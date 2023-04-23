Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển lên đồ sang chảnh đi ăn cưới, sắc vóc 'mẹ bầu' Khánh Thi gây chú ý

Hậu trường 23/04/2023 14:32

Mới đây, trên trang cá nhân, gia đình Khánh Thi – Phan Hiển đã đăng tải khoảnh khắc lên đồ cực sang chảnh đi ăn cưới. Sắc vóc của Khánh Thi trong thời kì bầu bí lần 3 thu hút sự chú ý của netizen.

Từ mối quan hệ cô trò, Khánh Thi - Phan Hiển bén duyên tình ái, tới nay đã gắn bó được hơn 13 năm, có với nhau 2 nhóc tỳ. Cặp đôi đã có một lễ cưới hoành tráng tại TP.HCM vào cuối năm 2022 sau một thời gian dài chung sống khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cách đây không lâu, Phan Hiển không giấu khỏi sự hạnh phúc khi nhận tin Khánh Thi đã mang bầu lần 3.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển lên đồ sang chảnh đi ăn cưới, sắc vóc 'mẹ bầu' Khánh Thi gây chú ý - Ảnh 1
Gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh: Internet

 

Mới đây, trên trang cá nhân, gia đình Khánh Thi – Phan Hiển đã đăng tải khoảnh khắc lên đồ cực sang chảnh đi ăn cưới. Ba bố con nhà Phan Hiển diện nguyên cây hồng đi dự tiệc, còn mẹ bầu Khánh Thi nhẹ nhàng trong chiếc váy trắng.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển lên đồ sang chảnh đi ăn cưới, sắc vóc 'mẹ bầu' Khánh Thi gây chú ý - Ảnh 2Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển lên đồ sang chảnh đi ăn cưới, sắc vóc 'mẹ bầu' Khánh Thi gây chú ý - Ảnh 3

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển lên đồ sang chảnh đi ăn cưới, sắc vóc 'mẹ bầu' Khánh Thi gây chú ý - Ảnh 4
Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển lên đồ đi dự tiệc cưới - Ảnh: Internet

 

Đáng chú ý, netizen hết lời khen ngợi dành cho nhan sắc của bà bầu Khánh Thi. Có thể thấy, bà xã Phan Hiển ngày càng nhuận sắc, không tăng cân là mấy. Đang trong thời kì bầu bí nhưng Khánh Thi sở hữu làn da trắng mịn. Nhan sắc mẹ bầu ở tuổi 41 khiến dân tình hết lời khen ngợi.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển lên đồ sang chảnh đi ăn cưới, sắc vóc 'mẹ bầu' Khánh Thi gây chú ý - Ảnh 5
Dù đang trong thời kì bầu bí lần 3 nhưng Khánh Thi ngày càng nhuận sắc - Ảnh: Internet

 

Trước đó, Phan Hiển cho biết anh và mọi người trong gia đình như vỡ òa khi nghe vợ báo tin mang bầu: "Bà xã báo tin vui đúng lúc tôi đang ăn cơm và tôi bất ngờ đến mức không tiếp tục ăn được nữa".

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển lên đồ sang chảnh đi ăn cưới, sắc vóc 'mẹ bầu' Khánh Thi gây chú ý - Ảnh 6
 Ở lần mang thai này Khánh Thi nghén nặng hơn rất nhiều nên luôn được ông xã Phan Hiển hết mực chiều chuộng, đáp ứng yêu cầu của cô - Ảnh: Internet

 

Cũng theo Phan Hiển, ở lần mang thai này Khánh Thi nghén nặng hơn rất nhiều và gần như không ngồi dậy được, nằm trên giường và không thể làm việc trong nhiều ngày liền. Trong thời gian đó, nam vũ công thay vợ gánh vác công việc, đồng thời luôn cố gắng chiều chuộng, đáp ứng yêu cầu của cô.

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Mới đây, vào dịp đầu năm mới, Phan Hiển bất ngờ khiến dư luận xôn xao khi hé lộ việc bà xã Khánh Thi muốn có thêm con dù đã đủ nếp đủ tẻ.

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