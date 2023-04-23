Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển lên đồ sang chảnh đi ăn cưới, sắc vóc 'mẹ bầu' Khánh Thi gây chú ý

Từ mối quan hệ cô trò, Khánh Thi - Phan Hiển bén duyên tình ái, tới nay đã gắn bó được hơn 13 năm, có với nhau 2 nhóc tỳ. Cặp đôi đã có một lễ cưới hoành tráng tại TP.HCM vào cuối năm 2022 sau một thời gian dài chung sống khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cách đây không lâu, Phan Hiển không giấu khỏi sự hạnh phúc khi nhận tin Khánh Thi đã mang bầu lần 3.

Mới đây, trên trang cá nhân, gia đình Khánh Thi – Phan Hiển đã đăng tải khoảnh khắc lên đồ cực sang chảnh đi ăn cưới. Ba bố con nhà Phan Hiển diện nguyên cây hồng đi dự tiệc, còn mẹ bầu Khánh Thi nhẹ nhàng trong chiếc váy trắng.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển lên đồ đi dự tiệc cưới - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, netizen hết lời khen ngợi dành cho nhan sắc của bà bầu Khánh Thi. Có thể thấy, bà xã Phan Hiển ngày càng nhuận sắc, không tăng cân là mấy. Đang trong thời kì bầu bí nhưng Khánh Thi sở hữu làn da trắng mịn. Nhan sắc mẹ bầu ở tuổi 41 khiến dân tình hết lời khen ngợi.

Dù đang trong thời kì bầu bí lần 3 nhưng Khánh Thi ngày càng nhuận sắc - Ảnh: Internet

Trước đó, Phan Hiển cho biết anh và mọi người trong gia đình như vỡ òa khi nghe vợ báo tin mang bầu: "Bà xã báo tin vui đúng lúc tôi đang ăn cơm và tôi bất ngờ đến mức không tiếp tục ăn được nữa".

Ở lần mang thai này Khánh Thi nghén nặng hơn rất nhiều nên luôn được ông xã Phan Hiển hết mực chiều chuộng, đáp ứng yêu cầu của cô - Ảnh: Internet

Cũng theo Phan Hiển, ở lần mang thai này Khánh Thi nghén nặng hơn rất nhiều và gần như không ngồi dậy được, nằm trên giường và không thể làm việc trong nhiều ngày liền. Trong thời gian đó, nam vũ công thay vợ gánh vác công việc, đồng thời luôn cố gắng chiều chuộng, đáp ứng yêu cầu của cô.