng" bằng một lễ cưới đẹp như mơ dưới sự chứng kiến và chúc phúc từ người thân cùng đông đảo bạn bè thân thiết vào tháng 12/2022.

Hậu kết hôn không lâu, vừa qua, Khánh Thi - Phan Hiển đã vô cùng hạnh phúc thông báo tổ ấm nhỏ của gia đình sắp chào đón nhóc tỳ thứ ba khiến người hâm mộ được phen phấn khích.

Khánh Thi - Phan Hiển 'tình bể bình' tại sự kiện khiến dân tình 'phát hờn' - Ảnh 1
Tổ ấm viên mãn của Khánh Thi - Ảnh: FBNV

Mặc dù đang ở trong thời gian thai kỳ, tuy nhiên có thể thấy, Khánh Thi vẫn rất chăm chỉ xuất hiện trước ống kính và tham gia các hoạt động lớn, nhỏ cùng Phan Hiển. Mới đây, cộng đồng mạng đang rần rần chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc "Kiện tướng dancesport" được ông xã liên tục chăm sóc, hỏi han khi tham dự sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen.

Khánh Thi - Phan Hiển 'tình bể bình' tại sự kiện khiến dân tình 'phát hờn' - Ảnh 2
Phan Hiển liên tục chỉnh tóc cho Khánh Thi tại sự kiện - Ảnh: Internet

Cụ thể trong đoạn clip, kể từ khi xuất hiện, Khánh Thi - Phan Hiển luôn nắm chặt tay nhau cực tình cảm khiến cộng đồng mạng không khỏi ghen tỵ. Trong suốt quá trình người đẹp 8x trò chuyện với bạn bè, Phan Hiển liên tục giúp bà xã chỉnh sửa váy, tóc làm những người đang có mặt tại đó không nén được trầm trồ. Có thể nói, Phan Hiển chiều "nóc nhà" thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.

Khánh Thi - Phan Hiển 'tình bể bình' tại sự kiện khiến dân tình 'phát hờn' - Ảnh 3
Phan Hiển - Khánh Thi "dính như sam" tại sự kiện - Ảnh: Internet

Nhìn lại hành trình yêu đương đầy khó khăn của Khánh Thi - Phan Hiển, hẳn sẽ có không ít người cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Vượt qua mọi định kiến về tuổi tác cùng những lời nói không hay, cặp đôi vẫn quyết tâm sánh vai đi tiếp đoạn đường phía trước cùng "nửa kia" trong niềm vui và sự hạnh phúc. 

Được biết ở thời điểm hiện tại, Khánh Thi - Phan Hiển đều bận rộn với những lịch trình công việc riêng, thế nhưng có thể thấy, cả hai vẫn luôn dành cho nhau khoảng thời gian riêng tư để vun đắp tình cảm vợ chồng. Điều này khiến các fan không ngớt lời ngưỡng mộ bởi dù đã là bố mẹ nhưng cặp đôi vẫn tận hưởng tình yêu đầy ngọt ngào.

Khánh Thi - Phan Hiển 'tình bể bình' tại sự kiện khiến dân tình 'phát hờn' - Ảnh 4
Câu chuyện tình đẹp tựa cổ tích của Khánh Thi - Phan Hiển khiến netizen ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV
Không chỉ mang giày cho Khánh Thi nơi đông người, Phan Hiển lại tiếp tục khiến netizen 'xôn xao' với hành động này!

Không chỉ mang giày cho Khánh Thi nơi đông người, Phan Hiển lại tiếp tục khiến netizen 'xôn xao' với hành động này!

Khánh Thi và Phan Hiển luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Mới đây, Phan Hiển tiếp tục có hành động 'lạ' khiến netizen 'xôn xao'.

Xem thêm
Từ khóa:   Khánh Thi - Phan Hiển Khánh Thi - Phan Hiển làm đám cưới Khánh Thi mang thai lần 3

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 51 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 52 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm